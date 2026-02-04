اقرأ أكثر
ارتفع الدولار قليلاً بعد مكالمة ترامب وشي 💸

أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه أجرى اتصالاً هاتفياً "مطولاً ومفصلاً" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، تناول خلاله قضايا التجارة، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات في إيران وتايوان. وأبرز ترامب اجتماعهما في بكين في أبريل/نيسان الماضي، وأكد مجدداً التزام الصين بشراء فول الصويا الأمريكي بموجب اتفاقية أكتوبر/تشرين الأول، مشدداً على أهمية العلاقات الثنائية المتينة.

يأتي هذا الاتصال في ظل هدنة هشة أعقبت الحرب التجارية التي اندلعت العام الماضي، والتي أدت إلى اضطراب الأسواق وسلاسل التوريد. وأعرب ترامب عن تفاؤله بتحقيق نتائج إيجابية خلال السنوات الثلاث المقبلة من رئاسته. وجاء هذا الاتصال عقب نقاش عبر الفيديو بين شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مما يؤكد على التنسيق الجيوسياسي الأوسع نطاقاً.

وقد ساهمت النبرة الإيجابية للمحادثة في دعم الدولار الأمريكي مع انحسار التوترات الجيوسياسية. كما جاء دعم إضافي للدولار من وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي أكد مجدداً التزامه بسياسة "الدولار القوي". ويُشكل هذا الموقف ثقلاً موازناً في السوق لتصريحات دونالد ترامب السابقة التي أعرب فيها عن تفضيله لعملة أضعف لدعم الصناعة المحلية.

 

مؤشر الدولار الأمريكي (إطار زمني 4 ساعات)

يُظهر مؤشر الدولار الأمريكي تذبذبًا ضمن نطاق ضيق بين مستويي تصحيح فيبوناتشي 61.8% و78.6% للحركة الهبوطية الأخيرة (97.16-97.66). ويشهد تحرك السعر انضغاطًا متزايدًا بين متوسطين متحركين أسيين: المتوسط ​​المتحرك الأسي لفترة 24 (باللون البنفسجي الفاتح) والمتوسط ​​المتحرك الأساسي لفترة 120 (باللون البنفسجي الداكن). وقد يُمهد اختراق المتوسط ​​المتحرك الأساسي طويل الأجل، متبوعًا بتقاطع صعودي للمتوسط ​​المتحرك الأسي قصير الأجل، الطريق أمام المؤشر لسد الفجوة السعرية الكبيرة التي تشكلت في 23 يناير.

 

المصدر: xStation5

 

