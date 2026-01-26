ارتفع الذهب بأكثر من 2% ويقترب من 5100 دولار أمريكي مدفوعاً بضعف الدولار 📈

ومن النتائج الطبيعية لهذه الظروف، تزايد الاهتمام بالمعادن النفيسة، ولا سيما الذهب، الذي لطالما مثّل ملاذًا آمنًا، محافظًا على قيمته عبر الزمن. وتتدفق رؤوس الأموال اليوم إلى الذهب، في حين يشهد الدولار انخفاضًا (حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الآجل،

، إلى ما دون 97).