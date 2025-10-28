ارتفعت أسهم نورديكس 19% لتصل إلى أعلى مستوى لها في 9 سنوات 📈

- ارتفعت أسهم شركة نوردكس بنحو 20% لتصل إلى أعلى مستوى لها في تسع سنوات.
شهدت أسهم شركة نورديكس الألمانية لتصنيع توربينات الرياح ارتفاعًا حادًا صباح الثلاثاء في التداولات الأوروبية بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لهامش الربح التشغيلي (EBITDA) للعام بأكمله.
- أعلنت الشركة في بيان لها أنها تتوقع الآن أن يتراوح هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للعام بأكمله لعام 2025 بين 7.5% و8.5%، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي تراوحت بين 5% و7%.
- وأوضحت نورديكس أن تحسن توقعات الهامش جاء مدفوعًا بالأداء التشغيلي القوي في مشاريعها وأقسام خدماتها، بالإضافة إلى استقرار بيئة الاقتصاد الكلي.
- ولم يطرأ أي تغيير على جميع عناصر التوقعات الأخرى، حيث من المتوقع أن تتراوح الإيرادات السنوية بين 7.4 مليار و7.9 مليار يورو، بينما تُقدر النفقات الرأسمالية بحوالي 200 مليون يورو. قال المحللون في شركة كيبلر شوفرو إنهم يتوقعون ارتفاع التوقعات الإجماعية لأرباح التشغيل لعام 2025 بنسبة 22% تقريبًا، لتصل إلى حوالي 600 مليون يورو، مشيرين إلى أن "التنفيذ القوي للمشروع مكّن من إصدار مبالغ طارئة أعلى مما كان مُدرجًا في الميزانية في بداية العام".
- قال الرئيس التنفيذي خوسيه لويس بلانكو في بيان: "نظل مُركزين على دفع عجلة النمو المُربح وخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا".
كما أصدرت مجموعة توربينات الرياح البرية نتائجها الأولية للربع الثالث - حيث بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 136 مليون يورو بهامش ربح قدره 8%، مُقارنةً بـ 72 مليون يورو و4.3% في نفس الفترة من العام الماضي. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات للربع حوالي 1.706 مليار يورو، وهو ما يتماشى تقريبًا مع العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى التأثيرات الموسمية والتأخيرات المؤقتة للموردين في تركيا. وستنشر شركة نوردكس تقريرها الكامل للربع الثالث في 4 نوفمبر.
