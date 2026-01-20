رينو تعود إلى صناعة الدفاع

كما أعلنت إدارة الشركة، ستعود مجموعة رينو مجدداً إلى مصاف مصنعي الأسلحة في أوروبا. ويعاني قطاع السيارات الأوروبي من ضغوط عوامل اقتصادية كلية سلبية منذ سنوات عديدة، ورينو ليست استثناءً.

يحقق أداء الشركة الفرنسية أداءً جيداً نسبياً مقارنةً بمصنعي السيارات الأوروبيين الآخرين. ففي عام 2024، سجلت الشركة هامش ربح تشغيلي قياسياً بلغ 7.6% وإيرادات بلغت 56 مليار يورو. وتشير التقديرات لعام 2025 إلى تباطؤ في نمو الإيرادات وانخفاض طفيف في هامش الربح. ويؤثر الوضع الصعب في القطاع أيضاً على الشركة، فهل وجدت الإدارة أخيراً طريقةً لإخراج قيمة الشركة ونتائجها من حالة الركود؟

تتميز محفظة الشركة بتنوعها الكبير، فهي تُصنّع سيارات الركاب في جميع الفئات تقريباً، والمركبات التجارية، والشاحنات، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من البطاريات وأنظمة الدفع الكهربائية. ومن المتوقع الآن أن تنضم طائرات الدرون التي تحمل علامة "Chorus" إلى هذه المنتجات.

لم تُعلن جميع تفاصيل العقد الجديد، مما يُشير إلى أهميته البالغة لوزارة القوات المسلحة الفرنسية. من المقرر تسليم أولى الطائرات المسيّرة للجيش الفرنسي في منتصف عام ٢٠٢٦. وإذا حققت الشركة التوقعات، فبإمكانها الحصول على عقد لمدة عشر سنوات بقيمة مليار يورو.

تشير الترتيبات الأولية إلى معدل إنتاج مستهدف يبلغ ٦٠٠ طائرة مسيّرة شهريًا، أي ما يعادل حوالي ٧٠٠٠ طائرة مسيّرة سنويًا. وبموجب عقد بقيمة مليار يورو، يُتوقع أن يتراوح سعر الوحدة بين ١٣٠٠٠ و١٤٠٠٠ يورو تقريبًا. من منظور الإيرادات، لا تُعد هذه الأرقام مُبهرة، ولكن بالنظر إلى أن هوامش ربح أنظمة الأسلحة غالبًا ما تكون أعلى بثلاث إلى أربع مرات من هوامش ربح السيارات، فإن هذا العقد قد يُحسّن ربحية الشركة بشكل ملحوظ.

يُبرز هذا التنويع بوضوح التحول الجذري الذي يشهده القطاع الصناعي الأوروبي والاقتصاد بشكل عام.

RNO.FR (D1)

شهدت تقييمات الشركة فترة صعبة، حيث حافظت مؤخرًا على مستوى 30 يورو. وقد ساهم خبر توسعها وحده في ارتفاعها بأكثر من 4%. فهل هذا مجرد انتعاش مؤقت، أم أنه قد يُشير إلى انعكاس في الاتجاه؟ المصدر: xStation5