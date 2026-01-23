اقرأ أكثر
ارتفع سعر الفضة بنسبة 40% في يناير، متجهاً نحو 100 دولار للأونصة📈

حققت الفضة مكاسب تجاوزت 40% في يناير، وتتجاوز اليوم 98.5 دولارًا للأونصة، مدعومةً بضعف الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار الذهب. وفي تقرير خاص، ذكر بنك أوف أمريكا أن وصول سعرها إلى 170 دولارًا للأونصة خلال عامين لا يزال ممكنًا إذا انضم المستثمرون الأفراد إلى هذا الارتفاع، وهو ما يبدو أنه يحدث بالفعل. ويبرز هذا الاتجاه بقوة خاصة في الصين، حيث تشير التقارير إلى أن أسعارها الفورية أعلى بنحو 12 دولارًا للأونصة مقارنةً بالولايات المتحدة.

 

وفي نهاية الأسبوع الماضي، ضاعفت دار سك العملة الأمريكية تقريبًا أسعار بيع عملاتها الفضية لتتجاوز 170 دولارًا للأونصة. وبينما يُقدّر بنك أوف أمريكا أن المستوى المُبرر للفضة اليوم أقرب إلى 60 دولارًا للأونصة، فإن التراجع التدريجي في قيمة العملات الورقية (بما فيها الدولار)، والعجز المالي المستمر، وتزايد إحباط المستثمرين الأفراد، كلها مؤشرات على أن زيادة الاستثمارات في الفضة وغيرها من "الأصول المادية" قد تكون استراتيجية ومستدامة.

المصدر: xStation5

