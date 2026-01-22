ارتفع الغاز الطبيعي بنسبة 11% وسط وصول الصقيع القطبي الأمريكي إلى مستوى قياسي منذ عام 2022 📈

لا تزال مكاسب سوق الغاز الطبيعي قوية قبيل تجديد العقود المقرر اليوم. ارتفع سعر الغاز الطبيعي في مركز هنري هاب الأمريكي (NATGAS) بنحو 11%، ليصل إلى 5.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي ثلاث جلسات فقط، قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي بنحو 75%، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ عام 2022.

يُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى موجة البرد القارس في القطب الشمالي وأكبر عاصفة شتوية هذا الموسم. ومن المتوقع أن يواجه أكثر من 175 مليون شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع تساقط الثلوج والأمطار المتجمدة والظروف الجليدية، مما سيزيد الطلب على التدفئة.

كما تفاقم هذا الارتفاع بفعل ضغط البيع على المكشوف الناتج عن تغيرات الطقس. فقد أجبر التحول الحاد في التوقعات المتداولين على تغطية مراكز البيع، خاصةً بعد أن أصبحت صناديق التحوط أكثر تشاؤماً بشأن الغاز في أواخر الأسبوع الماضي.

وتُشكل موجة البرد أيضاً مخاطر على جانب العرض. إذ يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المنخفضة للغاية إلى تجميد الرطوبة داخل البنية التحتية، مما قد يُعطل الإنتاج وتدفقات تصدير الغاز الطبيعي المسال.

كما شهدت أسعار السوق الفورية ارتفاعاً كبيراً. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في مركز هنري هاب للتسليم في نهاية يناير لتصل إلى حوالي 13 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (من حوالي 7 دولارات يوم الثلاثاء وأقل من 4 دولارات في أواخر الأسبوع الماضي). وفي شمال شرق الولايات المتحدة، الذي يعاني من نقص في خطوط الأنابيب، سُجلت صفقات فورية قرب 30 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

قد تبدو بيانات المخزونات في الولايات المتحدة "هبوطية" تاريخيًا للوهلة الأولى. وتشير التقديرات إلى سحب من المخزونات يبلغ حوالي 98 مليار قدم مكعب، مقارنةً بمتوسط ​​السحب على مدى خمس سنوات والبالغ 191 مليار قدم مكعب، مما يوحي بأن المخزونات لا تزال أعلى من المعدلات الموسمية وتوفر هامش أمان.

مع ذلك، تشير بلومبيرغ إلى أن التقرير الأسبوعي القادم قد يُظهر أحد أكبر عمليات السحب المسجلة إذا أدى الصقيع المتوقع في نهاية هذا الأسبوع إلى ارتفاع حاد في الاستهلاك.

ولا يقتصر هذا الارتفاع المدفوع بالبرد على الولايات المتحدة فقط، فقد تلقت أسعار الغاز دعمًا أيضًا في أوروبا وآسيا. وتستعد أوروبا لموجة صقيع أخرى، ولا تزال تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية بعد أن فقدت معظم الإمدادات الروسية خلال أزمة الطاقة عام 2022.

تُعدّ الولايات المتحدة أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتُمثّل التدفقات إلى محطات التصدير حاليًا ما يُقارب 17% من إجمالي إنتاج الغاز الأمريكي، مما يُعزّز ارتباط أسعار الغاز الأمريكية بالديناميكيات العالمية.

في آسيا، ارتفع سعر الغاز القياسي الإقليمي إلى أعلى مستوى له منذ أواخر نوفمبر. ورغم أن آسيا تمتلك مخزونات أكبر من أوروبا، إلا أن موجة برد طويلة الأمد قد تُؤدّي إلى تفاقم المنافسة العالمية على الغاز الطبيعي المسال.

على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقع فائضًا في المعروض مستقبلًا مع بدء تشغيل مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة اعتبارًا من عام 2026، إلا أن الارتفاع الحالي مدفوعٌ إلى حد كبير بالأحوال الجوية وليس نتيجةً لتحوّل هيكلي في العوامل الأساسية طويلة الأجل.