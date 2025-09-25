ارتفعت أسهم H&M بنسبة 7٪ بعد أرباح قوية 📈

قفزت أسهم شركة إتش آند إم السويدية (HMB.SE) 7% اليوم، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 11 شهرًا، حيث رحّب المستثمرون بدليل التقدم في استراتيجية إتش آند إم.

ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 4.91 مليار كرونة سويدية (523 مليون دولار أمريكي)، متجاوزةً بذلك توقعات بورصة لندن للأوراق المالية البالغة 3.68 مليار كرونة سويدية.

تجاوزت الأرباح التوقعات، مما يشير إلى أن خطة التحول التي وضعها الرئيس التنفيذي دانيال إرفر تكتسب زخمًا بعد ربعين ضعيفين.

تُعيد تشكيلات الأزياء العصرية والتسويق الذي تقوده المشاهير (تشارلي إكس سي إكس، وتيلا) تموضع إتش آند إم في مواجهة منافسيها في مجال الأزياء السريعة، شاين وزارا.

أعادت الشركة تقديم عرض أزياء رفيع المستوى في أسبوع الموضة في لندن - وهو الأول لها منذ عام 2018 - مما يؤكد سعيها لتعزيز مكانة العلامة التجارية.

انخفض المخزون بنسبة 9% على أساس سنوي، مما يعكس تحسنًا في تشكيلة المنتجات ومبيعات الموسم الكاملة.

انخفضت المبيعات بشكل طفيف إلى 57 مليار كرونة سويدية، لكنها لا تزال تتجاوز التوقعات (56.8 مليار كرونة سويدية).

ساهمت ضوابط التكاليف وتشديد انضباط التسعير في رفع الربحية.

لا تزال الرسوم الجمركية الأمريكية وتراجع ثقة المستهلك يشكلان مخاطر على هوامش الربح في الربع الرابع. تخطط H&M لاتباع "نهج تسعير حذر" - رفع الأسعار بشكل انتقائي مع حماية المنتجات الأساسية وملابس الأطفال للحفاظ على حصتها السوقية. قد يؤدي توقيت الجمعة السوداء (الذي سبق هذا العام بيوم) إلى زيادة التخفيضات في الربع الرابع. سيكون زخم H&M في موسم الأعياد هو الاختبار الرئيسي لمتانة استراتيجية الشركة، ولا تزال الولايات المتحدة (13% من مبيعات المجموعة) عامل الترجيح الحاسم في ظل تقلبات السياسة التجارية.

