ارتفعت أسهم فودافون بنسبة 13% بعد استثمار كزافييه نيل 4.4 مليار جنيه إسترليني. ما هي الخطوة التالية للسهم؟

ارتفعت أسهم شركة فودافون (VOD.UK) بأكثر من 11% يوم الجمعة بعد الإعلان عن واحدة من أكبر الصفقات في قطاع الاتصالات الأوروبي خلال السنوات الأخيرة. وافقت شركة فيغا، وهي شركة استثمارية تابعة لعائلة الملياردير الفرنسي كزافييه نيل، على الاستحواذ على كامل حصة مجموعة الإمارات للاتصالات (e&) البالغة 16.2% في فودافون مقابل حوالي 4.4 مليار جنيه إسترليني (5.1 مليار يورو / حوالي 6 مليارات دولار أمريكي).

للوهلة الأولى، بدا أن رد فعل السوق مدفوعٌ فقط بسعر الاستحواذ. إلا أن المستثمرين رأوا في الصفقة أكثر من مجرد علاوة سعرية على سعر سهم فودافون السابق. فبالنسبة للعديد من المشاركين في السوق، تمثل هذه الصفقة ثقةً كبيرة من أحد أكثر مستثمري الاتصالات خبرةً في أوروبا، مما يشير إلى أن فودافون لا تزال تمتلك قيمةً كبيرةً غير مستغلة.

هذه ليست مجرد صفقة كبيرة أخرى.

بعد الحصول على الموافقات التنظيمية، ستصبح فيغا أكبر مساهم في فودافون، لتحل محل e& التي ستتخارج من استثمارها بالكامل.

من المهم أن نذكر أن كزافييه نيل أكد أنه لا ينوي الاستحواذ على الشركة بأكملها. وبموجب قانون الاستحواذ البريطاني، أكدت شركة فيغا أن الاستثمار يهدف إلى أن يكون حصة استراتيجية طويلة الأجل في شركة فودافون، تهدف إلى دعم نموها المستقبلي، وليس السيطرة عليها.

هذا التمييز مهم. فالأسواق عادةً ما تنظر إلى المستثمرين الماليين قصيري الأجل بشكل مختلف تمامًا عن نظرتها إلى المتخصصين الاستراتيجيين في القطاع، الذين يمتلكون عقودًا من الخبرة التشغيلية. في هذه الحالة، تكتسب فودافون مساهمًا نجح في بناء وتطوير بعض أكبر شركات الاتصالات في أوروبا.

يشير سعر الشراء إلى أن أسهم فودافون ربما كانت مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

تم شراء الأسهم بحوالي 110.5 بنس للسهم الواحد، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح النهائية لشركة فودافون.

للمقارنة، أغلقت أسهم فودافون جلسة التداول السابقة عند 97.76 بنس.

لا شك أن علاوة بهذا الحجم تجذب انتباه المستثمرين. عندما يُبدي أحد أنجح مستثمري قطاع الاتصالات في أوروبا استعداده لدفع مبلغ يفوق بكثير سعر السوق السائد، يبرز التساؤل بطبيعة الحال حول ما إذا كان السوق العام قد قلل من قيمة فودافون.

وهذا ما يفسر سرعة ارتفاع سعر السهم نحو سعر الصفقة عقب الإعلان.

من هو كزافييه نيل، ولماذا يهتم السوق به؟

بالنسبة للعديد من المستثمرين، تُعدّ هوية المشتري أهم من قيمة الصفقة نفسها.

يُعتبر كزافييه نيل منذ فترة طويلة أحد أبرز رواد الأعمال والمستثمرين في قطاع الاتصالات في أوروبا. يمتلك، من خلال شركات تابعة لمجموعة عائلة نيل، أصولاً في قطاع الاتصالات في 26 دولة في أوروبا وأمريكا اللاتينية، تُقدّم خدماتها لحوالي 139 مليون مشترك، وتُوظّف 45 ألف شخص، وتُدرّ حوالي 24 مليار يورو من الإيرادات السنوية، إلى جانب أكثر من 9 مليارات يورو من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

تشمل محفظة استثماراته شركات مثل إيلياد، وسولت، وموناكو تيليكوم، وإير، وتيلي2، وميليكوم.

تركز استراتيجيته الاستثمارية باستمرار على تحديد أصول الاتصالات ذات القيمة المنخفضة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وخلق قيمة للمساهمين على المدى الطويل.

عند إعلانه عن الصفقة، وصف نيل شركة فودافون بأنها شركة ذات علامات تجارية قوية، وأصول عالية الجودة، ومكانة رائدة في أسواق متعددة، وإمكانات نمو كبيرة على المدى الطويل. يرى أن تبسيط فودافون المستمر لهيكلها المؤسسي قد هيأ الشركة لدخول مرحلة جديدة من النمو وتحسين الأداء المالي.

هل تقترب فودافون أخيرًا من نقطة تحول؟

لم تكن السنوات القليلة الماضية سهلة على فودافون.

