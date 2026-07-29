صفقة كبرى على «أدنوك للتوزيع» في سوق أبوظبي بـ 435.14 مليون درهم

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ صفقة كبرى على سهم شركة أدنوك للتوزيع بقيمة 435.14 مليون درهم على عدد 112.44 مليون سهم بسعر 3.87 درهم للسهم.

الجدير بالذكر أنه تُعد أدنوك للتوزيع واحدة من أبرز الشركات المدرجة في سوق أبوظبي، مستفيدة من قوة علامتها التجارية وارتباطها بمجموعة أدنوك، إلى جانب نموذج أعمال يتميز بتدفقات نقدية مستقرة وتأتي هذه الصفقة في وقت يبحث فيه المستثمرون عن الشركات القادرة على تحقيق عوائد مستدامة، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتغير توقعات أسعار الطاقة. وتمثل الشركات ذات الإيرادات المتكررة، مثل شركات توزيع الوقود والخدمات المرتبطة بالطاقة، خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار.

يشار أنه تعمل الشركة على تعزيز نموها من خلال زيادة حضورها الجغرافي، وتطوير محطات الخدمة، والتوسع في قطاعات جديدة مثل الخدمات غير الوقودية، متاجر التجزئة، وغسيل السيارات والخدمات الرقمية ويُعتبر سهم أدنوك للتوزيع من الأسهم التي تتابعها فئة واسعة من المستثمرين الباحثين عن دخل نقدي، بفضل سياسة توزيعات الأرباح التي تعزز جاذبية السهم على المدى الطويل.

من الناحية الاستثمارية، قد تشير الصفقة البالغة 435.14 مليون درهم إلى وجود اهتمام من مستثمرين كبار بالسهم، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على الاتجاه المستقبلي للسعر إذ تأتي الصفقة ضمن بيئة استثمارية تشهد استمرار اهتمام المستثمرين بقطاع الطاقة في الإمارات، مدعومًا بالإنفاق على البنية التحتية، والنمو الاقتصادي، واستراتيجيات التحول في قطاع الطاقة.

تؤكد الصفقة الكبيرة على أدنوك للتوزيع استمرار حضور الشركة كأحد الأسهم المهمة في سوق أبوظبي، وتعكس اهتمام المستثمرين بشركات تتمتع بأساسيات قوية وتدفقات نقدية مستقرة لكن القرار الاستثماري لا يعتمد على حجم الصفقة فقط، بل على قدرة الشركة على مواصلة النمو وتحقيق أرباح مستدامة في بيئة تتغير فيها أسواق الطاقة بسرعة.