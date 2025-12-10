ارتفعت أسهم شركة فوترونيكس بنسبة تقارب 50% بعد صدور تقرير أرباح قوي للربع الثالث 📈

ارتفعت أسهم شركة فوترونيكس بنسبة تصل إلى 50% يوم الأربعاء، مسجلةً أكبر ارتفاع لها خلال يوم واحد منذ مارس 2009، وذلك بعد أن توقعت الشركة المصنعة لأشباه الموصلات إيرادات للربع الأول فاقت متوسط ​​توقعات المحللين. تُعد فوترونيكس من أكبر منتجي أقنعة الطباعة الضوئية لأشباه الموصلات في العالم، والتي تُشكل جزءًا أساسيًا من البنية التحتية. وقد تجاوز ربح السهم الواحد توقعات السوق بنسبة 35% تقريبًا.

نتائج الربع الرابع من السنة المالية:

ربحية السهم المعدلة 60 سنتًا مقابل 59 سنتًا على أساس سنوي، والتوقعات 45 سنتًا.

الإيرادات 215.8 مليون دولار، بانخفاض 3.1% على أساس سنوي، والتوقعات 205.3 مليون دولار.

ربحية السهم 1.07 دولار مقابل 54 سنتًا على أساس سنوي.

توقعات الربع الأول من السنة المالية:

تتوقع الشركة إيرادات تتراوح بين 217 مليون دولار و225 مليون دولار، والتوقعات 207.3 مليون دولار (وفقًا لإجماع بلومبيرغ).

تتوقع الشركة ربحية السهم المعدلة بين 51 سنتًا و59 سنتًا (التوقعات 46 سنتًا).

المصدر: xStation5

لا تزال قيمة أسهم شركة فوترونيكس جذابة حتى بعد الارتفاع الذي شهدته اليوم، حيث يبلغ مضاعف الربحية حوالي 20%، ونسبة السعر إلى المبيعات 2.5. ويشهد هامش الربح الصافي للشركة نموًا ملحوظًا، وكذلك صافي الدخل الذي بلغ حوالي 62 مليون دولار، أي بزيادة تقارب 35% عن الرقم القياسي السابق المسجل في الربع الثالث من عام 2023.

المصدر: Bloomberg Finance L.P, XTB Research