ارتفعت أسهم ماكدونالدز بشكل طفيف على الرغم من نتائج أرباح الربع الثاني المتباينة

لا تزال أسهم ماكدونالدز أقل بأكثر من 25% من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند حوالي 340 دولارًا، وهو تصحيح كبير لشركة بهذا الحجم والجودة. والجدير بالذكر أن معظم هذا الانخفاض حدث في الوقت الذي حوّل فيه المستثمرون رؤوس أموالهم بقوة نحو أسهم شركات التكنولوجيا ذات النمو المرتفع والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي. إذا تباطأ زخم قطاع الذكاء الاصطناعي مع بقاء الاقتصاد العالمي قويًا، فقد تستفيد ماكدونالدز من تفضيل المستثمرين المتجدد للشركات الدفاعية عالية الجودة ذات التدفقات النقدية المستقرة. من جهة أخرى، لا تزال الشركة تواجه تباطؤًا في النمو العضوي وتشبعًا في السوق في العديد من مناطقها الجغرافية الرئيسية. من المرجح أن تكون مرحلة التوسع الأسرع قد ولّت، مع أن هذا لا يعني بالضرورة محدودية إمكانية الارتفاع من مستويات التقييم الحالية. لا تزال ماكدونالدز تتمتع بمزايا تنافسية كبيرة، وعلامة تجارية عالمية مرموقة، وشعبية متزايدة في العديد من الأسواق الدولية. من الناحية الفنية، يُمثل مستوى 260 دولارًا مستوى دعم رئيسيًا، بينما تُعدّ منطقة 295-300 دولارًا، المتزامنة مع المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر)، أقرب منطقة مقاومة رئيسية.

أكدت ماكدونالدز توقعاتها للسنة المالية 2026، مع الإبقاء على نفقات رأسمالية تتراوح بين 3.7 و3.9 مليار دولار، وهامش تشغيلي في نطاق 40% إلى 45%، ومعدل ضريبة فعلي يتراوح بين 21% و23%، ونمو في مصروفات الفائدة يتراوح بين 4% و6%، ونسبة تحويل التدفق النقدي الحر في نطاق 80% إلى 85%.

أكدت ماكدونالدز توقعاتها للسنة المالية 2026، مع الإبقاء على نفقات رأسمالية تتراوح بين 3.7 و3.9 مليار دولار، وهامش تشغيلي في نطاق 40% إلى 45%، ومعدل ضريبة فعلي يتراوح بين 21% و23%، ونمو في مصروفات الفائدة يتراوح بين 4% و6%، ونسبة تحويل التدفق النقدي الحر في نطاق 80% إلى 85%.

أكدت ماكدونالدز توقعاتها للسنة المالية 2026، مع الإبقاء على نفقات رأسمالية تتراوح بين 3.7 و3.9 مليار دولار، وهامش تشغيلي في نطاق 40% إلى 45%، ومعدل ضريبة فعلي يتراوح بين 21% و23%، ونمو في مصروفات الفائدة يتراوح بين 4% و6%، ونسبة تحويل التدفق النقدي الحر في نطاق 80% إلى 85%.

أكدت ماكدونالدز توقعاتها للسنة المالية 2026، مع الإبقاء على نفقات رأسمالية تتراوح بين 3.7 و3.9 مليار دولار، وهامش تشغيلي في نطاق 40% إلى 45%، ومعدل ضريبة فعلي يتراوح بين 21% و23%، ونمو في مصروفات الفائدة يتراوح بين 4% و6%، ونسبة تحويل التدفق النقدي الحر في نطاق 80% إلى 85%.

أكدت ماكدونالدز توقعاتها للسنة المالية 2026، مع الإبقاء على نفقات رأسمالية تتراوح بين 3.7 و3.9 مليار دولار، وهامش تشغيلي في نطاق 40% إلى 45%، ومعدل ضريبة فعلي يتراوح بين 21% و23%، ونمو في مصروفات الفائدة يتراوح بين 4% و6%، ونسبة تحويل التدفق النقدي الحر في نطاق 80% إلى 85%.

أكدت ماكدونالدز توقعاتها للسنة المالية 2026، مع الإبقاء على نفقات رأسمالية تتراوح بين 3.7 و3.9 مليار دولار، وهامش تشغيلي في نطاق 40% إلى 45%، ومعدل ضريبة فعلي يتراوح بين 21% و23%، ونمو في مصروفات الفائدة يتراوح بين 4% و6%، ونسبة تحويل التدفق النقدي الحر في نطاق 80% إلى 85%.

ارتفعت أسهم ماكدونالدز (MCD.US) بنحو 2% بعد إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026. وقد أثبتت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة العملاقة مرة أخرى قدرتها على تحقيق نمو في الأرباح رغم التحديات التي تواجه المستهلكين، حيث تجاوزت ربحية السهم المعدلة توقعات وول ستريت، حتى مع انخفاض الإيرادات والمبيعات المقارنة قليلاً عن التوقعات. ويركز المستثمرون الآن على قدرة ماكدونالدز على الحفاظ على هوامش ربحها الرائدة في القطاع مع تسريع نمو مبيعاتها العالمية في النصف الثاني من العام.

