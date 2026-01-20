اقرأ أكثر
ارتفع الغاز الطبيعي بنسبة 10% 🔥📈

ارتفعت عقود الغاز الطبيعي في جلسة اليوم بنسبة 10%. وتجاوز السعر الحد الأدنى المحلي بأكثر من 25% خلال ثلاثة أيام.

كان من المتوقع حدوث تصحيح تصاعدي لعدة أسابيع. ولم تأخذ تقييمات العقود في الحسبان التباين بين توقعات الطقس ومستويات التصدير والإنتاج والمخزون.

إلا أنه في بداية هذا الأسبوع، تأثرت التقييمات بظهور "دوامة قطبية" فوق الغرب الأوسط الأمريكي، حيث ينشأ معظم الطلب على الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. وانخفضت درجات الحرارة بشكل حاد، وارتفع الطلب بشكل ملحوظ، مما استدعى تعديل أسعار العقود بسرعة.

 

الغاز الطبيعي (D1)

 

المصدر: xStation5

