أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات (SMSN.UK) رسميًا عن تأسيس وحدة استراتيجية جديدة تحت اسم "تجربة الروبوتات" (RX). تُعدّ هذه الخطوة إشارة واضحة إلى أن عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي لم يعد يتعامل مع الروبوتات كمجرد مشروع بحثي جانبي، بل ينتقل إلى مرحلة تسويق تجاري مكثف. وقد لاقى هذا الخبر استحسانًا كبيرًا من المستثمرين، حيث ارتفعت أسهم الشركة في بورصة سيول بنسبة 6.8% تقريبًا، كما ارتفعت إيصالات الإيداع العالمية (GDRs) المتداولة في لندن بنسبة 3% اليوم.

فيما يلي أهم النقاط المستخلصة من إعلان اليوم، والأسباب التي تجعل هذا القرار بالغ الأهمية لمستقبل الشركة:

إشراف مباشر من الرئيس التنفيذي وعمليات نقل استراتيجية

لن يكون قسم RX مجرد فرع معزول ضمن الهيكل التنظيمي للشركة. إذ ترفع الوحدة الجديدة تقاريرها مباشرةً إلى الرئيس التنفيذي ( TM Roh )، مما يؤكد مكانتها كأولوية قصوى.

وبالمثل، أضافت سامسونج شخصية بارزة إلى فريق قيادتها. يرأس فريق استراتيجية الروبوتات حاليًا لي دونغ كون، وهو مدير كان مسؤولًا سابقًا عن استراتيجية الروبوتات في مجموعة هيونداي موتور، بما في ذلك وضع التوجهات لتطوير شركة بوسطن داينامكس التي استحوذت عليها سامسونج. يُظهر هذا أن سامسونج تُركز على الكفاءات ذات الخبرة المُثبتة في تسويق الأنظمة المتقدمة.

الذكاء الاصطناعي الفيزيائي كمحرك جديد للنمو

تركز الشركة على تطوير روبوتات شبيهة بالبشر تجمع بين برمجيات الذكاء الاصطناعي والميكانيكا المتقدمة (المعروفة باسم "الذكاء الاصطناعي الفيزيائي"). تتضمن استراتيجية سامسونج نهجًا عمليًا للغاية من مرحلتين:

المرحلة الصناعية: في البداية، تُصمم الروبوتات لزيادة الإنتاجية ومستوى الأتمتة في المصانع.

المرحلة الاستهلاكية: في نهاية المطاف، تهدف هذه التقنية إلى الاستخدام في قطاع التجزئة وفي منازلنا، حيث ستعمل الآلات كمساعدين لدعم حياتنا اليومية.

رأس مال ضخم وإنشاء "مصنع البيانات"

تتطلب خوارزميات التحكم في الروبوتات كميات هائلة من البيانات الواقعية. ولتحقيق ذلك، أعلنت سامسونج عن خطط لإنشاء ما يُسمى "مصنع البيانات" في منشآتها في غومي. سيُستخدم هذا المركز لجمع وتحليل البيانات من بيئات صناعية واقعية.

يُعدّ هذا المشروع جزءًا من حزمة استثمارية ضخمة. تخطط سامسونج لاستثمار ما يصل إلى 60 تريليون وون (حوالي 40.7 مليار دولار أمريكي) في منطقة يونغنام بكوريا الجنوبية. من هذا المبلغ، سيتم تخصيص 19 تريليون وون للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي الفيزيائي وبناء مرافق لتصنيع الروبوتات الشبيهة بالبشر، بدعم من سامسونج إس دي إس.

مع ذلك، لا تقتصر الشركة على سوقها المحلي، فقد أعلنت عن خطط لافتتاح مراكز أبحاث متخصصة في الولايات المتحدة والصين واليابان للاستفادة من المواهب المحلية وأنظمة الابتكار المتقدمة.

ملخص للمستثمرين: تعكس مكاسب الأسهم اليوم في لندن وسيول تحولًا من مرحلة الإعلان إلى مرحلة التنفيذ. بعد زيادة حصتها في شركة رينبو روبوتيكس العام الماضي، يُعدّ إطلاق قسم آر إكس اليوم خطوة منطقية - ومكلفة للغاية - نحو تنويع مصادر الإيرادات. تُدرك سامسونج أن أسواق الهواتف الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية تشهد تشبعًا، بينما لا يزال سوق أشباه الموصلات يُظهر بعض مؤشرات التقلبات الدورية، وإن كان متأثرًا بالاتجاه السائد للذكاء الاصطناعي.

يُتيح التشغيل الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي للشركات فرصة الاستفادة من مصدر دخل جديد وقوي لعقود قادمة.

عند تحليل الرسم البياني لسعر سهم الشركة، يُلاحظ اتجاه صعودي طويل الأجل، والذي، بعد تصحيح حديث، وجد دعمًا قويًا عند مستوى 4406 وعند المتوسط ​​المتحرك الأسي لفترة 100 (الخط البنفسجي). اختبر السعر مؤخرًا الحد السفلي لمؤشر بولينجر باند عند المتوسط ​​المتحرك لـ 22 يومًا بانحراف معياري ±2، مما يشير إلى حالة بيع مفرط قصيرة الأجل في السوق، وأدى إلى ارتداد قوي واضح في أحدث شمعة خضراء. يؤكد مؤشر القوة النسبية (RSI) عودة قوة الشراء هذه، حيث ارتد السعر من منطقة قريبة من منطقة البيع المفرط (حوالي 30 نقطة) ويتجه حاليًا صعودًا عند 42.8. المصدر: xStation