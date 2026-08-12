ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية 📈 إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها لأسعار النفط

بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 17.423 مليون برميل، بينما توقع السوق انخفاضًا قدره 1.8 مليون برميل؛ وكانت المخزونات قد زادت سابقًا بمقدار 2.479 مليون برميل.



انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 0.968 مليون برميل، مقارنةً بانخفاض متوقع قدره 1.1 مليون برميل وسحب قدره 1.643 مليون برميل في التقرير السابق.

انخفضت مخزونات المشتقات النفطية انخفاضًا طفيفًا بمقدار 0.01 مليون برميل فقط، بينما كان الإجماع يشير إلى انخفاض قدره 2 مليون برميل؛ وكانت المخزونات قد انخفضت سابقًا بمقدار 3.473 مليون برميل.

بلغت مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ 1.611 مليون برميل، مقارنةً بـ 2.356 مليون برميل سابقًا.



المفاجأة الأكبر هي الزيادة الهائلة التي تجاوزت 17 مليون برميل في مخزونات النفط الخام، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاضها. في حد ذاته، هذه إشارة هبوطية واضحة لأسعار النفط، لأنها تشير إلى توازن قصير الأجل أكثر مرونة بشكل ملحوظ في السوق الأمريكية مما كان متوقعاً.

رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) توقعاتها لأسعار النفط بشكل حاد مع إعادة تشكيل مضيق هرمز لتوازن السوق.



رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط لعام 2026 بشكل ملحوظ، مشيرةً بشكل أساسي إلى استمرار اضطرابات الشحنات عبر مضيق هرمز والانخفاض السريع في المخزونات العالمية. وتتوقع الوكالة الأمريكية الآن أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 86.81 دولارًا للبرميل هذا العام، ارتفاعًا من توقعاتها السابقة البالغة 81.91 دولارًا، بينما رُفعت توقعاتها لخام غرب تكساس الوسيط من 76.26 دولارًا إلى 80.88 دولارًا. إلا أن التعديل الأكبر يتعلق بالربع الثالث: فقد رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لسعر خام برنت بما يصل إلى 11 دولارًا ليصل متوسطه إلى 85 دولارًا للبرميل. وبالتالي، لا يزال سوق النفط في بيئة لا تقتصر فيها العوامل الجيوسياسية على زيادة علاوة المخاطر فحسب، بل تؤثر بشكل ملموس على توافر النفط الخام.

تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 86.81 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2026، ومتوسط ​​سعر خام غرب تكساس الوسيط 80.88 دولارًا أمريكيًا، وكلاهما أعلى بكثير من توقعاتها السابقة.

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة، انخفضت تدفقات النفط عبر مضيق هرمز من 21.6 مليون برميل يوميًا في الربع الأخير من العام الماضي إلى 4.9 مليون برميل يوميًا فقط في الربع الثاني من عام 2026.

وتشير التقديرات إلى انخفاض مخزونات النفط العالمية بمعدل 4.2 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني، وتتوقع إدارة معلومات الطاقة انخفاضًا إضافيًا بنحو 3.8 مليون برميل يوميًا في الربع الثالث.

ولا تتوقع إدارة معلومات الطاقة استمرار الضغط الحالي إلى أجل غير مسمى، إذ من المتوقع أن ينخفض ​​سعر خام برنت إلى متوسط ​​78 دولارًا أمريكيًا للبرميل في الربع الأخير، وإلى حوالي 69 دولارًا أمريكيًا في عام 2027 مع عودة حركة الشحن إلى طبيعتها، وعودة الإنتاج، وإعادة بناء المخزونات.



هل تجاوز مضيق هرمز كونه مجرد مؤشر على مخاطر جيوسياسية؟

يُعدّ حجم انخفاض تدفقات النفط الفعلية عبر مضيق هرمز العنصر الأهم في التوقعات الجديدة. فبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفضت الشحنات عبر هذا المضيق إلى 4.9 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني، مقارنةً بـ 21.6 مليون برميل يوميًا في الربع الرابع من العام الماضي. وهذا يختلف جوهريًا عن الارتفاعات الجيوسياسية التقليدية في الأسعار، والناجمة فقط عن مخاوف نشوب صراع محتمل.

