«سالك» و«شمال».. مذكرة تفاهم للدفع السلس في مواقف «دبي هاربور»

أعلنت شركة سالك ، المُشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، و«شمال القابضة»، الشركة الاستثمارية متعددة المجالات، توقيع مذكرة تفاهم لتمكين حلول الدفع السلس لمواقف المركبات في أحدث مرافق المواقف متعددة الطوابق في «دبي هاربور»، وذلك ابتداءً من اليوم الاثنين ووقّع مذكرة التفاهم كل من إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، وعبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة «شمال»، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.



بموجب المذكرة، ستعمل «سالك» على توفير حلول الدفع السلس في موقف المركبات الجديد المكون من 9 طوابق بالتعاون مع شركة باركونيك، بما يُتيح للزوار ومستخدمي المرفق سداد رسوم المواقف بصورة رقمية وسلسة عبر حساباتهم في «سالك»، دون الحاجة إلى وسائل دفع تقليدية، بما من شأنه تبسيط إجراءات الدخول والخروج من المواقف، ودعم انسيابية الحركة المرورية، وتقليص أوقات التنقل، بما يضمن تجربة تنقل أكثر سهولة وترابطاً للمقيمين والزوار.



تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع قرب دخول أحد أكبر مرافق المواقف الحديثة في «دبي هاربور» إلى الخدمة، حيث يتألف المرفق من تسعة طوابق بمساحة إجمالية تبلغ 31,487 متراً مربعاً، ويضم مواقف على السطح، ويوفر 845 موقفاً للمركبات، بما يُسهم في تلبية الطلب المتنامي على خدمات المواقف في الوجهة التي تشهد توسّعاً مستمراً وتُواصل استقطاب أعداد متزايدة من الزوار والمقيمين، والوجهات القريبة أيضاً، بما يشمل «دبي مارينا»، و«ممشى مارينا»، و«جميرا بيتش ريزيدنس»، و«مدينة دبي للإعلام»، و«مدينة دبي للإنترنت».



في هذا السياق، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»: «تُمثّل هذه الشراكة خطوة جديدة في مسيرة تحوّل «سالك» إلى منصة متكاملة للتنقّل والمدفوعات الرقمية، حيث نواصل التركيز على توسيع خدمات «سالك» في مختلف المواقع الرئيسية والأصول الاستراتيجية من خلال تقديم حلول أكثر ذكاءً وسلاسة تعزز تجربة المتعاملين، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه إمارة دبي ترسيخ مكانتها بوصفها وجهة عالمية رائدة. ويعكس تعاوننا مع «شمال» التزامنا بتطوير منظومة تنقّل مترابطة تُعزّز الكفاءة التشغيلية وتدعم استدامة النمو طويل الأمد للإمارة».



من جانبه قال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة «شمال»: «تعّدُ «دبي هاربور» واحدة من أكثر وجهاتنا طموحاً، وتمثل هذه الشراكة امتداداً مباشراً لالتزامنا بجعلها وجهة عالمية المستوى بكل المقاييس، بما في ذلك كيفية وصول الناس إليها، وركن مركباتهم، والتنقل داخلها. ومن خلال إدماج حل الدفع السلس من «سالك» في مرفق المواقف الجديد في «دبي هاربور»، نعمل على إزالة أي تعقيدات من رحلة الزوار بصورة ملموسة. وتحرص «شمال» على بناء شراكاتها بعناية، ويجسد هذا التعاون تكاملاً بين مؤسستين تتشاركان قناعة راسخة بأن البنية التحتية الذكية هي ما يميز الوجهات الكبرى».



وجب التنويه أنه تُعزّز هذه الشراكة جهود الطرفين في دعم البنية التحتية الذكية للتنقل، من خلال توفير تجربة وصول ومواقف أكثر سلاسة وكفاءة لزوار «دبي هاربور»، إلى جانب دعم الكفاءة التشغيلية للمرفق الجديد والارتقاء بتجربة المستخدمين عبر حلول رقمية متكاملة وخدمات باركونيك لإدارة المواقف.

