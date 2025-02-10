ارتفاع أرباح الدار العقارية 43% في 2024 إلى 6 مليارات درهم

ارتفع صافي أرباح الدار العقارية بنسبة 40% إلى 4.4 مليار درهم خلال عام 2023 بدعم المبيعات القياسية لمشاريعها التطويرية وتوسع محفظتها الاستثمارية كما سجلت الدار للتطوير في الربع الرابع 2023 أعلى مبيعات ربعية لها على الإطلاق حيث بلغت 8.5 مليار درهم، مع وصول مبيعات المجموعة للعام بأكمله إلى مستوى قياسي قدره 27.9 مليار درهم.

الجدير بالذكر أنه تضاعفت الإيرادات التراكمية للمجموعة لتبلغ 36.8 مليار درهم، مما يبشر بنمو إيرادات المجموعة خلال السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة وتم خلال العام إطلاق 14 مشروعاً جديداً مع دخول ناجح إلى أسواق دبي ورأس الخيمة، بالإضافة إلى حضور راسخ في أبوظبي.

يشار أنه سجلت الشركة طلبا قويا من جانب المستثمرين والمستخدمين النهائيين، حيث يشكل المشترون الدوليون والمقيمون 66 % من مبيعات الشركة في دولة الإمارات وحققت شركة الدار للاستثمار نمواً في الإيرادات بنسبة %40 مدفوعاً بعمليات الاستحواذ الأخيرة، والإدارة الفاعلة للأصول، وأدائها التشغيلي القوي.

يذكر أنه واصلت الشركة تنفيذ استراتيجية التوسع الدولي من خلال الاستحواذ على شركة لندن سكوير للتطوير العقاري البريطانية، والاستثمار في أسواق الائتمان العقاري الخاص في أوروبا، والاستثمارات المباشرة في الأصول اللوجستية ومرافق التخزين الذاتي الأوروبية.