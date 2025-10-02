ارتفاع سهم سامسونج بنسبة 4% بفضل صفقة OpenAI وStargate الأمريكية📈

ارتفعت أسهم شركة سامسونج للإلكترونيات (SMSN.UK) بأكثر من 4%، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ يناير 2021. كما ارتفعت أسهم شركة SK Hynix الكورية العملاقة اليوم بفضل أنباء صفقة OpenAI.

جاء هذا الارتفاع في أعقاب أنباء عن شراكة الشركتين مع OpenAI كجزء من مبادرة Stargate . تُعد SK Hynix بالفعل موردًا رئيسيًا لشركة Nvidia ، بينما تسعى سامسونج جاهدةً للحصول على شهادة Nvidia لرقائق HBM4 الخاصة بها.

تهدف الشراكة إلى تعزيز إمدادات رقائق الذاكرة المتقدمة وتوسيع سعة مراكز البيانات التي تركز على الذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية. وعلى الرغم من انخفاض أرباح أعمال الرقائق لشركة سامسونج بنسبة 94% على أساس سنوي في الربع الثاني، أعرب مديرها المالي عن تفاؤله بانتعاش في النصف الثاني من عام 2025.

التقى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI ، بالرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ وكبار المديرين التنفيذيين من سامسونج و SK Hynix لإبرام التعاون.

كما وقّعت OpenAI اتفاقيات مع وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية، وشركة SK Telecom ، وشركات تابعة لشركة Samsung لاستكشاف بناء مراكز بيانات ذكاء اصطناعي من الجيل التالي في كوريا.

أعلنت شركة SK Hynix مؤخرًا عن جاهزيتها للإنتاج الضخم لرقائق ذاكرة النطاق الترددي العالي ( HBM )، وهي ضرورية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك وحدات معالجة الرسومات من Nvidia .

من المتوقع أن تكون رقائق HBM4 القادمة حاسمة لبنية Rubin AI من الجيل التالي من Nvidia .