ويظهر هذا التأثير جليًا في المخزونات العالمية. إذ تُقدّر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض المخزونات بنحو 4.2 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني، وتتوقع استمرار هذا الانخفاض بنحو 3.8 مليون برميل يوميًا في الربع الثالث. ومع استنزاف المخزونات بهذا المعدل، لا تُمثّل الأسعار المرتفعة مجرد تعويض عن المخاطر الجيوسياسية، بل تُشكّل أيضًا آلية لتحقيق التوازن في سوق النفط الفعلي الذي يشهد شحًا متزايدًا.

ويُجسّد أداء خام برنت في الأسابيع الأخيرة هذه الديناميكية خير تجسيد. بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، انخفض سعر النفط الخام إلى حوالي 69 دولارًا للبرميل في 2 يوليو/تموز. ولكن بحلول 23 يوليو/تموز، دفعت الهجمات المتجددة على ناقلات النفط وانخفاض تدفق النفط عبر مضيق هرمز السعر إلى 105 دولارات. ويُظهر هذا التذبذب الكبير في الأسعار أن العامل الرئيسي في السوق لم يعد الخطاب السياسي وحده، بل الكمية الفعلية للبراميل التي تعبر المضيق.



رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لسعر خام برنت بمقدار 11 دولارًا، ولكن ماذا سيحدث في عام 2027؟

يُلاحظ التعديل الأكبر في توقعات الربع الحالي. تتوقع إدارة معلومات الطاقة الآن أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 85 دولارًا للبرميل في الربع الثالث، أي بزيادة تصل إلى 11 دولارًا عن توقعاتها السابقة. أما بالنسبة لعام 2026 ككل، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 86.81 دولارًا، ارتفاعًا من 81.91 دولارًا سابقًا. في الوقت نفسه، رُفعت توقعات سعر خام غرب تكساس الوسيط من 76.26 دولارًا إلى 80.88 دولارًا للبرميل. يُعد هذا تعديلًا كبيرًا خلال فترة قصيرة نسبيًا، ويُظهر مدى تأثير التطورات في الشرق الأوسط على الافتراضات السابقة بشأن توازن العرض والطلب العالمي.

في الوقت نفسه، برز خطر محتمل آخر: إمكانية فرض قيود على صادرات النفط السعودية عبر مضيق باب المندب. تستطيع السعودية تحويل بعض الشحنات عبر طرق بديلة، بما في ذلك قناة السويس وخط أنابيب سوميد، لكن هذه البدائل أطول وأكثر تكلفة وذات سعة محدودة. بالنسبة لسوق النفط، يعني هذا أن مخاطر الشحن لم تعد محصورة حول نقطة اختناق استراتيجية واحدة.

لا يعني ارتفاع التوقعات قصيرة الأجل أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) قد تحولت إلى تفاؤل هيكلي بشأن النفط. بل على العكس تمامًا: يفترض السيناريو الأساسي للوكالة أن صدمة العرض الحالية ستكون مؤقتة. من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت حوالي 78 دولارًا للبرميل في الربع الأخير من العام مع بدء عودة حركة ناقلات النفط والإنتاج إلى وضعها الطبيعي. في عام 2027، من المتوقع أن ينخفض ​​متوسط ​​السعر إلى 69.39 دولارًا، بينما من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام غرب تكساس الوسيط 65.39 دولارًا للبرميل.

الدافع الرئيسي وراء هذا السيناريو هو عودة العرض المتوقعة. تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يرتفع إنتاج النفط العالمي من حوالي 100.82 مليون برميل يوميًا في عام 2026 إلى ما يصل إلى 109.74 مليون برميل يوميًا في عام 2027. وبالمقارنة، من المتوقع أن يبلغ الطلب في العام المقبل 104.96 مليون برميل يوميًا. إذا تحققت هذه التوقعات، فسيتم تعويض العجز الحالي بفائض كبير في العرض وإعادة بناء المخزونات. وهذا يفسر كيف يمكن لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية رفع توقعاتها لسعر خام برنت على المدى القريب إلى 85 دولارًا، بينما تتوقع في الوقت نفسه انخفاض الأسعار إلى حوالي 69 دولارًا العام المقبل.



