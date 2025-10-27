ارتفعت أسهم شركة كوالكوم بنسبة 20% بفضل مجموعة شرائح الذكاء الاصطناعي الجديدة 🤖 📈

ارتفعت أسهم كوالكوم (QCOM.US) بأكثر من 20% اليوم بعد إعلان الشركة عن دخولها سوق مراكز البيانات بإطلاق رقاقات AI200 وAI250 الجديدة، بالإضافة إلى عروض خوادم قابلة للتركيب على الرفوف. مع ذلك، حافظت أسهم إنفيديا (NVDA.US: +2.5%) وAMD (AMD.US: +1.1%) على ارتفاع، حيث عززت الآمال بهدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين التفاؤل في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

يُطلق معالجا AI200، في عام 2026، وAI250، في عام 2027، باستخدام وحدة المعالجة العصبية السداسية (Hexagon NPU) من كوالكوم، وهما مصممان خصيصًا لاستنتاجات الذكاء الاصطناعي، مما يوفر استهلاكًا منخفضًا للطاقة وتكلفة إجمالية تنافسية للملكية. من المقرر إطلاق الجيل الثالث في عام 2028، وتسعى الشركة إلى إصدار سنوي. يمكن للعملاء الوصول إما إلى الرقاقات الفردية أو إلى إعدادات الخادم الكاملة.

تضع خطوة كوالكوم نفسها في منافسة مباشرة مع شركات راسخة مثل إنفيديا وإيه إم دي، مع أن بعض العملاء قد يشملون هؤلاء المنافسين أنفسهم، مما يُبرز الشراكات المحتملة والمنافسة. كما تُمثل هذه الخطوة استراتيجية كوالكوم الأوسع نطاقًا لتنويع أعمالها بما يتجاوز أعمالها في مجال شرائح الهواتف الذكية والترخيص. فبينما حاولت الشركة سابقًا خوض مشاريع في مراكز البيانات، بما في ذلك منصة سنتريك 2400 مع مايكروسوفت، تسعى الآن إلى ترسيخ مكانتها في سوق خوادم الذكاء الاصطناعي الذي تُقدر قيمته بمليارات الدولارات، والذي تُهيمن عليه إنفيديا وإيه إم دي وشركات الحوسبة السحابية العملاقة.

وصلت أسهم كوالكوم إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2024. المصدر: xStation5