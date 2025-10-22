- ارتفعت أسهم بيوند ميت بنسبة 80% قبل طرحها في السوق، بزيادة تقارب 80% منذ الجمعة الماضية.
ارتفعت أسهم بيوند ميت (BYND.US) بأكثر من 80% يوم الأربعاء وسط موجة صعود أسهم الميمات المستمرة - وهي موجة من المكاسب السريعة التي غذتها مجتمعات المستثمرين عبر الإنترنت.
- فاجأت شركة إنتاج الأغذية النباتية، التي عانت في الأرباع الأخيرة ولا تزال تُسجل خسائر صافية، وول ستريت بإعلانها عن شراكة موسعة مع وول مارت. ستتوفر منتجات بيوند ميت الآن في أكثر من 2000 متجر من متاجر التجزئة التابعة لها في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
- ومع ذلك، ليس هذا هو العامل الوحيد وراء هذا الارتفاع. فقد كشف المتداول الشهير ديمتري سيمينخين، المعروف باسم كابيبارا ستوكس، على وسائل التواصل الاجتماعي عن شرائه ملايين أسهم بيوند ميت، واصفًا الشركة بأنها "مُقَدَّرة بأقل من قيمتها الحقيقية".
- منذ يوم الجمعة، ارتفع سعر السهم بأكثر من 800%، ويعكس الارتفاع المُبهج لشركة بيوند ميت الزخم الأوسع لسوق الصعود الحالية في وول ستريت. اليوم، ليس فقط شركة Beyond Meat، بل أيضًا شركة أخرى تنتج "أسهم الميم" والكعك المحلى، Krispy Kreme، والتي حققت مكاسب بنسبة 20%.