نفّذت الشركة برنامجًا واسعًا لإعادة الهيكلة، شمل بيع بعض أعمالها، وتبسيط هيكلها التنظيمي، وتركيز مواردها على أسواقها الأكثر جاذبية. ومن أبرز الإنجازات إتمام بيع عملياتها في إيطاليا، والاندماج المزمع لفودافون المملكة المتحدة مع شركة ثري المملكة المتحدة، والذي يُتوقع أن يُحقق وفورات كبيرة في التكاليف مع تعزيز القدرة التنافسية للشركة.

على الرغم من هذه الجهود، ظل المستثمرون حذرين. لا يزال قطاع الاتصالات في أوروبا يُعاني من نمو متواضع، ومنافسة سعرية شديدة، ومتطلبات إنفاق رأسمالي ضخمة تتعلق بنشر شبكات الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس.

نتيجة لذلك، استمر تداول أسهم العديد من شركات الاتصالات الأوروبية بتقييمات منخفضة نسبيًا على الرغم من التحسينات التشغيلية.

في ظل هذه الخلفية، يمكن تفسير استثمار عائلة نيل على أنه إشارة إلى أن السوق قد لا يزال يقلل من شأن فوائد إعادة هيكلة فودافون بالإضافة إلى أرباحها طويلة الأجل وإمكانات التدفق النقدي.

لم تختفِ المخاطر.

هذا لا يعني أن الاستثمار خالٍ من المخاطر.

لا تزال فودافون تعمل في قطاع يتسم بنمو هيكلي بطيء نسبيًا ومتطلبات رأسمالية ضخمة. يتطلب توسيع شبكات الألياف الضوئية، ونشر بنية الجيل الخامس، والحفاظ على القدرة التنافسية استثمارات مستمرة بمليارات الجنيهات، في حين أن الضغوط التنظيمية والمنافسة السعرية الشديدة لا تزال تحد من نمو هوامش الربح.

يُعدّ عبء ديون فودافون وقدرتها على توليد تدفق نقدي حر مستقر تحديًا هامًا آخر. يُعدّ الحفاظ على تدفق نقدي سليم أمرًا ضروريًا ليس فقط لتمويل الاستثمارات المستقبلية، بل أيضًا لضمان استدامة توزيعات الأرباح على المساهمين. في نهاية المطاف، سيتوقف نجاح إعادة هيكلة الشركة على قدرة الإدارة على تحويل هيكل مؤسسي أكثر مرونة إلى ربحية أعلى بشكل مستدام.

ما الذي يجب على المستثمرين مراقبته لاحقًا؟

خلال الأشهر القادمة، سيركز المستثمرون بشكل أساسي على إتمام الصفقة وظهور أولى بوادر التعاون بين فريق إدارة فودافون وأكبر مساهميها الجدد.

من منظور استثماري، من المرجح أن تستحوذ ثلاثة أسئلة على الاهتمام:

هل تستطيع فودافون مواصلة تحسين قدرتها على توليد التدفق النقدي الحر؟

هل ستُترجم إعادة الهيكلة إلى ربحية أعلى بشكل مستدام؟

هل ستُسهم خبرة كزافييه نيل الواسعة في قطاع الاتصالات في تعزيز قيمة عمليات فودافون في أوروبا وأفريقيا؟

مع أن ارتفاع سعر السهم يوم الجمعة كان مدفوعًا بشكل كبير بالعلاوة المُضمنة في سعر الاستحواذ، إلا أن الأهمية طويلة الأجل لهذه الصفقة قد تكون أكبر بكثير.

لا يقتصر الأمر على تسعير السوق لتقييم أعلى، بل إنه يضع ثقته أيضًا في مستثمر أثبت مرارًا وتكرارًا قدرته على خلق قيمة في أحد أكثر القطاعات تحديًا في أوروبا.

إذا نجحت فودافون في تحويل سنوات من إعادة الهيكلة إلى نمو أقوى في الأرباح وتوليد تدفقات نقدية حرة، فقد تُذكر صفقة يوم الجمعة في نهاية المطاف كلحظة بدأ فيها المستثمرون إعادة تقييم جدوى الاستثمار في الشركة على المدى الطويل.

رسم بياني لسعر سهم فودافون (VOD.UK، يوميًا)

بعد استثمار كزافييه نيل، تجاوزت أسهم فودافون بشكل ملحوظ متوسطها المتحرك الأسي لـ 200 يوم (EMA200)، في محاولة لعكس الاتجاه الهبوطي طويل الأجل.

للحفاظ على استمرار الاتجاه الصعودي، يجب أن يبقى السهم فوق مستوى 105 بنسات، حيث يمثل كل من فجوة الاختراق الأخيرة والمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا مستوى دعم. إذا استمر زخم الشراء، فإن الهدف الصعودي الرئيسي التالي يقع حول 117 بنسًا، والذي يمثل أول منطقة مقاومة فنية مهمة.

المصدر: xStation 5