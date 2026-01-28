ارتفع الذهب 2% ليختبر مستوى 5300 دولار وسط ضعف الدولار الأمريكي 📈

ارتفع سعر الذهب اليوم بنحو 2%، ويختبر مستويات قريبة من 5300 دولار أمريكي للأونصة، مما عزز المعنويات في سوق المعادن بشكل عام، بالإضافة إلى أسهم شركات التعدين مثل نيومونت كورب، وباريك جولد، وأنجلوغولد أشانتي. ويشهد الدولار الأمريكي انخفاضًا قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم، المقرر عقده الساعة 6 مساءً بتوقيت غرينتش، وخطاب رئيس المجلس، جيروم باول، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت غرينتش.

الذهب (على أساس يومي)

بالنظر إلى الرسم البياني للذهب على أساس يومي، نجد أن مؤشر القوة النسبية (RSI) قد ارتفع إلى حوالي 88، مما يشير إلى حالة تشبع شرائي مفرط. وقد بدأ تصحيح حاد من مستوى مماثل في أكتوبر، حيث وصل سعر الذهب آنذاك إلى قراءة مؤشر القوة النسبية عند 90.

المصدر: xStation5

تشير البيانات إلى أنه على مدار الـ 26 عامًا الماضية، لم يسجل الذهب مكاسب أقوى خلال 20 جلسة تداول مقارنةً بالارتفاع الحالي.

المصدر: XTB Research, xStation5

المصدر: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.