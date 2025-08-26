اقرأ أكثر

«سانتوس» الأسترالية تمدد الفترة الحصرية لعرض استحواذ تقوده «أدنوك»

٥:٥٤ م ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥

وافقت شركة سانتوس الأسترالية المنتجة للغاز على تمديد الفترة الحصرية لعرض استحواذ بقيمة 18.7 مليار دولار من تحالف دولي بقيادة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

هذا وارتفع سهم الشركة الأسترالية واحداً بالمئة خلال التداولات، بعد تمديد فترة الفحص النافي للجهالة إلى 19 سبتمبر لإعطاء التحالف الذي تقوده شركة إكس.آر.جي، الذراع الاستثمارية لأدنوك، مزيداً من الوقت لاستكمال عرض ملزم.

من جانبه أعلن التحالف الأسبوع الماضي أنه سيحتاج وقتاً إضافياً يزيد على مهلة الفحص النافي للجهالة للحصول على الموافقات الداخلية اللازمة لإتمام العرض.

في حين قالت سانتوس إن أي مفاوضات ستتضمن «وسائل الحماية المتعارف عليها» لحماية مستثمري الشركة في حال طال أمد الصفقة بعد توقيعها.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة سانتوس كيفن جالاجر: «نحن سعداء بالتقدم الذي أحرزناه. عملنا بشكل جيد مع فريق إكس.آر.جي خلال الأسابيع القليلة الماضية».

كما أضاف : «ولأن التحالف أكد مجدداً أنه لم يجد أي شيء في إجراءات الفحص النافي للجهالة يدفعه إلى التفكير في سحب عرضه، وافقنا على تمديد أجل العملية».

في حين قال محللون إنه من المرجح أن تتلقى الأسهم دعماً من خلال التأكيد على أن الصفقة لا تزال تمضي قدماً على الرغم من التأخيرات.

تجدر الإشارة أنه يتطلب العرض المقترح الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة والولايات المتحدة نظراً لأن سانتوس تمتلك أصولاً في هذه الدول.

 

