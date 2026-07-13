مخطط اليوم: النفط، وارش، والتضخم - هل سينتصر الدولار في النهاية؟

بدأنا الأسبوع بارتفاعات ملحوظة في أسعار سلع الطاقة وتراجع واسع النطاق لدى المستثمرين عن المخاطرة. ويأتي هذا، بطبيعة الحال، في أعقاب بيان أصدره الحرس الثوري الإسلامي، أعلن فيه إغلاق مضيق هرمز "حتى إشعار آخر".

الجيوسياسة

يُعدّ كلٌّ من ارتفاع أسعار النفط الخام، الذي تُعدّ الولايات المتحدة مُصدِّراً صافياً له، وعودة النفور من المخاطرة، عواملَ مُواتية للدولار الأمريكي. مع ذلك، تتسم تصريحات الجانبين بتضارب كبير. فقد رفض دونالد ترامب بيان طهران، مؤكداً على انفتاح الممر أمام السفن التي تُبحر وفقاً للقانون، وهو ما قد يكون أحد العوامل التي تُؤدي حالياً إلى تحوّل في سوق العملات.

ويُعلن كلا الجانبين عن مزيد من التصعيد. وتُصرّح إيران بأن أي إجراءات أخرى من جانب الولايات المتحدة أو حلفائها رداً على الحصار ستُقابل بردٍّ قاسٍ. في المقابل، تُحذّر الولايات المتحدة من أنها ستشنّ مزيداً من الهجمات إذا ما استمرت طهران في الحصار.

ولا يزال السوق لم يُسعّر أسوأ السيناريوهات. كان حجم الزيادة في أسعار سلع الطاقة الرئيسية ضئيلاً نسبياً (لم نتجاوز أعلى مستوياتها المحلية المسجلة في 8 يوليو).

يبلغ سعر برميل خام برنت حالياً ما يزيد قليلاً عن 78 دولاراً، بينما يتذبذب سعر خام غرب تكساس الوسيط حول 74 دولاراً.

مع ذلك، فإن الوضع يتغير باستمرار. وقد تؤدي أي هجمات أخرى، لا سيما على السفن العابرة للمضيق، إلى ارتفاعات مفاجئة في تقلبات الأسعار.

جلسة استماع كيفن وارش

يوم الثلاثاء، سيمثل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونغرس ضمن جلسة استماع نصف سنوية.

انتهت جلسة واحدة فقط تحت قيادة وارش. ولا تزال الأسواق غير مقتنعة بنهج الرئيس الجديد للسياسة النقدية. وكانت الإشارات الأولى، التي جاءت مفاجئة، تميل إلى التشدد بشكل معتدل.

تكتسب جلسة الاستماع أهمية خاصة في ظل رغبة وارش في سحب التوجيهات المسبقة، أي البيانات التي توجه الأسواق بشأن توجه اللجنة. أثارت الرغبة في تقليل شفافية إجراءات الاحتياطي الفيدرالي انتقادات واسعة. ونتوقع أن يواجه وارش عددًا كبيرًا من الأسئلة حول هذه المسألة.

تجدر الإشارة إلى أن وارش لم يشارك في "مخطط النقاط" الأخير، أي توقعات مسار أسعار الفائدة التي وضعها أعضاء اللجنة.

الشكل 1: الفرق بين مخطط النقاط لشهرَي مارس ويونيو (مستويات أسعار الفائدة في نهاية عام 2026)

المصدر: FOMC, 13.07.2026

رغم أن مؤتمر يونيو قد خفف من حدة التوتر إلى حد ما، إلا أن الكثيرين ما زالوا يتوقعون أن يسعى وارش لإرضاء البيت الأبيض. ومن المرجح أن يحاول السياسيون الحصول على إجابة للسؤال المحوري: كيف يختلف نهج وارش في الاقتصاد والسياسة النقدية عن النهج الذي طرحه ترامب؟

تضخم مؤشر أسعار المستهلك

قبل 90 دقيقة من بدء جلسة الاستماع، سيتم نشر قراءة التضخم لشهر يونيو في الولايات المتحدة. ويفترض الإجماع عدم حدوث تغييرات كبيرة في المؤشر الأساسي (2.9%) وانخفاضًا طفيفًا في المؤشر الرئيسي (3.9%). ومع ذلك، لا يُعد هذا سببًا للتفاؤل. فضغط الأسعار لا يزال مرتفعًا للغاية، مما يعني أن الكونغرس سيطالب بتفسيرات دقيقة للغاية حول كيفية نية وارش خفضه إلى المستوى المستهدف.

الشكل 2: مؤشر أسعار المستهلك الأساسي وتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة (2016-2026)

المصدر: XTB Research, 10.07.2026

خلال مؤتمره الصحفي الأول، نفى الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التكهنات بشأن إمكانية رفع هدف التضخم، مؤكدًا أنه لن يقبل بارتفاع التضخم بحجة حماية الوظائف. استقبل السوق تصريحاته على أنها متشددة نسبيًا، مما رفع من توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

مع ذلك، شدد وارش أيضًا على أنه يولي اهتمامًا لما هو "على يسار الفاصلة العشرية". علاوة على ذلك، صرح بأن "الأساليب الحالية لقياس ضغط الأسعار بعيدة كل البعد عن المثالية". كبديل، قدم في الأشهر الأخيرة، من بين أمور أخرى، المتوسط ​​المعدل الذي طوره فرع دالاس للاحتياطي الفيدرالي. في مايو، بلغ المتوسط ​​المعدل 2.8% فقط، وبالتالي بقي الهدف "2" على يسار الفاصلة العشرية.

التحليل الفني

الشكل 3: EURUSD [يوم واحد] (23/01/2026 – 13/07/2026)

المصدر: xStation, 13.07.2026

يشهد EURUSD اتجاهًا هبوطيًا واضحًا منذ بداية أبريل. ورغم تباطؤ وتيرة الانخفاضات واستقراره عند مستوى 1.14 تقريبًا، إلا أن سعر الصرف لا يزال أدنى بكثير من المتوسطات المتحركة لـ 50 و100 و150 يومًا، والتي تُمثل مستويات مقاومة ديناميكية.

يتطابق المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا تقريبًا مع مستوى فيبوناتشي 38.1 (حوالي 1.152)، بينما يقع المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يومًا بالقرب من مستوى فيبوناتشي 50 يومًا (1.159)، ويقترب المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 150 يومًا من مستوى فيبوناتشي 61.8 يومًا (1.164).

يتوافق هذا الترتيب مع تفوق جانب العرض، كما هو الحال مع مؤشر القوة النسبية (43.8).