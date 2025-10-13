صادرات الصين تنمو بأسرع وتيرة منذ بدء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة 🔎

- انخفضت صادرات الصين من المعادن النادرة بنسبة 31% على أساس شهري في سبتمبر، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير، في ظل تشديد ضوابط التصدير.
- ارتفعت صادرات الصين بنسبة 8.3% على أساس سنوي (وهي الأقوى في ستة أشهر)، وارتفعت الواردات بنسبة 7.4% على أساس سنوي (وهي الأعلى في 17 شهرًا).
- تُبرز الواردات الشهرية القياسية من خام الحديد وفول الصويا مرونة الطلب.
- بلغ الفائض التجاري 90.5 مليار دولار، وهو أقل بقليل من التوقعات بفضل النمو القوي للواردات.
في وقت سابق من اليوم، تلقينا بيانات التجارة الصينية لشهر سبتمبر، والتي جاءت أفضل من المتوقع. ارتفعت الصادرات بنسبة 8.3% على أساس سنوي لتصل إلى 328.6 مليار دولار أمريكي (أعلى مستوى لها في ستة أشهر)، بينما زادت الواردات بنسبة 7.4% على أساس سنوي (الأعلى في 17 شهرًا). واتسع الفائض التجاري إلى 90.45 مليار دولار أمريكي.
يُعد تكوين الصادرات عاملاً أساسياً للمستثمرين. فقد انخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 27% على أساس سنوي، ولكن هذا الانخفاض قابله نموٌّ مزدوج الرقم إلى الاتحاد الأوروبي (~14%)، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (~15-16%)، وأفريقيا (~56%)، وأسواق أخرى غير الولايات المتحدة (+14.8% إجمالاً). وقد ساعد هذا التنوع الصين على الحفاظ على معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يقارب 5%، على الرغم من زيادات الرسوم الجمركية السابقة.
انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بشكل حاد منذ بدء الحرب التجارية في أبريل، بينما عوّضت مناطق أخرى هذا الانخفاض. ومع ذلك، ظلت الواردات من الولايات المتحدة إلى الصين مستقرة نسبياً.
خلال الأسبوع الماضي، ارتفعت المخاطر السياسية بشكل حاد. وسّعت بكين ضوابط تصدير المعادن النادرة والمغناطيس، حيث تحتكرها تقريبًا. قوبلت هذه الخطوة باستياء شديد من الإدارة الأمريكية. هدد ترامب بإعادة فرض الرسوم الجمركية بنسبة 100% وفرض قيود إضافية على تصدير البرمجيات. ونتيجةً لذلك، انخفضت العقود الآجلة الصينية بنحو 6% بنهاية جلسة يوم الجمعة. وبدأ المستثمرون يخشون المزيد من التصعيد وتجدد اضطرابات سلاسل التوريد في قطاعات مثل السيارات والمركبات الكهربائية والبطاريات والفضاء الجوي والطاقة المتجددة.
وتبع ذلك تهدئة طفيفة خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد منشور لدونالد ترامب أكد فيه أن الولايات المتحدة والصين ستتوصلان إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن الحرب التجارية لا تخدم مصالح أيٍّ من الطرفين. ولا تزال الأسواق تأمل في عقد اجتماع محتمل بين شي وترامب خلال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في وقت لاحق من هذا الشهر، على الرغم من اتساع نطاق النتائج المحتملة. على المدى القصير، يُخفف ارتفاع الصادرات إلى الأسواق غير الأمريكية، وتخزين السلع (الصلب والفحم وفول الصويا من أمريكا الجنوبية)، وإعادة توجيه التجارة عبر مراكز مثل فيتنام، من وطأة التوترات - إلا أن فرض رسوم جمركية أمريكية ثلاثية سيُشكل صدمة انكماشية كبيرة لقطاع التصدير الصيني، وضربة موجعة لأسواق المخاطر العالمية.
تشهد المؤشرات الصينية انتعاشًا حادًا اليوم، بارتفاع يتراوح بين 3.50% و4.00%. وارتفع مؤشر CHN.cash بنسبة 3.75% ليصل إلى 9,175 نقطة. وعلى الرغم من تحسن معنويات السوق، لا تزال المؤشرات أقل من مستويات افتتاح يوم الجمعة بأكثر من 2.25%.