المصدر: xStation5

على مدى السنوات الخمس الماضية، شهدت ماكدونالدز نموًا مطردًا في كلٍ من الإيرادات وصافي الدخل، مع بقاء النمو معتدلًا وأكثر استقرارًا بكثير من معظم شركات التكنولوجيا الكبرى. ومن أبرز سمات الشركة قدرتها على الحفاظ على ربحية عالية للغاية رغم النمو المتواضع نسبيًا في الإيرادات، مما يعكس قوة علامتها التجارية وقابلية نموذج أعمالها القائم على الامتياز للتوسع. ولا يزال عائد رأس المال المستثمر للشركة عند مستوى مرتفع جدًا، مما يشير إلى أن كل دولار إضافي من رأس المال المستثمر يُحقق عوائد للمساهمين تفوق المتوسط.

في الوقت نفسه، ظلت هوامش التدفق النقدي الحر قوية باستمرار، مما يوفر قدرة كافية لتمويل توزيعات الأرباح، وإعادة شراء الأسهم، والاستثمارات الجارية دون إجهاد الميزانية العمومية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى تباطؤ نمو الإيرادات في الأرباع الأخيرة، وهي سمة شائعة للعلامات التجارية العالمية الراسخة ذات الانتشار الواسع في السوق. وهذا يُشير إلى أن خلق القيمة في المستقبل سيعتمد بشكل متزايد على الكفاءة التشغيلية، ومبادرات المبيعات الرقمية، والتوسع الدولي، بدلًا من النمو السريع للوحدات. من منظور أساسي، لا تزال ماكدونالدز مثالًا نموذجيًا للشركات ذات النمو المتراكم، أي الشركات القادرة على خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين من خلال جودة أعمال استثنائية، وتوليد تدفقات نقدية مستدامة، وتخصيص رأس مال منضبط، على الرغم من نمو إيراداتها المتواضع نسبيًا.

ويشير تقييم ماكدونالدز أيضًا إلى أن السوق لا يزال ينظر إلى الشركة كشركة متميزة. يُتداول السهم حاليًا بنسبة سعر إلى ربحية (P/E) تبلغ حوالي 22.4 ضعفًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، بينما تنخفض نسبة السعر إلى الربحية المتوقعة إلى حوالي 21.1 ضعفًا، مما يعني أن المستثمرين يتوقعون مزيدًا من نمو الأرباح خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. على الرغم من أن هذا التقييم ليس منخفضًا بالقيمة المطلقة، إلا أنه يبقى مبررًا بهوامش التشغيل الاستثنائية للشركة، وتدفقاتها النقدية التي يمكن التنبؤ بها بدقة، ونموذج أعمالها المرن. عادةً ما تحظى الشركات عالية الجودة مثل ماكدونالدز بتقييم أعلى مقارنةً بسوق الأسهم بشكل عام، لأن المستثمرين على استعداد لدفع المزيد مقابل مزايا تنافسية مستدامة وخلق قيمة طويلة الأجل بشكل متواصل.

المصدر: أبحاث XTB

حافظت ماكدونالدز لسنوات عديدة على أحد أعلى مستويات الربحية التشغيلية في قطاع المطاعم العالمي، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى نموذج أعمالها القائم على نظام الامتياز. يُظهر الرسم البياني أن كلاً من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها التاريخية، على الرغم من تباطؤ نمو الإيرادات خلال الأرباع الأخيرة. يبلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب حاليًا حوالي 45%، ما يعني أن ما يقرب من نصف كل دولار من الإيرادات يبقى بعد تغطية نفقات التشغيل. تعكس هذه الربحية قدرة استثنائية على تحديد الأسعار، وقوة العلامة التجارية، وكفاءة تشغيلية متميزة، حتى في ظل ارتفاع تكاليف العمالة والمواد الغذائية. في الوقت نفسه، تراجع نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب مؤخرًا مقارنةً بنمو الإيرادات، مما يشير إلى أن الشركة قد دخلت مرحلة أكثر نضجًا في دورة حياتها، حيث أصبح الحفاظ على هوامش الربح أولوية أكبر من التوسع السريع. بالنسبة للمستثمرين، فإن الخلاصة الرئيسية هي أن ماكدونالدز لا تزال تُحقق تدفقات نقدية تشغيلية مستقرة للغاية وربحية رائدة في القطاع على الرغم من النمو المتواضع في المبيعات. هذه الخصائص تجعل الشركة مثالاً كلاسيكياً لشركة عالية الجودة، حيث تعتمد قيمتها الجوهرية بشكل أكبر على القدرة على التنبؤ بأرباحها واستدامتها أكثر من اعتمادها على التوسع السريع في الإيرادات.

المصدر: XTB Research