ارتفع ناسداك 0.8% مسجلاً أعلى مستوى تاريخي 📈 ما مدى قوة موسم إعلان أرباح الشركات الأمريكية؟

ارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية اليوم قبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في تمام الساعة 2:30 مساءً، حيث قفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 0.8% مقترباً من مستوى 29,000 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6%. ويستمر هذا الارتفاع مدعوماً بموسم أرباح قياسي في الولايات المتحدة، مع نمو واسع النطاق في الأرباح والإيرادات عبر مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وارتفاع هوامش صافي الربح إلى أعلى مستوى لها في 15 عاماً عند 13.5%، واستمرار التفاؤل المدفوع بالذكاء الاصطناعي في دعم معنويات السوق.

تشير التوقعات لنمو ربحية السهم لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى تسارع حاد في نمو الأرباح على أساس سنوي مقارنةً بعام 2025 القوي بالفعل. ومن المتوقع أن يصل نمو الأرباح في قطاع التكنولوجيا إلى 46% على أساس سنوي مقابل ما يقرب من 28% في العام الماضي، بينما من المتوقع أيضاً أن يحقق قطاعا الطاقة والمواد مكاسب كبيرة. بحسب بيانات تشارلز شواب ومجموعة بورصة لندن، من المتوقع أن تحقق الشركات في جميع القطاعات تقريبًا - باستثناء الرعاية الصحية والمالية والصناعية - أداءً يفوق بكثير معدل نمو ربحية السهم في العام الماضي.

مخطط US100 (الفاصل الزمني D1)

المصدر: xStation5

يستمر الإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا العملاقة في الارتفاع

وفقًا لأبحاث بلاك روك الاستثمارية، ارتفع الإنفاق الرأسمالي المتوقع لشركات الذكاء الاصطناعي العملاقة بنسبة 25% مقارنةً بشهر أكتوبر من العام الماضي. يُعدّ هذا خبرًا إيجابيًا لشركات أشباه الموصلات وشركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ يُشير إلى مزيد من التوسع في السوق ودعم نمو الإيرادات والأرباح. في المقابل، قد يُؤثر أي تباطؤ اقتصادي كبير سلبًا على التقييمات ومعنويات المستثمرين.

المصدر: بلاك روك

التوقعات تتزايد بينما تستمر شركات التكنولوجيا الكبرى في الهيمنة

رفع المحللون توقعاتهم لأرباح السهم لشركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للربع الثاني من عام 2026 بنسبة 2.1% في أبريل، على الرغم من أن التوقعات عادةً ما تُراجع بالخفض في بداية كل ربع سنة. فعلى مدى العشرين عامًا الماضية، بلغ متوسط ​​مراجعة أرباح السهم الفصلية في الشهر الأول -1.9%. وتُمثل هذه الزيادة الحالية أكبر مراجعة تصاعدية منذ الربع الثاني من عام 2021، عندما ارتفعت التوقعات بنسبة 3.5% عقب التعافي من آثار الجائحة.

وسجل قطاع الطاقة أقوى تحسن في توقعات الأرباح، حيث ارتفعت التوقعات بنسبة 45.1%. في الوقت نفسه، شهدت خمسة من أصل أحد عشر قطاعًا تراجعًا في التوقعات، مع بقاء القطاع الصناعي الأضعف أداءً حيث انخفضت التوقعات بنسبة تقارب 3%. كما رفع المحللون توقعاتهم لأرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للعام بأكمله بنسبة 3.4% خلال شهر أبريل.

المصدر: فاكت سيت

بعد إعلان أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى، ارتفع معدل نمو الأرباح المجمعة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الربع الأول من عام 2026 إلى 27.1% من 15% قبل أسبوع واحد فقط، مسجلاً بذلك أقوى نتيجة منذ أواخر عام 2021. وقد سجلت قطاعات خدمات الاتصالات (+53.2%) والتكنولوجيا (+50.0%) والسلع الاستهلاكية غير الأساسية (+39.0%) أعلى معدلات نمو الأرباح، مدفوعةً بشكل أساسي بأداء الشركات العملاقة.

واستحوذت شركات ألفابت وأمازون وميتا وحدها على 71% من إجمالي الزيادة في نمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الأسبوع الأخير من موسم إعلان الأرباح. وفاجأت ألفابت السوق بنمو في ربحية السهم تجاوز التوقعات بأكثر من 90%، بينما تجاوزت ميتا وأمازون التوقعات بنسبة 56% و70% على التوالي.

ارتفع معدل نمو الأرباح المتوقع للشركات السبع الكبرى إلى 61%، مقارنةً بتوقعات بلغت 22.4% في نهاية مارس، مما يُبرز حجم هيمنة الشركات العملاقة في الدورة الحالية. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن نتائج شركات ألفابت وأمازون وميتا قد دعمتها مكاسب محاسبية استثنائية.

المصدر: FactSet