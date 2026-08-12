ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.5% 📈

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1.5%، وظلت قريبة من أعلى مستوياتها منذ شهرين تقريبًا، وذلك عقب صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يوليو. وجاءت البيانات متوافقة مع التوقعات، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 0.1% شهريًا و3.4% سنويًا، بينما بلغ التضخم الأساسي 0.2% شهريًا و2.5% سنويًا. ويُعدّ غياب أي مفاجأة تضخمية إيجابية داعمًا للمعادن النفيسة، إذ يُخفف، في أعقاب ضعف بيانات سوق العمل الأمريكية السابقة، الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة مجددًا في سبتمبر. ويتداول الذهب حاليًا عند حوالي 4420 دولارًا للأونصة.

بعد صدور مؤشر أسعار المستهلكين، تُشير أسواق العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 60% تقريبًا أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر، مقارنةً بأكثر من 45% بقليل قبل أسبوع. ويُعدّ هذا تحولًا هامًا للذهب، إذ يُقلل انخفاض مخاطر رفع أسعار الفائدة مجددًا من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصل لا يُدرّ عائدًا.

يُعزز تحرك اليوم الزخم القوي الذي بدأ يظهر جليًا بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية الضعيف. وقد سجل الذهب أقوى أداء أسبوعي له منذ يناير الماضي، وبلغ يوم الثلاثاء أعلى مستوى له منذ 5 يونيو.

ولا تزال عوامل الطلب غير المرتبطة مباشرةً بسياسة الاحتياطي الفيدرالي مهمة أيضًا. فتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة المتجددة، ومشتريات البنوك المركزية، والطلب القوي من الصين، تدعم السوق، مما يُساعد الذهب على الحفاظ على مرونته حتى في ظل الضغوط المستمرة من ارتفاع أسعار الطاقة.

لم تختفِ مخاطر التضخم تمامًا. فلا يزال النفط باهظ الثمن وسط التوترات المحيطة بمضيق هرمز، وقد تُعقّد أسعار الوقود المرتفعة باستمرار عملية خفض التضخم في الأشهر المقبلة، وتُحدّ من هامش تخفيف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ومع ذلك، يُشير رد فعل الذهب إلى أن المستثمرين يُولون حاليًا أهمية أكبر لتضافر ضعف سوق العمل وتوافق مؤشر أسعار المستهلكين مع التوقعات. وما لم تُظهر البيانات القادمة تسارعًا متجددًا في ضغوط الأسعار، فقد تتلاشى تدريجيًا التوقعات برفع آخر لسعر الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي على المدى القريب.

ومن منظور سوق الذهب، يُمكن اعتبار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر اليوم إيجابيًا إلى حدٍ ما. لم تكن البيانات ضعيفة بما يكفي لتغيير موقف الاحتياطي الفيدرالي جذريًا، لكنها في الوقت نفسه لم تُقدّم أي مبرر لاستمرار تشديد السياسة النقدية بشكل عاجل. وهذا أمر بالغ الأهمية في بيئة السوق الحالية: إذ يستفيد الذهب من انخفاض مخاطر رفع أسعار الفائدة، والطلب المؤسسي، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي. والسؤال الأهم الآن هو ما إذا كان بإمكان المعدن النفيس استغلال هذه الظروف لتحقيق ارتفاع مستدام فوق أعلى مستوياته المحلية الأخيرة.

مخطط الذهب (الفترة الزمنية اليومية)

المصدر: xStation5