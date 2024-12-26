سعر الدولار يتجاوز 51 جنيها رسميًا لأول مرة

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية مستوى قياسيًا جديدًا، متجاوزًا لأول مرة حاجز 51 جنيهًا. في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار نحو 51.01 جنيه للشراء و51.11 جنيه للبيع. بينما سجل الدولار في البنك المركزي المصري حوالي 51 جنيها للشراء و51.14 جنيه للبيع.

وفي البنوك المصرية الأخرى، سجل بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار، حيث بلغ 51.03 جنيه للشراء و51.12 جنيه للبيع. كما سجل بنك الشركة المصرفية "SAIB" نفس الأسعار، في حين كان سعر الدولار في بنك فيصل حوالي 51.02 جنيه للشراء و51.12 جنيه للبيع.

يشهد الجنيه المصري استقرارًا منذ يونيو الماضي، حيث كان يتراوح متوسط سعر الدولار حوالي 48 جنيهًا، مع تجاوز مؤقت لـ 49 جنيهًا في أغسطس.

سعر الدولار في السوق السوداء

في السوق السوداء، تراجع متوسط سعر الدولار بنهاية يوم الاثنين إلى 50.85 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع، مقارنة بـ 50.95 جنيه للشراء و51.95 جنيه للبيع في بداية اليوم.

التنسيق بين السياسات النقدية والمالية

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة توفر العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية. وأضاف أن هناك جهودًا كبيرة من البنك المركزي والحكومة لتأمين احتياطيات السلع والمنتجات الأساسية. وأشاد مدبولي بمستوى التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لتعزيز الكفاءة الاقتصادية.

قيمة احتياطي النقد الأجنبي في مصر

أعلن محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، عن استمرار التنسيق بين السياسة النقدية والمالية لدعم الاستقرار الاقتصادي، موضحًا أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع ليصل إلى 46.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

توقعات صندوق النقد الدولي لسعر الدولار مقابل الجنيه

تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث من المتوقع أن يصل إلى 56.26 جنيه في العام المالي 2024-2025، ثم إلى 58.39 جنيه في العام التالي، ويستمر في الارتفاع ليصل إلى 59.46 جنيه في 2026-2027، ثم يستقر عند حوالي 59.67 جنيه حتى عام 2029.

القروض الخارجية وسداد الالتزامات

تتوقع مصر الحصول على قروض تزيد عن 4 مليارات دولار من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية لدعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. كما من المتوقع أن يسدد البنك المركزي قروضًا بقيمة 33.4 مليار دولار خلال العام المالي الحالي حتى يونيو 2024.