الجدول الزمني الاقتصادي: أسبوع وارش المهم (13.07.2026)

ستحمل الأيام القادمة معلومات هامة لصناع السياسات في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. وبحلول يوم الجمعة، قد نكون أقرب إلى تحديد ما إذا كانت اللجنة ستنظر في إمكانية رفع سعر الفائدة في وقت مبكر من 29 يوليو.

وبطبيعة الحال، سينصب التركيز الرئيسي على التقرير نصف السنوي الذي سيقدمه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، أمام الكونغرس الأمريكي.

🗓️ الجدول الزمني

نبدأ يوم الثلاثاء.

يسبق الحدث عادةً بيان صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (حوالي الساعة 1:30 ظهرًا).

تبدأ قراءة هذا البيان في تمام الساعة 3:00 عصرًا، إيذانًا ببدء الجزء الرئيسي من الجلسة.

يلي ذلك الجزء المخصص لأسئلة أعضاء مجلس النواب.

في اليوم التالي، وفي نفس الموعد (الأربعاء، الساعة 3:00 عصرًا)، سيمثل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام مجلس الشيوخ.

الجدير بالذكر أنه يوم الثلاثاء في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، سيتم نشر أهم بيانات الشهر - مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يونيو. بعد يوم، ستصدر بيانات التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المنتجين، تليها بيانات مبيعات التجزئة يوم الخميس، ثم بيانات الإنتاج الصناعي يوم الجمعة.

هذا يعني أنه بحلول نهاية الأسبوع، ستُقدّم البيانات صورةً شاملةً نسبيًا للاقتصاد الأمريكي.

🌏 أهم منشورات الاقتصاد الكلي

مع ذلك، نبدأ الأسبوع بهدوء. ستصدر اليوم بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية، وسينصبّ التركيز بشكل أكبر على الخطابات، بما فيها خطابات كريستوفر والر وميشيل بومان.

الاثنين

نيوزيلندا

ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات في يونيو/حزيران إلى أعلى مستوى له هذا العام. ويظهر تفاؤل ملحوظ في الطلبات الجديدة (53). بينما بقيت المبيعات والمخزونات والتوظيف في المنطقة السلبية.

📆 جدول الأعمال الاقتصادي الكلي

الاثنين

الولايات المتحدة الأمريكية: خطاب أحد أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. كريستوفر والر

الوقت: 5:30 مساءً

الثلاثاء

أستراليا: مؤشر ثقة الأعمال NAB (يونيو)

الوقت: 2:30 صباحًا

السابق: -14

اليابان: الإنتاج الصناعي (مايو)

الوقت: 5:30 صباحًا

التوقعات: +0.5% شهريًا

السابق: +0.5% شهريًا

سويسرا: تضخم أسعار المنتجين (يونيو)

الوقت: 7:30 صباحًا

السابق: -1.8%

🗂️ إعلانات أرباح الشركات

يبدأ موسم إعلان الأرباح! غدًا، نتوقع صدور تقارير من أكبر الشركات:

BitMine Immersion Technologies ($BMNR.US) – بعد إغلاق السوق ( AMC )

Richtech Robotics ($RR.US) – بعد إغلاق السوق ( AMC )

American Resources Corporation ($AREC.US) – بعد إغلاق السوق ( AMC )

3 أسواق تستحق المتابعة