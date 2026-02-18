ارتفعت أسهم شركة ويسترن ديجيتال بنسبة 8% لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق 📈

برزت شركة ويسترن ديجيتال (WDC.US) في السوق بفضل تطورين رئيسيين: فقد باعت الشركة كامل طاقتها الإنتاجية من محركات الأقراص الصلبة (HDD) لعام 2026، بالتزامن مع تسريع بيع حصتها المتبقية في شركة سانديسك (SNDK.US) التي تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار. تشكل هذه الأخبار مجتمعةً سردًا متماسكًا حول استفادة الشركة من طفرة الذكاء الاصطناعي بالتزامن مع إتمام تحول هيكلي أوسع. وقد ارتفع سهم الشركة بأكثر من 8% اليوم.

يستوعب الذكاء الاصطناعي طاقة إنتاج محركات الأقراص الصلبة

أعلنت ويسترن ديجيتال أن طاقتها الإنتاجية من محركات الأقراص الصلبة لعام 2026 محجوزة بالكامل. ويعكس هذا الطلب المتزايد من مشغلي مراكز البيانات ومقدمي خدمات الحوسبة السحابية العملاقة الذين يبنون بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.

النقاط الرئيسية:

يشير الحجز الكامل لإنتاج عام 2026 إلى وضوح قوي للإيرادات خلال الأرباع القادمة.



من المتوقع تمديد الاتفاقيات طويلة الأجل حتى عامي 2027 و2028، مما قد يساعد على استقرار الأحجام وهوامش الربح.



يتركز مزيج الإيرادات بشكل كبير على قطاع الحوسبة السحابية/مراكز البيانات الضخمة، بينما تبقى مساهمة قطاع المستهلكين ضئيلة نسبيًا.



يُحفز الذكاء الاصطناعي طلبًا كبيرًا على "سعة تخزين منخفضة التكلفة". ورغم المنافسة من محركات الأقراص الصلبة SSD ، تظل محركات الأقراص الصلبة HDD ضرورية لأرشفة وتخزين مجموعات البيانات الضخمة جدًا.

بالنسبة للمستثمرين، يدعم هذا التوجه فكرة أن شركة ويسترن ديجيتال تتجه بشكل متزايد نحو تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بدلًا من كونها شركة تقليدية في مجال أجهزة المستهلكين. وقد ارتفع تقييم الشركة تبعًا لذلك، حيث بلغ مضاعف الربحية المتوقع (P/E) حوالي 34.

بيع حصة سانديسك

بالتوازي مع ذلك، تسعى الشركة جاهدةً لتسييل حصتها المتبقية في سانديسك، والتي تُقدّر قيمتها بنحو 3.09 مليار دولار. ويغطي الطرح الثانوي كامل حصة ويسترن ديجيتال المتبقية.

العناصر الرئيسية للصفقة:

يشير سعر الطرح إلى خصم على سعر إغلاق السوق الأخير.



تتم هيكلة الصفقة على النحو التالي: تتضمن استبدال أسهم سانديسك بديون مملوكة لبنوك (منها جي بي مورغان وبنك أوف أمريكا)، يليها توزيعها على مجموعة الاكتتاب.



يُعدّ التوقيت بالغ الأهمية، إذ قد يكون لتخارج الحصة، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لانفصال سانديسك، آثار ضريبية كبيرة.



تذهب العائدات إلى ويسترن ديجيتال، وليس إلى سانديسك، فهذه عملية تسييل للأصول، وليست زيادة في رأس مال الشركة المنفصلة.

بالنسبة للسوق، تُشير هذه الصفقة إلى تحسّن محتمل في هيكل الميزانية العمومية ومرونة مالية أكبر لشركة ويسترن ديجيتال.

كيف قد يفسر السوق ذلك؟

تؤكد العناوين الرئيسية مجتمعةً رسالةً واضحة:

عمليًا: تستفيد شركة ويسترن ديجيتال ( WDC ) من دورة الإنفاق الرأسمالي للذكاء الاصطناعي، وتتمتع بمكانة قوية في سلسلة توريد البنية التحتية للبيانات.



ماليًا: تعمل الشركة على تبسيط هيكلها بعد الانفصال، وقد تخفض مديونيتها أو تعزز سيولتها.



استراتيجيًا: تسعى ويسترن ديجيتال بشكل متزايد إلى ترسيخ مكانتها كمستفيد من دورة الاستثمار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

مخاطر يجب مراعاتها:

لا يعني بيع جميع الأسهم بالضرورة زيادة في هامش الربح؛ إذ يعتمد ذلك على شروط العقود وتكاليف الإنتاج.



يُعدّ ازدهار الذكاء الاصطناعي دوريًا، وأي تباطؤ في استثمارات الشركات العملاقة في مجال الحوسبة السحابية قد يُغيّر التوقعات بسرعة.



قد يؤدي بيع حصة كبيرة من أسهم سانديسك إلى ضغط على العرض على المدى القريب على أسهم سانديسك.



لا تزال تقييمات شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مرتفعة، مما يزيد من حساسيتها لتغيرات توجهات السوق.

تستفيد شركة ويسترن ديجيتال من زخم النمو المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إذ تضمن طلباً مستمراً على منتجاتها لسنوات عديدة، بالتزامن مع إتمام عملية فصلها عن سانديسك، مما يعزز ميزانيتها العمومية استعداداً للمرحلة التالية من دورة الإنفاق الرأسمالي. بالنسبة للمستثمرين، يمثل هذا مزيجاً من رؤية النمو (الطلب على حلول التخزين المدعومة بالذكاء الاصطناعي) ورؤية إعادة الهيكلة (خفض المديونية وتبسيط العمليات)، وهو ما قد يؤثر على مسار سعر السهم خلال الفصول القادمة.

المصدر: xStation5