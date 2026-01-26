ارتفع الذهب بأكثر من 2% ويقترب من 5100 دولار أمريكي مدفوعاً بضعف الدولار 📈

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% اليوم، لتصل إلى ما يقارب 5100 دولار للأونصة مع انخفاض قيمة الدولار الأمريكي. وتشير توقعات بولي ماركت إلى احتمال بنسبة 80% لإغلاق الحكومة الأمريكية بعد أن تعهد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، بقيادة تشاك شومر، بعرقلة مشروع قانون الإنفاق ما لم يتم سحب التمويل من وزارة الأمن الداخلي. ويأتي هذا في أعقاب مقتل ممرضة أمريكية في مينيسوتا على يد أحد عناصر حرس الحدود، مما زاد من مخاوف المعارضة بشأن إساءة استخدام وزارة الأمن الداخلي لسلطاتها.
- وفي الوقت نفسه، يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خفض أسعار الفائدة بشكل كبير من مستواها الحالي البالغ 3.5% إلى 1%، ويتصدر الآن سباق رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويشير ريك ريدر، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، إلى أن ترامب يميل بشدة إلى سياسة التيسير النقدي، معلقًا بأن خفض أسعار الفائدة قد يساهم في مكافحة التضخم.
- يُعدّ اتساع نطاق حالة عدم اليقين، وعدم الاستقرار، والاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة، عاملاً آخر يُؤثر سلبًا على مكانة الدولار، ويُوجّه أنظار السوق نحو عبء الدين المتزايد للبلاد، والذي يقترب من 39 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يستمر في النمو.
- ومن النتائج الطبيعية لهذه الظروف، تزايد الاهتمام بالمعادن النفيسة، ولا سيما الذهب، الذي لطالما مثّل ملاذًا آمنًا، محافظًا على قيمته عبر الزمن. وتتدفق رؤوس الأموال اليوم إلى الذهب، في حين يشهد الدولار انخفاضًا (حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الآجل، USDIDX، إلى ما دون 97).
وفي الأشهر الأخيرة، ترسّخ الانطباع بأن الذهب لا يعكس فقط "تراجع القوة الشرائية للعملات الورقية في الماضي"، بل إنه يستهلك بالفعل القيمة التي قد تُضعف بها العملات في السنوات المقبلة، إذا ما تعرّضت البنوك المركزية لضغوط لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة هيكليًا رغم ارتفاع التضخم، وذلك لتجنّب حدوث خلل في النظام المالي.
المصدر: Polymarket
المصدر: xStation5
ملخص اليوم: ارتفاع وول ستريت وسعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي غدًا 🗽 ارتفاع أسعار النفط
ارتفاع مؤشر US100 بنسبة 0.8%📈
محاولة انتعاش أسعار الغاز الطبيعي 📈 أحوال الطقس على الساحل الشرقي للولايات المتحدة تحت المجهر
هل يعود الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة نقدية متشددة؟ 🦅 التضخم والسياسة قد يُبقيان أسعار الفائدة الأمريكية مُجمدة لفترة أطول 🔍