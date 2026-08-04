ملخص الصباح: وول ستريت تعود للارتفاع مع تعزيز بالانتير التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي

📈 سوق الأسهم الأمريكية وأرباح الشركات

تتوقع شركة بالانتير الآن أن تتراوح إيراداتها لعام 2026 بين 8.15 و8.16 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 82% تقريبًا.

تتوقع شركة بالانتير الآن أن تتراوح إيراداتها لعام 2026 بين 8.15 و8.16 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 82% تقريبًا.

تتوقع شركة بالانتير الآن أن تتراوح إيراداتها لعام 2026 بين 8.15 و8.16 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 82% تقريبًا.

تتوقع شركة بالانتير الآن أن تتراوح إيراداتها لعام 2026 بين 8.15 و8.16 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 82% تقريبًا.

تتوقع شركة بالانتير الآن أن تتراوح إيراداتها لعام 2026 بين 8.15 و8.16 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 82% تقريبًا.

تتوقع شركة بالانتير الآن أن تتراوح إيراداتها لعام 2026 بين 8.15 و8.16 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 82% تقريبًا.

كما بدا نشاط العقود قويًا للغاية، وانعكس تفاؤل الإدارة في رفع توقعاتها للعام بأكمله.

كما بدا نشاط العقود قويًا للغاية، وانعكس تفاؤل الإدارة في رفع توقعاتها للعام بأكمله.

كما بدا نشاط العقود قويًا للغاية، وانعكس تفاؤل الإدارة في رفع توقعاتها للعام بأكمله.

كما بدا نشاط العقود قويًا للغاية، وانعكس تفاؤل الإدارة في رفع توقعاتها للعام بأكمله.

كما بدا نشاط العقود قويًا للغاية، وانعكس تفاؤل الإدارة في رفع توقعاتها للعام بأكمله.

كما بدا نشاط العقود قويًا للغاية، وانعكس تفاؤل الإدارة في رفع توقعاتها للعام بأكمله.

بعد إغلاق السوق، أعلنت شركة بالانتير عن نتائج مبهرة للربع الثاني من عام 2026، متجاوزة توقعات السوق بشكل ملحوظ.

بعد إغلاق السوق، أعلنت شركة بالانتير عن نتائج مبهرة للربع الثاني من عام 2026، متجاوزة توقعات السوق بشكل ملحوظ.

بعد إغلاق السوق، أعلنت شركة بالانتير عن نتائج مبهرة للربع الثاني من عام 2026، متجاوزة توقعات السوق بشكل ملحوظ.

بعد إغلاق السوق، أعلنت شركة بالانتير عن نتائج مبهرة للربع الثاني من عام 2026، متجاوزة توقعات السوق بشكل ملحوظ.

بعد إغلاق السوق، أعلنت شركة بالانتير عن نتائج مبهرة للربع الثاني من عام 2026، متجاوزة توقعات السوق بشكل ملحوظ.

بعد إغلاق السوق، أعلنت شركة بالانتير عن نتائج مبهرة للربع الثاني من عام 2026، متجاوزة توقعات السوق بشكل ملحوظ.

توجه المستثمرون مجددًا بحماس نحو أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وبنية الذكاء الاصطناعي التحتية، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وتصنيع أشباه الموصلات.

توجه المستثمرون مجددًا بحماس نحو أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وبنية الذكاء الاصطناعي التحتية، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وتصنيع أشباه الموصلات.

توجه المستثمرون مجددًا بحماس نحو أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وبنية الذكاء الاصطناعي التحتية، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وتصنيع أشباه الموصلات.

توجه المستثمرون مجددًا بحماس نحو أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وبنية الذكاء الاصطناعي التحتية، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وتصنيع أشباه الموصلات.

توجه المستثمرون مجددًا بحماس نحو أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وبنية الذكاء الاصطناعي التحتية، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وتصنيع أشباه الموصلات.

توجه المستثمرون مجددًا بحماس نحو أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وبنية الذكاء الاصطناعي التحتية، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وتصنيع أشباه الموصلات.

صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5%، بينما أنهى مؤشر داو جونز اليوم مرتفعًا بنسبة 1.3%.

صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5%، بينما أنهى مؤشر داو جونز اليوم مرتفعًا بنسبة 1.3%.

صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5%، بينما أنهى مؤشر داو جونز اليوم مرتفعًا بنسبة 1.3%.

صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5%، بينما أنهى مؤشر داو جونز اليوم مرتفعًا بنسبة 1.3%.

صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5%، بينما أنهى مؤشر داو جونز اليوم مرتفعًا بنسبة 1.3%.

صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5%، بينما أنهى مؤشر داو جونز اليوم مرتفعًا بنسبة 1.3%.

كان مؤشر ناسداك الرابح الأكبر، إذ ارتفع بأكثر من 2.1%.

كان مؤشر ناسداك الرابح الأكبر، إذ ارتفع بأكثر من 2.1%.

كان مؤشر ناسداك الرابح الأكبر، إذ ارتفع بأكثر من 2.1%.

كان مؤشر ناسداك الرابح الأكبر، إذ ارتفع بأكثر من 2.1%.

كان مؤشر ناسداك الرابح الأكبر، إذ ارتفع بأكثر من 2.1%.

كان مؤشر ناسداك الرابح الأكبر، إذ ارتفع بأكثر من 2.1%.

انتهت جلسة التداول في الأسواق الخارجية بأجواء إيجابية واحتفالية، حيث أغلقت جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية على مكاسب قوية.

انتهت جلسة التداول في الأسواق الخارجية بأجواء إيجابية واحتفالية، حيث أغلقت جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية على مكاسب قوية.

انتهت جلسة التداول في الأسواق الخارجية بأجواء إيجابية واحتفالية، حيث أغلقت جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية على مكاسب قوية.

انتهت جلسة التداول في الأسواق الخارجية بأجواء إيجابية واحتفالية، حيث أغلقت جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية على مكاسب قوية.

انتهت جلسة التداول في الأسواق الخارجية بأجواء إيجابية واحتفالية، حيث أغلقت جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية على مكاسب قوية.

انتهت جلسة التداول في الأسواق الخارجية بأجواء إيجابية واحتفالية، حيث أغلقت جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية على مكاسب قوية.

الأسواق الآسيوية

أنهت الأسواق الآسيوية الجلسة بأداء متباين، حيث ظل المستثمرون حذرين في أعقاب التقلبات الأخيرة في قطاع التكنولوجيا.

في الصين، انخفض مؤشر هانغ سينغ بنحو 0.8%، بينما تراجع مؤشر فوتسي تشاينا 50 بنحو 0.9%، وعلى الرغم من انتعاش بعض أسهم التكنولوجيا وتحسن المعنويات حول الذكاء الاصطناعي، إلا أن ضغوط البيع ظلت واضحة بين الشركات الصينية الكبرى.

في اليابان، انخفض مؤشر نيكاي 225 بنحو 0.3%، متأثرًا بمخاوف من تدخل محتمل للسلطات في سوق العملات.

قد يؤثر أي ارتفاع محتمل في قيمة الين سلبًا على أرباح المصدرين اليابانيين، مما حدّ من إقبال المستثمرين على أسهم الشركات المحلية الكبرى.

كما كان أداء كوريا الجنوبية ضعيفًا، حيث انخفض مؤشر كوسبي بنحو 0.4% (مع أن الخسائر كانت محدودة نسبيًا بعد عمليات بيع مكثفة سابقة في قطاع التكنولوجيا).

وارتفع مؤشر كوسداك بشكل ملحوظ، مما يشير إلى عودة جزئية لرؤوس الأموال إلى الشركات الأكثر ديناميكية.

وبرزت أستراليا كأفضل أداء في المنطقة، حيث ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 بنحو 1.3% مقتربًا من أعلى مستوياته خلال اليوم.