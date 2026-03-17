هل سيستمر نقص سعات الذاكرة الإلكترونية حتى عام 2030؟ قد يستمر الطلب المتزايد عليها لفترة أطول مما نتصور

يشهد سوق ذاكرة أشباه الموصلات العالمي مرحلة جديدة طويلة الأمد من النقص، قد تستمر حتى عام 2030. هذا ما صرّح به رئيس مجلس إدارة شركة إس كيه هاينكس، تشي تاي وون، الذي أكّد مؤخرًا أن الطلب المتزايد على ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) وذاكرة النطاق العريض (HBM)، والمدفوع بشكل أساسي بقطاع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الضخمة، يتجاوز بكثير الطاقة الإنتاجية لأكبر الموردين. يشير هذا إلى أن السوق لا يعاني من تقلبات قصيرة الأجل في الطلب، بل من نقص هيكلي في المكونات الأساسية لمراكز البيانات والبنية التحتية الحاسوبية الأكثر تطورًا.

عمليًا، يعني هذا أن شركات مثل مايكرون تكنولوجي، وسامسونج إلكترونيكس، وإس كيه هاينكس في وضع ممتاز. فالطلب على الذاكرة قوي لدرجة أن سجلات طلباتها ممتلئة، والتوقعات للأرباع القادمة تبدو واعدة للغاية. غدًا، ستتاح للأسواق فرصة مراجعة نتائج مايكرون الفصلية، والتي من المتوقع، وفقًا للتوقعات الحالية، أن تؤكد نموًا قويًا في الإيرادات وهوامش ربح قياسية في قطاع ذاكرة الذكاء الاصطناعي. سيكون هذا وقتًا مناسبًا لإدراك مدى متانة أسس الطفرة التكنولوجية الحالية، والتي تتسم بطلب هائل على الذاكرة، مما يمنح المصنّعين ثقةً كاملةً في التخطيط للمستقبل.

تستفيد سامسونج، بصفتها شركةً عالميةً رائدةً في إنتاج ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM)، من هذا التوجه بنجاح، إذ تُوازن بين إنتاجها لقطاع المستهلكين وذاكرة HBM للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وهذا يُتيح للشركة ليس فقط الاستفادة من ارتفاع أسعار الذاكرة، بل أيضًا الحفاظ على مكانةٍ قويةٍ لدى أكبر عملائها، مما يُوفر استقرارًا استثنائيًا في الإيرادات. كما تستفيد شركة SK Hynix، التي تُزوّد ​​شركاتٍ مثل Nvidia بذاكرة HBM، من هذا الوضع أيضًا. إذ تُستغلّ طاقاتها الإنتاجية بالكامل، ولا يزال الطلب على المنتجات المتميزة في أعلى مستوياته. وبالتالي، تتمتع الشركات الثلاث بوضعٍ مريح، مع سيطرةٍ كاملةٍ على سجلات طلبياتها، وهو ما يُترجم بطبيعة الحال إلى استقرارٍ وإمكانية التنبؤ بالنتائج المالية.

وتُظهر الطفرة الحالية في قطاع الذاكرة أيضًا أن النظام البيئي التكنولوجي بأكمله يعمل على أسسٍ مواتيةٍ للغاية. ولا يزال الوصول إلى الذاكرة حجر الزاوية لتطوير البنية التحتية الرقمية الحديثة، وخدمات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي. يضمن الطلب المرتفع للغاية قدرة المصنّعين على الاعتماد على إيرادات مستقرة، وهوامش ربح متزايدة، وإمكانية رفع التوقعات للأرباع القادمة. يمكن للمستثمرين النظر إلى قطاع ذاكرة أشباه الموصلات بثقة، نظرًا لاستمرار الطلب وتوقعات النمو الواعدة.

على المدى البعيد، يعني هذا أن الطفرة التكنولوجية التي تقودها تقنيتا DRAM وHBM ترتكز على أسس متينة. لا يزال السوق متعطشًا بشكل استثنائي للذاكرة، ويمكن لشركات مثل مايكرون وسامسونج وإس كيه هاينكس أن تتطلع إلى المستقبل بثقة بأن منتجاتها ستظل مطلوبة بشدة. تمنح سجلات الطلبات المستقرة، وهوامش الربح القوية، والإيرادات المتزايدة هذه الشركات ميزة تنافسية واضحة، ويمكن للمستثمرين توقع استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في القطاع لسنوات قادمة. تُعد هذه الفترة خير دليل على أن قطاع ذاكرة أشباه الموصلات لا ينمو فحسب، بل يرسخ أيضًا أسسًا متينة لمزيد من تطوير سوق التكنولوجيا بأكمله.

المصدر: xStation5

