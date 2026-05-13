التقويم الاقتصادي: التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة والناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 📌

في الولايات المتحدة، يتجه التركيز اليوم إلى تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر أبريل، وذلك عقب قراءة مؤشر أسعار المستهلكين القوية التي صدرت أمس، والتي أشارت إلى استمرار الضغوط التضخمية الأساسية. ويتوقع المحللون ارتفاعًا بنسبة 0.5% في مؤشر أسعار المنتجين على أساس شهري. وسيراقب السوق عن كثب ما إذا كانت أسعار المنتجين ستؤكد الضغوط السعرية الأوسع نطاقًا، وما إذا كانت ستحافظ على موقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر.

أما في منطقة اليورو، فمن المتوقع أن تؤكد القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ضعف النمو، بعد النتائج الأولية التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.1% فقط على أساس ربع سنوي، و0.8% على أساس سنوي. وسيكون من أهم عناصر التقرير بيانات التوظيف، مع توقعات بزيادة قدرها 0.1% تقريبًا على أساس ربع سنوي.