من المتوقع أن ينخفض ​​الطلب أولاً، ثم ينتعش بقوة.

ومسار الطلب المتوقع جدير بالملاحظة أيضاً. تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يبلغ متوسط ​​استهلاك النفط العالمي حوالي 102.7 مليون برميل يومياً هذا العام، بانخفاض قدره 1.2 مليون برميل يومياً عن العام السابق. ومن المتوقع أن يأتي حوالي 800 ألف برميل يومياً من هذا الانخفاض من اقتصادات خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث من المتوقع أن ينخفض ​​الاستهلاك من 58.1 مليون إلى 57.2 مليون برميل يومياً.

مع ذلك، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن ينتعش الطلب العالمي بقوة في عام 2027، ليرتفع بنحو 2.2 مليون برميل يومياً ليصل إلى ما يقارب 105 ملايين برميل يومياً. وهذا يشير إلى أن توقعات الوكالة بانخفاض أسعار النفط العام المقبل لا تستند أساساً إلى ضعف الطلب، بل إن العامل الرئيسي هو العرض، الذي من المتوقع أن ينمو بوتيرة أسرع.



من المتوقع أن يصل إنتاج النفط الأمريكي إلى مستويات قياسية جديدة.

من المتوقع أن تُساهم الولايات المتحدة في زيادة المعروض مستقبلاً. رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) توقعاتها لإنتاج النفط الخام الأمريكي في عام 2026 إلى متوسط ​​13.8 مليون برميل يومياً، بعد أن كانت 13.78 مليون برميل يومياً.

ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج لاحقاً إلى حوالي 14.15 مليون برميل يومياً في عام 2027، مقارنةً بالتقدير السابق البالغ 14.03 مليون برميل يومياً. يُعد حجم التعديل نفسه متواضعاً نسبياً، لكن الاتجاه مهم: فارتفاع أسعار النفط في عام 2026 يُهيئ بيئة مواتية للمنتجين، بينما قد تُساهم زيادة المعروض في نهاية المطاف في إعادة بناء المخزونات العالمية.

يصف أحدث توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية سوقين نفطيين مختلفين تماماً. الأول هو السوق الذي يتعامل معه المستثمرون اليوم - تدفقات محدودة عبر مضيق هرمز، وانخفاض سريع في المخزونات، ومخاطر إضافية تُحيط بحقل باب المندب. في ظل هذه الظروف، يصبح تبرير تداول خام برنت في نطاق 80-90 دولارًا أسهل بكثير من الناحية الاقتصادية.

يبدأ السيناريو الثاني بمجرد عودة تدفقات النفط الفعلية إلى وضعها الطبيعي. فإذا عاد الإنتاج المتوقف حاليًا، وانتعشت حركة المرور عبر مضيق هرمز، وتحركت الإمدادات العالمية نحو المستويات التي توقعتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لعام 2027، فقد يختفي ارتفاع الأسعار الحالي بسرعة كبيرة. وطالما أن المخزونات العالمية تتراجع بملايين البراميل يوميًا، فإن ارتفاع أسعار النفط يستند إلى أساس اقتصادي متين. ولكن إذا عادت تدفقات النفط من الشرق الأوسط إلى وضعها الطبيعي، فقد يتحول اهتمام المستثمرين سريعًا من العجز الجيوسياسي الحالي إلى وفرة الإمدادات المحتملة في عام 2027.

OIL (H1 interval)

بالنظر إلى أسعار النفط على الإطار الزمني الأدنى، أي الساعة الواحدة، تراجع سعر خام برنت إلى ما دون 90 دولارًا للبرميل، متبعًا مسار المقاومة الأقل حيث لا يزال الاتجاه المتوسط ​​الأجل تنازليًا.

المصدر: xStation5