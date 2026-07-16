ارتفع سهم شركة أبوت بنسبة 4% بعد تجاوز الأرباح التوقعات ورفع توقعات الأرباح السنوية.

ارتفعت أسهم شركة أبوت لابوراتوريز (ABT.US)، المتخصصة في تكنولوجيا الأجهزة الطبية، بنحو 4% بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج فاقت التوقعات للربع الثاني من عام 2026. فقد زادت الإيرادات بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 12.6 مليار دولار، متجاوزةً بذلك تقديرات المحللين بشكل طفيف، بينما تجاوزت كل من المبيعات والأرباح المعدلة توقعات وول ستريت. وعلى الرغم من انخفاض صافي الدخل المعلن بنحو 47% إلى 928 مليون دولار، وتراجع ربح السهم المخفف وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا إلى 0.53 دولار، إلا أن المستثمرين ركزوا بشكل أساسي على الأداء القوي في معظم قطاعات الأعمال، وقرار الشركة برفع توقعاتها لأرباح العام بأكمله.

تتوقع أبوت الآن أن تتراوح ربحية السهم المعدلة لعام 2026 بين 5.45 و5.60 دولار، مرتفعةً من نطاق توقعاتها السابق الذي تراوح بين 5.38 و5.58 دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 0.05 دولار عند نقطة المنتصف. في الوقت نفسه، أكدت الشركة توقعاتها لنمو المبيعات المقارنة بنسبة تتراوح بين 6.5% و7.5%، مما يعكس ثقتها في نمو أقوى للإيرادات والأرباح خلال النصف الثاني من العام.

بلغت إيرادات الربع الثاني 12.6 مليار دولار، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 13% على أساس سنوي وفقًا للبيانات المعلنة، و4.8% على أساس المقارنة.

بلغ ربح السهم المخفف المعدل 1.31 دولار، بينما انخفض ربح السهم المخفف وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا إلى 0.53 دولار.

انخفض صافي الأرباح بنحو 47% على أساس سنوي إلى 928 مليون دولار، مما يبرز الفرق بين النتائج المعلنة والمعدلة.

خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، ارتفعت الإيرادات بنسبة 10.5% لتصل إلى 23.7 مليار دولار، بينما انخفض صافي الأرباح بنحو 35.5% إلى ملياري دولار.

رفعت شركة أبوت توقعاتها لربح السهم المعدل للعام بأكمله إلى ما بين 5.45 و5.60 دولار، مقارنةً بتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 5.38 و5.58 دولار.

أبقت الشركة على توقعاتها لنمو المبيعات المقارنة عند 6.5% إلى 7.5% لعام 2026.

أعادت أبوت 2.1 مليار دولار أمريكي للمساهمين خلال الربع من خلال توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم.

تواصل الشركة توسيع نطاق منتجاتها، بما في ذلك جهاز Libre Duo ، ونظام TECTONIC لعلاج الشرايين التاجية بتقنية IVL ، وجهاز Amulet 360 لعلاج الزائدة الأذينية اليسرى، مما قد يدعم النمو المستقبلي.

بالنسبة للمستثمرين، فإن الخلاصة الرئيسية هي أنه على الرغم من ضعف الأرباح المعلنة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، فإن أعمال أبوت الأساسية لا تزال قوية. تشير توقعات الأرباح المرتفعة إلى أن الإدارة تزداد ثقةً في تسارع نمو الإيرادات والربحية خلال النصف الثاني من العام.

سعر سهم أبوت (الإطار الزمني D1)

يتم تداول أسهم أبوت بالقرب من 93 دولارًا أمريكيًا قبل افتتاح السوق الأمريكية، مما يشير إلى أن المضاربين على الصعود قد يحاولون دفع السهم فوق متوسطه المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا (الخط البرتقالي) لأول مرة منذ عدة أشهر، وربما عكس الاتجاه الهبوطي العام. حتى بعد الارتفاع الذي شهده اليوم، لا يزال سعر السهم أقل بنحو 30% من أعلى مستوى له على الإطلاق.

المصدر: xStation5