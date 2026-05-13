حصاد الأسواق (13.05.2026)

كانت جلسة التداول الآسيوية هادئة نسبيًا. ارتفعت المؤشرات الصينية بنسبة تتراوح بين 0.00 و0.17%، بينما ارتفع مؤشر JP225 الياباني ومؤشر SG20cash السنغافوري بنسبة 1.30%.

شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا مجددًا، على الرغم من أن تحركات سوق الصرف الأجنبي لا تزال محدودة. ولا يزال تركيز السوق منصبًا على الوضع الهش لنقل الطاقة عبر مضيق هرمز.

ووفقًا لتقييمات الاستخبارات الأمريكية، استعادت إيران القدرة على الوصول العملياتي إلى 30 موقعًا من أصل 33 موقعًا صاروخيًا على طول مضيق هرمز. وهذا يعني أن طهران باتت قادرة على نشر منصات إطلاق متنقلة، وفي بعض الحالات، إطلاق صواريخ من مواقع محصنة.

وتشير التقارير إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بنحو 70% من ترسانتها الصاروخية ومنصات الإطلاق التي كانت تمتلكها قبل الحرب. ويشمل ذلك صواريخ باليستية قادرة على ضرب أهداف إقليمية، وصواريخ كروز قصيرة المدى مخصصة لأهداف برية وبحرية.

وانضم جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، إلى وفد الرئيس دونالد ترامب المسافر إلى الصين، برفقة ممثلين بارزين آخرين عن قطاع الأعمال الأمريكي. أعلن ترامب أنه سيضغط على شي جين بينغ بشأن المزيد من انفتاح الاقتصاد الصيني. ولم تحصل رقائق Nvidia H200 بعد على موافقة السلطات الصينية لبيعها.

أدى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى زيادة توقعات التضخم. وبلغ معدل التضخم التعادلي لخمس سنوات أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2022، بينما بلغ معدل التضخم لعشر سنوات أعلى مستوى له منذ 2023. ولا تزال أسعار النفط المرتفعة عاملاً مهماً. ويتزايد قلق السوق من احتمال اضطرار الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على سياسة تقييدية أو حتى رفع أسعار الفائدة مجدداً.

وتشهد أسعار النفط انخفاضاً طفيفاً خلال جلسة اليوم، حيث انخفض سعر النفط بنسبة 1.60% إلى 100 دولار أمريكي للبرميل، وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.05% إلى 106 دولارات أمريكية للبرميل.

وأقر مجلس شيوخ ألاسكا مشروع القانون HB 1 الذي يعترف بالذهب والفضة على شكل عملات معدنية كعملة قانونية. كما يعفي مشروع القانون المعاملات التي تتم باستخدام المعادن الثمينة من ضرائب المبيعات والاستخدام المحلية.