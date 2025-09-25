صفقة أدنوك – كوفيسترو تقترب من الضوء الأخضر الأوروبي رغم التحديات التنظيمية

أفادت وكالة بلومبرغ أن صفقة الاستحواذ الضخمة التي تسعى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لإتمامها مع شركة "كوفيسترو" الألمانية باتت قريبة من الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن تعتزم "أدنوك" تقديم حزمة من الالتزامات التنظيمية للجهات المختصة الأسبوع المقبل.

وبحسب تقرير سابق لوكالة رويترز نُشر في 10 سبتمبر، فإن الصفقة، التي تبلغ قيمتها نحو 14.7 مليار يورو (ما يعادل 17.2 مليار دولار)، واجهت مخاوف من قبل الاتحاد الأوروبي تتعلق بدعم حكومي إماراتي محتمل. في محاولة لتهدئة هذه المخاوف، تخطط "أدنوك" لإجراء تعديلات على هيكل الصفقة، من بينها تحويل زيادة رأس المال المقترحة بقيمة 1.2 مليار يورو إلى شكل قرض موجه إلى المساهمين بدلاً من ضخ مباشر.

تُعد هذه الصفقة هي الأكبر في تاريخ استحواذات "أدنوك"، وواحدة من أضخم عمليات الاستحواذ التي تنفذها دولة خليجية داخل الاتحاد الأوروبي. لكن المفوضية الأوروبية – الجهة الرقابية المختصة بالمنافسة – أعربت عن قلقها إزاء احتمالية استفادة "أدنوك" من ضمانات حكومية أو مساعدات أجنبية ضمن إطار الصفقة، خصوصاً فيما يخص دعم رأس المال لشركة "كوفيسترو".

وفي هذا السياق، عبّرت "أدنوك" عن استيائها من طبيعة طلبات الاتحاد الأوروبي، ووصفتها بأنها "غير متناسبة"، مشيرةً إلى أنها قد تؤثر سلبًا على مصير الصفقة إذا استمرت وتيرتها بهذه الطريقة.

مع ذلك، تشير التطورات الأخيرة إلى أن تقديم التنازلات المقترحة قد يُمهد الطريق للموافقة الرسمية من الاتحاد الأوروبي قريبًا.