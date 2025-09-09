اقرأ أكثر

ارتفع الكاكاو 2.7% بعد أن سجل أدنى مستوى له في 10 أشهر 📈

٦:٥٦ م ٩ سبتمبر ٢٠٢٥

ارتفعت العقود الآجلة للكاكاو (COCOA) المتداولة في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) بأكثر من 2% اليوم، عقب موجة بيع حادة دفعت الأسعار إلى حوالي 7,100 دولار أمريكي، مما أدى إلى ظهور دعم فني. ومع ذلك، إذا لم يصمد الزخم الصعودي وانخفض السعر إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك الأساسي لخمسين يومًا بالقرب من 7,200 دولار أمريكي، فقد نشهد تحركًا نحو 6,500 دولار أمريكي للطن.

تشير بيانات لجنة تداول السلع الآجلة (COT) الأخيرة إلى أن كبار المضاربين يزيدون مراكزهم القصيرة، بينما يُقلص المستثمرون التجاريون مراكزهم بشكل طفيف فقط. وتشير تعليقات الشركات الكبرى، بما في ذلك مونديليز، إلى أن موسم الحصاد القادم قد يُحدث تحسنًا كبيرًا في ميزان العرض والطلب.

المصدر: xStation5

