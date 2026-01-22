اقرأ أكثر


ارتفع الذهب بنسبة 1%، وقفز الفضة 3% 📈 المعادن النفيسة تقترب من مستويات قياسية مجدداً

على الرغم من عودة صعود أسواق الأسهم الأمريكية، يدعم ضعف الدولار مكاسب إضافية في أسعار المعادن النفيسة. يتجه الذهب نحو 4890 دولارًا للأونصة، بينما يقترب سعر الفضة من مستويات قياسية قرب 95 دولارًا للأونصة، مرتفعًا بنسبة 3% تقريبًا اليوم. جاءت بيانات الولايات المتحدة اليوم (تضخم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وطلبات إعانة البطالة) متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات، وكان من الممكن نظريًا أن تُشجع على تراجع أسعار المعادن نظرًا لأن بعض القراءات كانت أعلى بقليل من التوقعات. إلا أن حركة الأسعار تشير إلى أن هذا الارتفاع مدفوع بعوامل هيكلية.

 

يبدو أن السوق مدعوم بمجموعة واسعة من المشترين الذين يُراكمون كميات كبيرة بغض النظر عن التقلبات قصيرة الأجل في المؤشرات الاقتصادية الكلية. كما يُعزز استمرار حالة عدم اليقين بشأن العلاقات عبر الأطلسي المعنويات. علاوة على ذلك، فإن استمرار ارتفاع أسعار المخاطر قد يُؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على التحوط، مما يُوجه الأنظار بشكل أساسي نحو الذهب.

المصدر: xStation5

