ارتفعت أسهم ماكدونالدز بنسبة 3٪ بعد الإعلان عن نتائج الربع الثالث من عام 2025

ارتفعت أسهم ماكدونالدز بنسبة 3% بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج متباينة للربع الثالث من عام 2025. وينظر المستثمرون إلى أداء المبيعات المقارن بشكل إيجابي في بيئة يكافح فيها القطاع من أجل النمو.

الأرقام الرئيسية لنتائج ماكدونالدز للربع الثالث من عام 2025

إجمالي الإيرادات: 7,078 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي، وانخفاض بنسبة 0.36% مقارنةً بالتوقعات.

الأرباح قبل الفوائد والضرائب: 3,357 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5% مقارنةً بالتوقعات.

الأرباح المعدلة للسهم الواحد: 3.22 دولار أمريكي، بانخفاض قدره 0% مقارنةً بالتوقعات، وانخفاض بنسبة 3% مقارنةً بالتوقعات.

ماكدونالدز تحافظ على مكانتها في سوق متقلبة.

ارتفعت أسهم ماكدونالدز في بداية التداول بعد إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الثالث. وأعلنت ماكدونالدز عن نمو في الإيرادات في جميع قطاعاتها. وارتفعت المبيعات العالمية المقارنة بنسبة 3.6% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، مدفوعةً بشكل رئيسي بزيادة قدرها 4.7% في الإيرادات من أعمالها الدولية ذات الامتياز. تجدر الإشارة إلى أن هذا المقياس لا يشمل افتتاح المتاجر الجديدة، مما يجعله انعكاسًا أدق لنمو الإيرادات لكل متجر. يُظهر هذا نموًا صحيًا لشركة ناضجة في بيئة تنافسية صعبة، حيث يلجأ العديد من رواد الصناعة إلى تخفيض الأسعار. علاوة على ذلك، شهدت كلٌّ من الفروع الدولية المملوكة للشركة والمرخصة نموًا بنسبة 2.4% و4.3% على التوالي. في الوقت نفسه، ارتفع إجمالي المبيعات، بما في ذلك الفروع المملوكة للشركة والمرخصة، بنسبة 6% بأسعار صرف ثابتة.

ماذا تفعل ماكدونالدز؟

كما أشارت شركة شيبوتلي في عرضها التقديمي لأرباحها، تُشير ماكدونالدز أيضًا إلى انخفاض في عدد زوارها من المستهلكين ذوي الدخل المحدود في الولايات المتحدة، حيث انخفض بنسبة مئوية من رقمين وفقًا للشركة. في الوقت نفسه، ارتفع عدد زوارها من المستهلكين ذوي الدخل المرتفع بنسبة مئوية من رقمين خلال الربع، مما ساعد على تعويض انخفاض عدد زوارها من المستهلكين ذوي الدخل المحدود. استجابةً لذلك، تُطلق الشركة منتجات خاصة بأسعار أقل في محاولة للحفاظ على حصتها السوقية. علاوةً على ذلك، تُركز الشركة أيضًا على توسيع قطاع المشروبات، من خلال إطلاق قهوة باردة ومشروبات فواكه منعشة، مُستهدفةً ستاربكس مباشرةً، التي تُواجه صعوبات حاليًا. تُمثل هذه الخطوة وسيلةً لتنويع الإيرادات، ولتعويض ضعف القطاع أيضًا.

كان نمو الأرباح أبطأ من نمو المبيعات بسبب زيادة مصاريف الفوائد والضرائب، ولكن من الناحية التشغيلية، يمكننا القول إن ماكدونالدز حققت ربعًا ماليًا قويًا.

لم ترتفع أسهم ماكدونالدز إلا بنسبة 3% خلال العام، لكنها لا تزال تُتداول بمضاعف يزيد عن 25 لمضاعف الربحية.