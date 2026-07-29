🟡 الذهب يصل 4000 دولار قبل قرارال Fed

نحن بصدد أحد أكثر اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي إثارةً للفضول والغموض. تُشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة 36% تقريبًا لرفع سعر الفائدة في اجتماع اليوم، إلا أن الوضع داخل اللجنة والخلفية الاقتصادية والسياسية الكلية تعني أن قرار اليوم والمؤتمر الصحفي المصاحب له قد يُؤديان إلى تحركات كبيرة في الأسواق المالية. وبطبيعة الحال، وتماشيًا مع إجماع السوق، سيُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن نبرة المؤتمر نفسه قد تُؤثر بشكل كبير على الدولار والعوائد، وبالتالي على الذهب والمؤشرات الأمريكية. ما الذي يُمكن توقعه من حدث اليوم؟

نقاط رئيسية يجب مراعاتها

يُعتبر حجم تحرك اليوم منخفضًا، إذ يبلغ ما يزيد قليلًا عن الثلث، ولكنه في الوقت نفسه لا يزال مرتفعًا نسبيًا، وهو ما يرتبط بنقص التواصل الفعال من جانب المصرفيين الأمريكيين، وعلى رأسهم كيفن وارش. يُشير حجم التحرك المتوقع اليوم إلى احتمال ضئيل، إذ يبلغ ما يزيد قليلًا عن الثلث، ولكنه في الوقت نفسه لا يزال مرتفعًا نسبيًا، وهو ما يرتبط بنقص التواصل الفعال من جانب المصرفيين الأمريكيين، وعلى رأسهم كيفن وارش. يتجنب كيفن وارش التصريحات، ويُقلل من التواصل، وينتظر مراجعات البيانات والتقارير الخريفية من فرق العمل التابعة له، والتي من المرجح أن نراها فقط في نهاية هذا العام، عندما يكون السوق متأكدًا تمامًا من رفع سعر الفائدة (أو حتى ما يقارب ضعفين). تشير آلية انتقال السياسة النقدية والجدول الزمني السياسي (انتخابات التجديد النصفي) إلى أن رفع سعر الفائدة قد يحدث في وقت لاحق. يبقى أكبر عامل غير متوقع هو عودة تضخم أسعار السلع. وصل سعر برميل النفط لفترة وجيزة إلى 100 دولار أمريكي، وتجاوزت أسعار الوقود في الولايات المتحدة 4 دولارات أمريكية للجالون. على الرغم من الانخفاض الأخير في التضخم إلى 3.5%، إلا أن ضغوط الأسعار قد تعود إلى الاقتصاد الأمريكي.

أسعار السوق مقابل إجماع المحللين

بتحليل منحنى سعر الفائدة المتوقع، استنادًا إلى العقود الآجلة، يمكن ملاحظة ارتفاع واضح في التوقعات المتشددة خلال الشهر الماضي. فبينما كان السوق قبل أربعة أسابيع يُقلل من احتمالية أي تحرك في يوليو، ارتفعت احتمالية رفع سعر الفائدة حاليًا إلى 36%، ويعود ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار النفط. يبدو المسار طويل الأجل أكثر إثارة للاهتمام. ففي سبتمبر 2026، تتوقع الأسواق زيادة واحدة على الأقل في أسعار الفائدة (+1.05)، وفي ديسمبر تقترب من زيادتين (+1.74)، وفي أبريل 2027 تتوقع أكثر من زيادتين كاملتين (+2.18). وهذا يختبر مخاوف السوق المتزايدة من اندلاع "موجة ثانية" من التضخم.

المنحنى المتوقع لاجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادمة. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

من منظور الإجماع الاقتصادي، ينبغي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على الوضع الراهن. من جهة أخرى، مع وجود أكثر من 100 صوت في إجماع بلومبيرغ، يشير صوتان إلى رفع سعر الفائدة. داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية نفسها، قد نشهد صوتين قويين مؤيدين للسياسة النقدية المتشددة، لا سيما من أعضاء ليسوا من المصوتين الدائمين في اللجنة (مثل بيث هاماك (كليفلاند) ولوري لوغان (دالاس)). على الرغم من أن الرسم البياني النقطي الذي قدمه مجلس الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى إمكانية رفع سعر الفائدة هذا العام، إلا أن نصف أعضاء اللجنة يرون في الوقت نفسه أن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير أو حتى تخفضها. من جهة أخرى، يشير وارش نفسه إلى أن الرسم البياني النقطي ليس أداة مناسبة لعرض إجراءات السياسة النقدية.

