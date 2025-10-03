اقرأ أكثر
٩:٤٥ م · ٣ أكتوبر ٢٠٢٥

ارتفاع سعر البيتكوين بنسبة 2% ليقترب من مستوياته القياسية 📈

أهم النقاط

ارتفع سعر البيتكوين بفضل ضعف الدولار الأمريكي ومعنويات إيجابية في وول ستريت.

تتوقع الأسواق أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في أكتوبر.

ارتفع سعر البيتكوين اليوم متجاوزًا 122,000 دولار أمريكي، ويقترب من مستوى مقاومة رئيسي قرب 123,000 دولار أمريكي، وهي المنطقة التي سبق أن أثارت موجتي بيع. مؤخرًا، ارتد البيتكوين من المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم عند حوالي 108,000 دولار أمريكي، وشكل نموذج قاع مزدوج، مما يدعم السيناريو الصعودي. يُشكل المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا عند حوالي 115,000 دولار أمريكي الآن مستوى دعم مهم. ويدعم هذا الارتداد خفض سعر الفائدة المتوقع من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر.

المصدر: xStation5

