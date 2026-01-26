ارتفاعات هائلة في أسعار المعادن الثمينة، والين في وضعية تصاعدية! 🚀

تسود أجواء إيجابية جلسة التداول في أوروبا، حيث حققت أهم المؤشرات في وول ستريت بداية جيدة للأسبوع. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، ومؤشر ناسداك بنحو 0.6%، ومؤشر داو جونز بنسبة 0.4%.

وكانت جلسات التداول في أوروبا مشابهة، مع بعض الاستثناءات. فقد أنهى مؤشر كاك 40 الفرنسي اليوم بانخفاض طفيف. وسجل مؤشر فوتسي 100 البريطاني ارتفاعًا رمزيًا، بينما كان أداء مؤشر داكس الألماني أفضل بكثير، حيث ارتفع بنسبة 0.2%، وكذلك مؤشر إيبكس 35 الإسباني، الذي أنهى الجلسة مرتفعًا بنسبة 0.8%.

وتتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وكندا في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على البضائع الكندية.

وفي يناير، ارتفع مؤشر دالاس الفيدرالي للنشاط الصناعي من -10.9 إلى -1.2، مما يُظهر تحسنًا واضحًا في القطاع الصناعي بالمنطقة، على الرغم من أن الصناعة لا تزال في مرحلة انكماش طفيف.

تؤكد بيانات معهد إيفو لشهر يناير/كانون الثاني الخاصة بألمانيا، والتي جاءت أقل بقليل من التوقعات، استمرار الركود الاقتصادي، مع انخفاض الطلب وحذر الشركات، مما يحد من الاستثمار ولا يشجع البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة بسرعة.

يشهد سوق الصرف الأجنبي ارتفاعًا حادًا في قيمة الين، نتيجةً لتنسيق الجهود بين الولايات المتحدة واليابان لوقف المزيد من انخفاضه.

لا يزال سوق المعادن النفيسة يشهد انتعاشًا ملحوظًا. فقد ارتفع سعر الذهب بأكثر من 2% ليختبر مستوى 5100 دولار أمريكي للأونصة، بينما ارتفع سعر الفضة بشكل حاد بنحو 12%، متجاوزًا أخيرًا حاجز 114 دولارًا أمريكيًا للأونصة. وارتفع سعر البلاديوم بنحو 5% متجاوزًا حاجز 2110 دولارات أمريكية للأونصة، في حين ارتفع سعر البلاتين بنسبة متواضعة بلغت 1.7% ليختبر مستوى 2820 دولارًا أمريكيًا للأونصة.

يُلاحظ تصحيح طفيف في سوق النفط. فقد انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.9%، بينما انخفض خام برنت بنسبة 0.6%.