توقعات سعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي بنهاية هذا العام. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

2. لغز وارش: خطاب متشدد، إجراءات متساهلة

يُعدّ موقف رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، أكبر غموض يكتنف اجتماع اليوم. فمنذ توليه منصبه، قلّل وارش بشكل ملحوظ من تواصله مع السوق، مُفترضًا أن المؤتمرات الصحفية لا تُجدي نفعًا إلا عندما يكون لدى البنك المركزي قرارات هامة أو تغييرات جذرية في النظام. ويدّعي وارش نفسه أنه يُكثر الحديث عن ضرورة "مكافحة التضخم بجدية"، إلا أن إجراءاته في الواقع مُقيدة للغاية. وهذا يُثير مخاوف بعض المستثمرين من أن الاحتياطي الفيدرالي "لا يفعل شيئًا".

وقد تبنّى وارش نهجًا منهجيًا، أشبه بنهج الشركات. فقد عيّن خمس مجموعات عمل خاصة للتحقيق في طبيعة ديناميكيات التضخم الحالية، ومن المتوقع صدور تقاريرها النهائية بنهاية العام. إضافةً إلى ذلك، من الواضح أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد ينتظر المراجعة السنوية الكبرى لبيانات التضخم الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والمقرر إجراؤها في سبتمبر. في كلمته أمام الكونغرس، أشار إلى أن دوافع الطلب الناتجة عن طفرة الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، تُؤدي إلى ارتفاع الأسعار في المرحلة الأولى، ولكن على المدى المتوسط ​​والطويل، من المتوقع أن يكون نمو الإنتاجية الناتج عن الذكاء الاصطناعي مُخفِّضًا للتضخم.

ينبغي أيضًا مراعاة انعقاد المؤتمر الصحفي اليوم. فمع أن البعض يرى فيه مؤشرًا على رفع غير متوقع لسعر الفائدة (كاستعراض أخير للقوة وترسيخ المصداقية في مكافحة التضخم)، إلا أنه من المرجح أن يُقدِّم وارش إطارًا جديدًا للتواصل المؤسسي للاحتياطي الفيدرالي، أو يُراجع آلية التواصل بشأن حالة عدم اليقين في السوق، أو يُشارك توجيهات أولية من فرق العمل. يجدر التذكير بأن هذا سيكون المؤتمر الثاني لوارش، وإذا لم يكن لديه ما يُعلنه، فقد يكون أقصر بكثير من المؤتمر السابق.

3. الجمود السياسي: انتخابات التجديد النصفي وتأثيرها على السياسة النقدية.

من الصعب الكتابة عن قرارات الاحتياطي الفيدرالي في عام انتخابي بمعزل عن السياق السياسي. بغض النظر عن الطبيعة غير السياسية المعلنة رسميًا للاحتياطي الفيدرالي، فإنه قبل انتخابات الكونغرس الأمريكي المقبلة في نوفمبر (انتخابات التجديد النصفي)، يتوخى البنك المركزي أقصى درجات الحذر لتجنب إحداث صدمات اقتصادية. وتشير أبحاث الاحتياطي الفيدرالي بوضوح إلى أن الاقتصاد الحقيقي يحتاج إلى ما يصل إلى ستة أشهر ليشعر بالتأثير الكامل لارتفاع أسعار الفائدة، وأن هذا التغيير يُلمس على المدى القصير بشكل رئيسي من خلال الأسواق المالية والقروض. ويبدو أن تأثيره على التضخم نفسه يتأخر كثيرًا.

ماذا يعني هذا عمليًا لاجتماع يوليو؟ إن أي رفع محتمل لأسعار الفائدة اليوم سيبدأ في خنق الاقتصاد والتأثير سلبًا على سوق العمل تحديدًا مع بداية أكتوبر ونوفمبر، أي في ذروة الحملة الانتخابية. وفي الوقت نفسه، بحلول ذلك الوقت، من غير المرجح أن يكون التضخم قد انخفض بشكل كبير نتيجة لهذه الخطوة. إن المخاطرة بـ"هبوط حاد" قبل الانتخابات مباشرة هو سيناريو لا يرغب أي رئيس للاحتياطي الفيدرالي، حتى أكثرهم تشددًا، في تسجيله في سجله إلا عند الضرورة القصوى.

