اقرأ أكثر

صفقة أدنوك – كوفيسترو تقترب من الضوء الأخضر الأوروبي رغم التحديات التنظيمية

٣:١٣ م ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥

أفادت وكالة بلومبرغ أن صفقة الاستحواذ الضخمة التي تسعى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لإتمامها مع شركة "كوفيسترو" الألمانية باتت قريبة من الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن تعتزم "أدنوك" تقديم حزمة من الالتزامات التنظيمية للجهات المختصة الأسبوع المقبل.

 

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال

وبحسب تقرير سابق لوكالة رويترز نُشر في 10 سبتمبر، فإن الصفقة، التي تبلغ قيمتها نحو 14.7 مليار يورو (ما يعادل 17.2 مليار دولار)، واجهت مخاوف من قبل الاتحاد الأوروبي تتعلق بدعم حكومي إماراتي محتمل. في محاولة لتهدئة هذه المخاوف، تخطط "أدنوك" لإجراء تعديلات على هيكل الصفقة، من بينها تحويل زيادة رأس المال المقترحة بقيمة 1.2 مليار يورو إلى شكل قرض موجه إلى المساهمين بدلاً من ضخ مباشر.

 

تُعد هذه الصفقة هي الأكبر في تاريخ استحواذات "أدنوك"، وواحدة من أضخم عمليات الاستحواذ التي تنفذها دولة خليجية داخل الاتحاد الأوروبي. لكن المفوضية الأوروبية – الجهة الرقابية المختصة بالمنافسة – أعربت عن قلقها إزاء احتمالية استفادة "أدنوك" من ضمانات حكومية أو مساعدات أجنبية ضمن إطار الصفقة، خصوصاً فيما يخص دعم رأس المال لشركة "كوفيسترو".

 

وفي هذا السياق، عبّرت "أدنوك" عن استيائها من طبيعة طلبات الاتحاد الأوروبي، ووصفتها بأنها "غير متناسبة"، مشيرةً إلى أنها قد تؤثر سلبًا على مصير الصفقة إذا استمرت وتيرتها بهذه الطريقة.

مع ذلك، تشير التطورات الأخيرة إلى أن تقديم التنازلات المقترحة قد يُمهد الطريق للموافقة الرسمية من الاتحاد الأوروبي قريبًا.

share
back

أخبار الأسواق

26.09.2025
١٠:٠٧ م

ملخص يومي: مؤشر أسعار المستهلكين المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لا يُغير توقعات السوق؛ الفضة ترتفع بنسبة 3.00% 📈

أنهت المؤشرات الأمريكية تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف، بعد أن جاء تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي متوافقًا مع التوقعات. ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.50%، ومؤشر...

 ٩:٠٣ م

أوراكل ستصبح أحد المساهمين في تيك توك 🔎

تُقدر قيمة تيك توك في الولايات المتحدة بحوالي 14 مليار دولار أمريكي.   مجموعة مستثمرين (أوراكل، سيلفر ليك، وإم جي إكس في أبوظبي) ستسيطر على...

 ٧:٤١ م

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (29.09.2025)

خلال الأسبوع المقبل، سنحصل على بيانات رئيسية من الاحتياطي الفيدرالي، وتحديدًا تقارير سوق العمل ومؤشر ISM. بالإضافة إلى ذلك، سيُصدر بنك الاحتياطي الأسترالي...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات