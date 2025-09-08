اقرأ أكثر

ارتفع مؤشر FRA40 بنسبة 0.6% مع بدء التصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء بايرو 📈

٨:٣٩ م ٨ سبتمبر ٢٠٢٥

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر كاك 40 الفرنسي (FRA40) بنسبة 0.6% مع بدء التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء الوسطي الحالي فرانسوا بايرو.

يبدو أن السوق قد استوعب تمامًا احتمال سقوط الحكومة الحالية وتفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي في فرنسا، بما في ذلك احتمال حل الجمعية الوطنية بعد عام واحد فقط من الانتخابات الأخيرة. وقد عارضت شخصيات يمينية ويسارية، من بينها مارين لوبان وإريك سيوتي وسيريل شاتلان، رئيس الوزراء بايرو. وأعلن فرانسوا بايرو أنه سيستقيل غدًا في حال رفض التصويت على سحب الثقة. وحدد الرئيس إيمانويل ماكرون موعدًا لاجتماع حكومي الساعة 8:30 مساءً.

أهم النقاط في خطاب رئيس الوزراء الفرنسي:

  • سلط بايرو الضوء على خطر الديون المفرطة، واصفًا ضبط الإنفاق بأنه "مسألة حياة أو موت"، وحذر من احتمال الإفلاس إذا استمرت فرنسا في تمويل الإنفاق الجاري بالائتمان.
  • وأكد على العبء المتزايد لخدمة الدين على المالية العامة وتأثيره السلبي على الأجيال القادمة.
  • وقد رفض ضريبة زوكمان المقترحة، مشيرًا إلى ضرورة حماية الاستثمار الخاص ومنع هروب رأس المال، في حين اقترح إمكانية تقديم مساهمة مستهدفة من الأفراد الأكثر ثراءً.
 