4. النفط لا يزال هو المحرك الرئيسي للتضخم

بغض النظر عن جميع الجوانب قيد الدراسة، فإن كل شيء تقريبًا سيعتمد في نهاية المطاف على النفط الخام، الذي لا يزال المحرك الرئيسي للتضخم. ويُعدّ الارتفاع الحاد الأخير في أسعار النفط الخام إلى مستويات تقارب 100 دولار أمريكي للبرميل، ووصول أسعار الوقود إلى 4 دولارات أمريكية للغالون في محطات البنزين الأمريكية، بمثابة جرس إنذار للبنوك المركزية.

يُعتبر الوقود في الولايات المتحدة، الذي يتجاوز سعره 4 دولارات أمريكية، بمثابة ضريبة استهلاك مفروضة على المواطنين، وينعكس في الوقت نفسه بشكل فوري على تكاليف الخدمات اللوجستية والإنتاج في جميع قطاعات الاقتصاد تقريبًا. ويمكن لصدمة عرض من هذا النوع أن تقضي في غضون أسابيع قليلة على اتجاه التضخم التنازلي، بما في ذلك التضخم الأساسي، الذي تم بناؤه بعناية خلال الأرباع الأخيرة.

على الرغم من أن كيفن وارش يُكرر أن السياسة النقدية يجب ألا تتفاعل مع الارتفاعات المفاجئة في العرض، إلا أن التاريخ يُظهر أن بقاء أسعار النفط على المدى الطويل حول 100 دولار أمريكي يؤثر فورًا على مؤشرات التضخم الأساسي. وإذا استمرت صدمة النفط حتى الخريف، فإن الحجج المتعلقة بانتظار "التقارير النهائية لفريق العمل" ستفقد مصداقيتها لدى السوق. إذا صدقت توقعات الأسواق (بالنظر إلى تسعير أكثر من رفعتين لأسعار الفائدة بحلول أبريل 2027)، فسيكون تعليق العمل بسياسة الفائدة في يوليو مجرد هدوء يسبق العاصفة، وسيبدأ تشديد نقدي حاد اعتبارًا من سبتمبر أو نوفمبر. من جهة أخرى، إذا تم احتواء الوضع في الشرق الأوسط سريعًا، وانخفضت أسعار الغاز والحبوب نتيجة لظاهرة النينيو، فمن المحتمل أن يكون التضخم مؤقتًا (مع أن باول أشار إلى شيء مماثل خلال المرحلة الأولى من نمو التضخم بعد عام 2021).

5. الاستنتاجات

تشير جميع الدلائل إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم، مُسلّمًا بحقيقة أن الفوائد قصيرة الأجل لمصداقية وارش "المتشدد" أقل من مخاطر تجميد سوق العمل غير المستقر (ومخاطر تزامن ذلك مع فترة الانتخابات). وستتجه أنظار المستثمرين إلى نبرة مؤتمر اليوم. إذا استمر وارش في التحول إلى "خبير يدرس السوق" بدلاً من ناشط، وبقي سعر النفط فوق 90-100 دولار أمريكي، فقد تظهر مخاوف جدية في السوق بشأن خطأ في سياسة البنك المركزي، مما سيؤثر سلبًا على المدى الطويل على ارتفاع عوائد السندات وتعزيز الدولار.

6. كيف قد يتفاعل الذهب؟

من الواضح أن الذهب يتراجع قبل قرار اليوم، على الرغم من استقرار زوج اليورو/الدولار الأمريكي دون مستوى 1.14. الدافع الرئيسي لانخفاض أسعار الذهب اليوم هو انتعاش أسعار النفط الخام في أعقاب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. يبقى الذهب عند مستوى دعم رئيسي، والذي من المتوقع أن يبقى عليه ما لم يُصدر وارش تصريحات واضحة. من الصعب توقع لهجة متساهلة من وارش، الذي لم يتخذ أي إجراءات للقضاء على التضخم. مع ذلك، إذا أعلن أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد لرفع أسعار الفائدة أو على الأقل تقليص الميزانية العمومية، فقد ينشأ وضع ينخفض ​​فيه سعر الذهب إلى ما دون 4000 دولار أمريكي. إذا بدأ السوق في تسعير أكثر من زيادتين بحلول منتصف العام المقبل، فقد ينخفض ​​سعر الذهب إلى نطاق 3700-3800.

لا يزال سعر الذهب فوق 4000 دولار أمريكي، ولكنه في الوقت نفسه أدنى من متوسط ​​سعر التداول خلال 25 جلسة. المصدر: xStation5

يُعتبر الذهب حاليًا ذا قيمة جيدة مقارنةً بسعر الفائدة المتوقع، ولذلك فإن أي تغييرات محتملة في التوقعات قد يكون لها تأثير كبير على آفاق الذهب على المدى القريب. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي