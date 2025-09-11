ارتفعت أسهم ميكرون بنسبة 10% بفضل التوقعات القوية 🚀

ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا).

لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون عن نتائجها المالية للربع الرابع في 23 سبتمبر. تتوقع سيتي أن تكون النتائج متوافقة تقريبًا مع التوقعات (حوالي 2.62 دولار أمريكي للسهم الواحد على إيرادات تبلغ 11.2 مليار دولار أمريكي)، لكن التوقعات تفوق التوقعات بوضوح، مدفوعةً بارتفاع أحجام وأسعار DRAM وNAND. وتتجاوز تقديرات سيتي لأرباح السهم للسنة المالية 2026 التوقعات بنسبة 26%.

لوحة معلومات مالية من مايكرون

تشير تقديرات مورغان ستانلي إلى أن الطلب على أقراص NAND المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يصل إلى 34% من السوق العالمية بحلول عام 2029، مما سيزيد إجمالي السوق المستهدفة بنحو 29 مليار دولار. وبصفتها موردًا رائدًا لأقراص NAND، تتمتع مايكرون بفرصة لتصبح رائدة في قطاع أقراص SSD للمؤسسات.

شهدت إيرادات ميكرون زخمًا ملحوظًا في الأرباع الأخيرة، وإن كانت لا تزال أقل بكثير من إيرادات إنفيديا من حيث القيمة المطلقة. ومع ذلك، تبدو توقعات عام ٢٠٢٦ متفائلة للشركة.

كما أن التقييم لا يبدو مبالغًا فيه. يبلغ مكرر الربحية المتوقع للعام المقبل حوالي 11 نقطة، مقارنةً بمكرر الربحية الحالي الذي يتجاوز 25 نقطة.

حققت ميكرون ارتفاعًا بنسبة 10% اليوم، وتجاوزت بالفعل 60% منذ بداية العام، وهو ما يُضاهي أداء شركات أشباه الموصلات الأخرى، ويتفوق بوضوح على مؤشري US500 وUS100.