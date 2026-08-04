ملخص الصباح: وول ستريت تعود للارتفاع مع تعزيز بالانتير التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي

📈 سوق الأسهم الأمريكية وأرباح الشركات
- انتهت جلسة التداول في الأسواق الخارجية بأجواء إيجابية واحتفالية، حيث أغلقت جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية على مكاسب قوية.
- كان مؤشر ناسداك الرابح الأكبر، إذ ارتفع بأكثر من 2.1%.
- صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5%، بينما أنهى مؤشر داو جونز اليوم مرتفعًا بنسبة 1.3%.
- كانت المكاسب القوية مدفوعة بشكل أساسي بشركات التكنولوجيا والشركات النامية.
- توجه المستثمرون مجددًا بحماس نحو أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وبنية الذكاء الاصطناعي التحتية، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وتصنيع أشباه الموصلات.
- بعد إغلاق السوق، أعلنت شركة بالانتير عن نتائج مبهرة للربع الثاني من عام 2026، متجاوزة توقعات السوق بشكل ملحوظ.
- قفزت إيرادات الشركة بنسبة 93% على أساس سنوي لتصل إلى 1.94 مليار دولار (مقارنةً بالتوقعات البالغة 1.81 مليار دولار).
- بلغت الأرباح المعدلة للسهم الواحد 0.41 دولار أمريكي (مقابل التوقعات البالغة 0.34 دولار أمريكي)، مما يؤكد استمرار زخم النمو المرتفع للشركة.
- كما بدا نشاط العقود قويًا للغاية، وانعكس تفاؤل الإدارة في رفع توقعاتها للعام بأكمله.
- تتوقع شركة بالانتير الآن أن تتراوح إيراداتها لعام 2026 بين 8.15 و8.16 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 82% تقريبًا.
الأسواق الآسيوية
- أنهت الأسواق الآسيوية الجلسة بأداء متباين، حيث ظل المستثمرون حذرين في أعقاب التقلبات الأخيرة في قطاع التكنولوجيا.
- في الصين، انخفض مؤشر هانغ سينغ بنحو 0.8%، بينما تراجع مؤشر فوتسي تشاينا 50 بنحو 0.9%، وعلى الرغم من انتعاش بعض أسهم التكنولوجيا وتحسن المعنويات حول الذكاء الاصطناعي، إلا أن ضغوط البيع ظلت واضحة بين الشركات الصينية الكبرى.
- في اليابان، انخفض مؤشر نيكاي 225 بنحو 0.3%، متأثرًا بمخاوف من تدخل محتمل للسلطات في سوق العملات.
- قد يؤثر أي ارتفاع محتمل في قيمة الين سلبًا على أرباح المصدرين اليابانيين، مما حدّ من إقبال المستثمرين على أسهم الشركات المحلية الكبرى.
- كما كان أداء كوريا الجنوبية ضعيفًا، حيث انخفض مؤشر كوسبي بنحو 0.4% (مع أن الخسائر كانت محدودة نسبيًا بعد عمليات بيع مكثفة سابقة في قطاع التكنولوجيا).
- وارتفع مؤشر كوسداك بشكل ملحوظ، مما يشير إلى عودة جزئية لرؤوس الأموال إلى الشركات الأكثر ديناميكية.
- وبرزت أستراليا كأفضل أداء في المنطقة، حيث ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 بنحو 1.3% مقتربًا من أعلى مستوياته خلال اليوم.
- ودعمت الأسهم الأسترالية تحسن المعنويات العالمية وارتفاع أسعار أسهم السلع، مما جعل أستراليا من أقوى الأسواق خلال جلسة التداول الآسيوية اليوم.
🌍 الجغرافيا السياسية
- ومن العوامل الإضافية التي دعمت المعنويات في وول ستريت تصريحات دونالد ترامب الأخيرة بشأن المحادثات مع إيران.
- أفاد الرئيس الأمريكي بأن المفاوضات جارية بالفعل بناءً على طلب طهران، وأكد أنها قد تكون "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق.
- وشملت المواضيع الرئيسية للنقاش إعادة فتح مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني.
- وأشار دونالد ترامب إلى أن المحادثات المتعلقة بحرية حركة السفن عبر المضيق قد تُسفر عن نتائج سريعة، بينما تتطلب عملية نزع السلاح النووي وقتًا أطول.
- ووفقًا لتأكيداته، فإن قرار الرئيس الأمريكي بتعليق جولة أخرى من الضربات على إيران مرتبط باحتمالية التوصل إلى اتفاق سريع.
- إلا أن المسؤولين الإيرانيين نفوا إجراء مفاوضات مباشرة بين طهران وواشنطن، مما يشير إلى أن مواقف الجانبين لا تزال متباعدة.
- تلاشت آمال خفض التصعيد أمام تحذيرات طهران: فقد صرّح محسن رضائي، كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني، بأن السفن الحربية والقوات العسكرية الأمريكية العاملة بالقرب من مضيق هرمز قد تواجه خطرًا جسيمًا إذا استمر الحصار الحالي.
- حثّ رضائي واشنطن على تغيير نهجها، مؤكداً أن طهران لا تنوي قبول الوضع الراهن إلى أجل غير مسمى.
- ورفض الممثل الإيراني رفضاً قاطعاً إمكانية إنشاء ممر ملاحي ثانٍ عبر مضيق هرمز، مؤكداً رفض السماح بأي مسار بديل يتجاوز سيطرة إيران على ممر عبور السلع الأساسي.
- في الوقت الراهن، ينظر السوق إلى هذه التصريحات على أنها ضغط سياسي وخطابي، وليست إشارة إلى عمل عسكري وشيك.
🛢️ السلع
- استجاب السوق في البداية بشكل إيجابي لاحتمالية خفض التصعيد، مما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار النفط وتراجع في علاوة المخاطر الجيوسياسية.
- خلال جلسة تداول يوم الاثنين، انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنحو 6%، ليصل إلى حوالي 80 دولارًا للبرميل، بينما تراجع سعر خام برنت إلى حوالي 83 دولارًا للبرميل.
- انتقد دونالد ترامب الأرباح المرتفعة لشركات النفط ودعاها إلى خفض أسعار الوقود للمستهلكين الأمريكيين.
- لا يزال الوضع في سوق السلع معقدًا، فبعد موجة البيع الأولية، انتعشت أسعار النفط بشكل طفيف بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بمدى استدامة أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.
- تستمر التوترات حول مضيق هرمز وغياب ممرات عبور بديلة في دعم علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط، مما يعني أن أي إشارة إلى التصعيد قد تزيد من تقلبات أسعار السلع مرة أخرى.
⛏️ المعادن النفيسة
- يُلاحظ بدء حذر في أسواق المعادن النفيسة مع بداية اليوم.
- يرتفع سعر الذهب بنحو 0.1% ويحوم حول مستوى 4050 دولارًا للأونصة.
- ويرتفع سعر الفضة بأكثر من 1% ويقترب من مستوى 59 دولارًا للأونصة.
🏛️ الاقتصاد الكلي
- في اليابان، لفتت تصريحات وزير الاقتصاد مينورو كيوتشي انتباه المستثمرين، بالإضافة إلى خطط تقديم المزيد من الدعم المالي.
- وأشار كيوتشي إلى أن تأثير ارتفاع تكاليف الصراع في الشرق الأوسط على أسعار المستهلكين لا يزال محدودًا في الوقت الراهن.
- ومع ذلك، حذر الوزير من أن ضغوط التكاليف قد تنتقل تدريجيًا إلى المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى في الأشهر المقبلة.
- وتتفق الحكومة اليابانية مع توقعات بنك اليابان، التي تشير إلى احتمال تسارع التضخم في النصف الثاني من العام.
🪙 العملات المشفرة
- ويسود تفاؤل طفيف في سوق العملات المشفرة أيضًا.
- ويرتفع سعر البيتكوين بنحو 0.4% ويقترب من مستوى 64000 دولار.
- لا يُظهر الإيثيريوم سوى مكاسب رمزية، حيث بقي عند مستوى 1860 دولارًا.
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