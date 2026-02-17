ارتفعت أسهم شركة Norwegian Cruise Line بنسبة 7% بعد الكشف عن استحواذ شركة Elliott Management على حصة 10% فيها 📈

ارتفعت أسهم شركة Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH.US) بنسبة تقارب 7% في تداولات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية اليوم، بعد أن كشف صندوق التحوط الناشط Elliott Management عن استحواذه على حصة 10% في الشركة. ويأمل المستثمرون أن يُجبر Elliott الشركة على إجراء تغييرات استراتيجية ومساعدتها على استعادة بعض من مكانتها السابقة. وبالنسبة للسوق، يُعدّ استحواذ Elliott على هذه الحصة الكبيرة مؤشراً على أن قيمة الشركة قد تكون أقل من قيمتها الحقيقية.
- هدف Elliott واضح تماماً: تضييق الفجوة مع شركتي Royal Caribbean وCarnival. فعلى مدى أشهر، كانت Norwegian متأخرة عن أكبر منافسيها، سواءً من الناحية التشغيلية أو من حيث جودة وتناسق توجيهاتها. ومن المتوقع أن يسعى Elliott إلى إجراء تعديلات تشغيلية واستراتيجية واسعة النطاق لسدّ هذه الفجوة.
- وفي سياق متصل، تُثار أحاديث حول تعاون Elliott مع آدم غولدشتاين (أحد كبار التنفيذيين في القطاع) كمرشح محتمل لعضوية مجلس الإدارة، مما يُشير إلى أن الصندوق قد يسعى إلى تحقيق تأثير حقيقي وليس مجرد "حوار".
- يرى بنك يو بي إس أن تحديات شركة نورويجيان كروز لاين (NCLH) ليست موسمية، بل هيكلية. من منظور تحليلي، تكمن النقطة الأساسية في أن مشاكل نورويجيان لا تنبع فقط من تنوع مسارات الرحلات أو الموسمية. يسلط بنك يو بي إس الضوء على عوامل أعمق: ضعف هوية العلامة التجارية وقلة تميزها، وقيود الميزانية العمومية التي حدّت من قدرتها الاستثمارية.
- تتفوق رويال كاريبيان وكارنيفال في إدارة الإيرادات والتسعير المتقدمة. أما نورويجيان، بميزانية عمومية أكثر تقييدًا وحجم أصغر، فتواجه وضعًا أكثر صعوبة: بيانات أقل لتغذية أدوات التسعير وموارد أقل للاستثمار في التكنولوجيا، وهو ما قد يؤثر سلبًا على هوامش الربح في عام 2026.
- الكاريبي في عام 2026: يتزايد الضغط بينما تزيد نورويجيان من عرضها. في منطقة تتسم بمنافسة شديدة، تخطط نورويجيان لزيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 43% على أساس سنوي. وهذا يزيد من خطر اضطرار الشركة، نظرًا لقوة عروض المنافسين، إلى الدفاع عن معدلات إشغالها من خلال التسعير.
- لا توجد وجهة خاصة "جاذبة" - حتى الآن. تفتقر شركة Norwegian حاليًا إلى منتج مماثل للمنتجات ذات الهوامش الربحية العالية مثل CocoCay (RCL) أو Celebration Key (Carnival). وحتى افتتاح منتزهها المائي المخطط له، ستظل NCLH أكثر عرضة لضغوط المنافسة في أكثر قطاعات الطلب ربحية.
- على الرغم من التغييرات الإدارية الكثيرة، لا يزال وضع الشركة لعام 2026 يبدو ضعيفًا. تشير UBS إلى أنه خلال العام الماضي، شهدت العلامات التجارية الثلاث - Norwegian وOceania وRegent - تغييرات في القيادة، ومع ذلك، لا تزال الشركة تدخل عام 2026 بوضع استراتيجي "أقل من الأمثل".
- يأتي المستثمر الناشط في خضم مرحلة انتقالية على مستوى الإدارة العليا. يُضيف إليوت ضغوطًا وسط تحول قيادي مستمر، خاصة بعد التغيير المفاجئ الأخير في منصب الرئيس التنفيذي. قد يُسرّع هذا من عملية اتخاذ القرارات، ولكنه يزيد أيضًا من مخاطر التقلبات الاستراتيجية.
- بطبيعة الحال، لن يحدث تحول جذري في ربع سنة واحد. حتى لو طبّقت إليوت ضوابط أكثر صرامة على التكاليف ورأس المال، فإن أي تحسن في الأداء قد يستغرق وقتًا: فخطط الرحلات محددة مسبقًا إلى حد كبير، ونسبة المديونية مرتفعة، وإعادة تموضع الأسطول/العلامة التجارية تستغرق وقتًا طويلًا.
يُصنّف بنك يو بي إس السهم بتصنيف محايد وسعر مستهدف قدره 27 دولارًا. ويشير البنك إلى أن قيمة العلامات التجارية الفاخرة (أوشينيا/ريجنت) قد تكون أعلى مما يُشير إليه التقييم الحالي للمجموعة. والسؤال الأهم هو متى - وما إذا كان - سيبدأ التحسن التشغيلي الجوهري بالظهور في الأرقام.
