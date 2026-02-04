ارتفعت أسهم إيلي ليلي 7% بعد أن حققت أرباحاً مدفوعة بأدوية علاج السمنة 📈

حققت شركة إيلي ليلي (LLY.US)، عملاق صناعة الأدوية والمعروفة بدواء السكري مونجارو، نتائج ممتازة للربع الرابع من عام 2025. وارتفع سهم الشركة بأكثر من 7% قبل افتتاح السوق في وول ستريت، ومن المتوقع أن يعود اليوم ليقترب من مستويات قياسية جديدة.

ربحية السهم المعدلة: 7.54 دولار أمريكي مقابل 6.73 دولار أمريكي متوقعة

الإيرادات: 19.29 مليار دولار أمريكي مقابل 18.01 مليار دولار أمريكي متوقعة (+43% على أساس سنوي)

إيرادات مونجارو: 7.41 مليار دولار أمريكي مقابل 6.75 مليار دولار أمريكي متوقعة

إيرادات زيببوند: 4.26 مليار دولار أمريكي مقابل 3.8 مليار دولار أمريكي متوقعة

ماذا أظهرت النتائج؟ تتفوق ليلي على نوفو

لم تكتفِ الشركة بتجاوز توقعات وول ستريت في كل من الإيرادات والأرباح، بل أصدرت أيضًا توجيهات لعام 2026 تُشير بوضوح إلى أن "الطلب لا يزال في ذروته، وما زلنا نستفيد من هذا الزخم". تتبوأ شركة ليلي مكانةً محوريةً في واحدة من أكبر التحولات التي شهدها قطاع الأدوية منذ عقود: الطفرة في أدوية GLP-1 لعلاج السمنة والسكري.

بدأ هذا السوق يتبلور كفئة استهلاكية جديدة، لا مجرد بند آخر في جدول الإيرادات. في الولايات المتحدة، ارتفعت الإيرادات إلى 12.9 مليار دولار، وهو ما عزته الشركة إلى زيادة حجم المبيعات بنسبة 50%، مدفوعةً بشكل رئيسي بدواءي مونجارو وزيبباوند.

يُجسّد هذا النجاح منتجان رئيسيان: مونجارو (للسكري) وزيبباوند (للسمنة). ارتفعت إيرادات مونجارو العالمية بنسبة 110% على أساس سنوي، وفي الولايات المتحدة بنسبة 57% على أساس سنوي (لتصل إلى 4.1 مليار دولار). في الوقت نفسه، بلغت مبيعات زيباوند في الولايات المتحدة 4.2 مليار دولار، مع ارتفاع إجمالي المبيعات بنسبة 122% على أساس سنوي.

افتراضات الشركة واضحة:

إيرادات عام 2026: 80-83 مليار دولار (توقعات السوق: 77.6 مليار دولار تقريبًا)

ربحية السهم المعدلة لعام 2026: 33.50-35.00 دولار (توقعات السوق: 33.2 دولار تقريبًا)

في الخلفية، تبرز قضية لا يتجاهلها المستثمرون: تسعير الأدوية في الولايات المتحدة يتحول بشكل متزايد إلى "مشكلة سياسية". وعندما يصبح أمر ما مشكلة سياسية، يسعى أحدهم عاجلاً أم آجلاً إلى تنظيمه أو خفض تكلفته أو على الأقل الحد منه. مع ذلك، فإن رسالة شركة ليلي واضحة: حتى مع ازدياد ضغوط الأسعار، قد يعمل الطلب وحجم السوق كعامل تخفيف للصدمات.

قبل أيام قليلة، أشار ديف ريكس، الرئيس التنفيذي لشركة ليلي، إلى أمر قد لا يكون السوق قد استوعبه بالكامل بعد: التوسع المحتمل لتغطية برنامج الرعاية الصحية الحكومي ( Medicare ) لعلاج السمنة. إذا تحقق هذا التوسع، ستزداد شريحة المرضى القادرين قانونيًا وماليًا على الحصول على العلاج بشكل ملحوظ.

عمليًا، يعني هذا أن السوق قد يصبح أقل تأثرًا بالقدرة المالية للمرضى وأكثر تأثرًا بقدرة النظام الصحي. بالنسبة لشركة ليلي، قد يؤدي ذلك إلى رفع سقف مبيعاتها في الولايات المتحدة.

ويُلاحظ التباين مع شركة نوفو نورديسك: ففي نفس الفترة تقريبًا، قدمت نوفو توقعات أكثر حذرًا وحذرت من انخفاض المبيعات والأرباح في عام 2026.

وكانت الأسباب المذكورة هي ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة وانتهاء فترة الحصرية في مناطق محددة. في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية، تبدو ليلي الشركة الأقوى أداءً على المدى القريب والأكثر تحكمًا في ديناميكيات الإيرادات.

هناك أيضًا بُعد سياسي أوسع نطاقًا يتعلق بالاتفاقيات مع إدارة دونالد ترامب. فبحسب التقارير، اتفقت ليلي ونوفو على خفض أسعار الأدوية لمستفيدي برنامجي ميديكير وميديكيد في عام 2026، والبيع مباشرةً للمستهلكين بأسعار مخفضة عبر منصة البيع المباشر للمستهلك (ترامب آر إكس، التي لم تُطلق بعد). في المقابل، من المتوقع أن تحصل الشركتان على إعفاء من الرسوم الجمركية لمدة ثلاث سنوات. في غضون ذلك، تُشير شركة نوفو إلى إطلاق قوي لنسخة فموية من دواء ويجوفي في الولايات المتحدة. من جهة أخرى، تعوّل شركة ليلي على الحصول على موافقة على دواء إنقاص الوزن الفموي الخاص بها (أورفورجليبرون) في وقت لاحق من هذا العام.

أسئلة رئيسية للمستثمرين الآن:

ما مدى سرعة انخفاض الأسعار في الولايات المتحدة؟ وهل يُمكن لحجم المبيعات تعويض هذا الانخفاض؟

هل سيُوسّع برنامج الرعاية الصحية الحكومي ( Medicare ) نطاق الوصول إلى علاج السمنة بشكلٍ ملحوظ؟

كيف سيستجيب السوق لطرح نسخ GLP-1 الفموية؟

هل تستطيع ليلي الحفاظ على هيمنتها رغم الضغوط التنظيمية؟

سهم إيلي ليلي (الفترة الزمنية D1): تراجعت الأسهم أمس إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا (الخط البرتقالي)، ولكن إذا استمر الانتعاش بعد افتتاح السوق الأمريكية، فمن المرجح أن يرتفع السعر مجددًا فوق 1050 دولارًا أمريكيًا للسهم.

المصدر: xStation5