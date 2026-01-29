ارتفاع سعر الفضة بنسبة قياسية بلغت 65% خلال شهر واحد مع استمرار المؤسسات في تقليص مراكزها 🚀

يشهد سوق الفضة تباينًا واضحًا بين تدفقات المؤسسات وطلب الأفراد. فقد خفضت صناديق الاستثمار المتداولة في الفضة حيازاتها بنحو 5.1 مليون أونصة تروي في الجلسة الأخيرة، مسجلةً بذلك اليوم الخامس على التوالي من التدفقات الخارجة، ما رفع صافي المبيعات الإجمالية منذ بداية العام إلى ما يقارب 29 مليون أونصة. ويشير هذا إلى جني الأرباح أو إعادة توازن المحافظ الاستثمارية من قبل كبار المستثمرين بعد ارتفاع قوي استثنائي في الأسعار. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال النظرة العامة للمعادن النفيسة إيجابية، مدعومةً بضعف الدولار الأمريكي، والتوقعات بشأن السياسة النقدية الأمريكية، وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي - وهي عوامل تدعم سوق المعادن النفيسة ككل، بما في ذلك الذهب.

انخفضت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة في الفضة منذ منتصف ديسمبر 2025. ومع ذلك، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 65% منذ بداية العام، مدفوعةً بالطلب القوي من المستثمرين الأفراد والمضاربين. المصدر: بلومبيرغ فاينانس.

من منظور السعر، لا تزال الفضة تتمتع بقوة استثنائية. فقد ارتفعت أسعارها إلى مستويات قياسية جديدة متجاوزةً 119 دولارًا أمريكيًا للأونصة، وهي أعلى بنسبة 65% تقريبًا منذ بداية العام، بعد ارتفاع هائل بنسبة 146% في عام 2025.

مخطط أسعار الفضة السنوي. المصدر: أبحاث XTB

حققت الفضة مكاسب استثنائية شهريًا، بلغت 25.9% في ديسمبر 2025 و64.9% في يناير 2026. ويُعد شهر يناير تاريخيًا الأقوى أداءً للفضة، حتى مع استبعاد هذا العام القياسي. في المقابل، شهد شهرا فبراير ومارس تصحيحات سعرية في أغلب الأحيان. المصدر: أبحاث XTB.

يشهد الطلب الفعلي على الفضة نموًا هائلًا في آسيا، لا سيما في هونغ كونغ وجنوب الصين، حيث ينظر المستثمرون إليها بشكل متزايد كبديل أرخص للذهب الذي وصل سعره إلى مستويات قياسية. وتنفد سبائك الفضة من المتاجر في غضون ساعات، ويحوّل مصنّعو المجوهرات إنتاجهم من الذهب إلى الفضة.

المصدر: xStation 5