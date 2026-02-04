ارتفاع سعر الذهب بنسبة 2.5% بعد أن حطم الرقم القياسي المسجل عام 2008 📈

يشهد الذهب أداءً استثنائياً اليوم، مرتفعاً بنحو 3%، ومواصلاً صعوده نحو مستويات قياسية تقارب 5100 دولار للأونصة. وقد سجلت الأسعار مؤخراً أقوى مكاسبها اليومية منذ عام 2008، حيث ارتفعت بأكثر من 5.2% في جلسة واحدة، مما يُبرز قوة المشترين وحجم التدفقات النقدية إلى السوق. وتشير البيانات الواردة من الصين إلى أن المستثمرين ما زالوا يُراكمون السبائك الذهبية المادية استعداداً لعطلة رأس السنة الصينية، المقررة في 16 فبراير.

ومن المثير للاهتمام أن شراء الذهب استمر رغم ضعف معنويات المستثمرين في أسواق الأسهم الأمريكية، ويبدو أنه يتجاوز العديد من الارتباطات التقليدية، مما يُشير إلى أن الخلفية الأساسية للمعادن النفيسة لم تتغير بشكل جوهري رغم حالة الذعر التي سادت الأسبوع الماضي. ويستمر تدفق رؤوس الأموال العالمية إلى الذهب، مع دعم إضافي من مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يُسجل انخفاضاً معتدلاً لليوم الثاني على التوالي.

(رسوم بيانية للذهب والفضة، إطار زمني يومي واحد)

من الناحية الفنية، تجاوز سعر الذهب مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% الذي شهده يوم الجمعة، ويتجه الآن نحو مستوى 61.8% قرب 5150 دولارًا للأونصة. وقد حافظ مستوى الدعم الرئيسي على استقراره عند المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (المتوسط ​​المتحرك البرتقالي). كما خلّفت شمعة يوم الجمعة الهابطة ذيلًا سفليًا طويلًا، حيث أغلق السعر في نهاية المطاف فوق المتوسط ​​المتحرك، ونجح يوم الاثنين في الدفاع عن منطقة 4700 دولار كمنطقة دعم رئيسية.

المصدر: xStation5

انضمت الفضة إلى موجة الارتداد، متعافيةً نحو 90 دولارًا للأونصة. حافظ السعر على مستوى دعمه الرئيسي عند المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (الخط البرتقالي)، ويقترب الآن من مستوى مقاومة هام: تصحيح فيبوناتشي 38.2% لانخفاض يوم الجمعة، والذي يقع قرب 91 دولارًا للأونصة.

المصدر: xStation5