ارتفع الفضة بنسبة 5% 📈

ارتفع سعر الفضة (SILVER) بأكثر من 5% اليوم، بينما انتعش سعر الذهب (GOLD) بنحو 2.5% ليصل إلى ما يقارب 4900 دولار للأونصة، مدعومًا بتحسن معنويات المخاطرة العالمية. وقد ارتفع سعر الفضة من حوالي 64 دولارًا إلى ما يزيد عن 74 دولارًا للأونصة، ويبدو في هذه المرحلة أن هذا الارتفاع مدفوع بعوامل فنية أكثر من العوامل الأساسية. وتشير بيانات رويترز إلى أن المحللين رفعوا متوسط ​​توقعاتهم لسعر الفضة لعام 2026 إلى 79.50 دولارًا للأونصة.

أمس، انخفض سعر الفضة بنحو 12%، وقامت بورصة شيكاغو التجارية ( CME ) - بورصة العقود الآجلة للمعادن في الولايات المتحدة ( COMEX ) - برفع متطلبات الهامش لعقود الفضة الآجلة من 15% إلى 18%. وقد أدى ذلك مباشرةً إلى زيادة تكلفة الاحتفاظ بالمراكز، ما أجبر بعض المستثمرين على إغلاق صفقاتهم. وحذر بنك جيه بي مورغان من أن ارتفاع تقييمات الفضة يجعل السوق عرضةً بشكل خاص لعمليات بيع حادة خلال فترات النفور من المخاطرة.

في الآونة الأخيرة، كان ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أحد أبرز العوامل المعاكسة. لا يزال الدولار يحوم قرب أعلى مستوياته في أسبوعين، وهو ما يُعدّ مؤشراً سلبياً تاريخياً للمعادن النفيسة. من جهة أخرى، قد تُقلّل مؤشرات سوق العمل الأمريكية الأضعف الصادرة أمس (مثل قانون فرص العمل المتاحة، وطلبات إعانة البطالة، وتقرير تشالنجر) من زخم الدولار، لا سيما إذا عززت بيانات جامعة ميشيغان الصادرة اليوم (حول ثقة المستهلك وتوقعات التضخم) من سردية تباطؤ الاقتصاد.

كما شهدت الصين اضطرابات حادة في سوق الفضة المحلية. فقد انخفض صندوق يو بي إس إس دي آي سي للعقود الآجلة للفضة بنسبة 10% أخرى (الحد الأقصى اليومي)، وتوقف التداول. ويقل سعر المنتج الآن بأكثر من 40% عن ذروته في 26 يناير، ومع ذلك لا يزال يُتداول بعلاوة تقارب 29% على صافي قيمة أصوله.

في غضون ذلك، أشار محللو يوليوس باير إلى ضعف الطلب الصناعي، بما في ذلك من مصنعي الألواح الشمسية، وضعف الطلب على المجوهرات، مما قد يحدّ من إمكانية حدوث انتعاش مستدام. أشارت بورصة شيكاغو التجارية (CME) أيضًا إلى الإطلاق المزمع لعقود الفضة الآجلة الجديدة بوزن 100 أونصة في 9 فبراير (رهنًا بموافقة الجهات التنظيمية)، وهو ما قد يزيد من نشاط السوق، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى زيادة التقلبات على المدى القصير.

مخططات الفضة والذهب (D1)



المصدر: xStation5

المصدر: xStation5

شهدت الفضة آخر مرة تقلبات بهذا الحجم في مارس 2020 خلال انهيار سوق الفضة بسبب جائحة كوفيد-19. وتشير جميع الدلائل إلى أن التقلبات ستظل مرتفعة على الأرجح في المدى القريب.

المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي ريسيرش

في الوقت الحالي، يتحرك سعر الفضة والذهب بشكل متزامن تقريباً، حيث بلغ الترابط بينهما مستويات قياسية تاريخية.

المصدر: Bloomberg Finance L.P. XTB Research