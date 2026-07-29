أرباح stc السعودية تتجاوز توقعات السوق في الربع الثاني 2026 بدعم نمو الإيرادات والتوسع الرقمي

أعلنت شركة الاتصالات السعودية stc عن نتائج مالية قوية خلال الربع الثاني من عام 2026، متجاوزة توقعات المحللين، بدعم من ارتفاع الإيرادات ونمو قاعدة العملاء واستمرار استراتيجية التوسع في الخدمات الرقمية.

وحققت أرباح stc السعودية صافي ربح تجاوز 3.6 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقارنة بتوقعات السوق البالغة نحو 3.45 مليار ريال، وذلك بعد استبعاد البنود غير المتكررة. وارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 0.7% على أساس سنوي.

إيرادات stc تسجل مستوى قياسيًا جديدًا

ساهم نمو أعمال الشركة في رفع إيرادات stc خلال الربع الثاني إلى مستوى قياسي بلغ 20.17 مليار ريال، بحسب إفصاح الشركة المنشور على السوق المالية السعودية "تداول".

أما عند احتساب البنود غير المتكررة، فقد تراجعت الأرباح بنسبة 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وخلال النصف الأول من 2026، سجلت الشركة نموًا في صافي الأرباح بنسبة 6.3% بعد استبعاد البنود غير المتكررة، ما يعكس استمرار تحسن الأداء التشغيلي والمالي للمجموعة.

نمو قاعدة عملاء stc وتوسع الشبكة

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، المهندس عليان بن محمد الوتيد، أن الشركة حققت أداءً ماليًا متصاعدًا خلال النصف الأول من العام، مدعومًا بنمو قاعدة العملاء وتوسع البنية التحتية الرقمية.

وارتفع عدد عملاء الهاتف المحمول في المملكة إلى 30.3 مليون عميل، بزيادة 4.8% مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفع عدد عملاء الهاتف الثابت بنسبة 3% ليصل إلى 6.1 مليون عميل.

توزيعات أرباح stc للربع الثاني 2026

أقر مجلس إدارة مجموعة stc توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من 2026 بقيمة 0.55 ريال للسهم، بإجمالي توزيعات يبلغ 2.75 مليار ريال.

وتأتي هذه التوزيعات ضمن سياسة الشركة الجديدة التي تهدف إلى الحفاظ على حد أدنى للتوزيعات النقدية عند 0.55 ريال للسهم ربع سنويًا خلال الفترة الممتدة من الربع الرابع 2024 حتى الربع الثالث 2027.

وترفع هذه السياسة الحد الأدنى للتوزيعات السنوية من 1.6 ريال إلى 2.2 ريال للسهم، ليصل إجمالي الحد الأدنى للتوزيعات السنوية إلى نحو 11 مليار ريال.

وباحتساب توزيعات الربع الثاني 2026، تكون stc قد وزعت حوالي 19.2 مليار ريال منذ بدء تطبيق سياسة التوزيعات الجديدة.

توسعات stc في البنية التحتية والذكاء الاصطناعي

واصلت شركة الاتصالات السعودية تنفيذ خططها الاستراتيجية عبر توقيع اتفاقيات جديدة وتعزيز استثماراتها التقنية.

ومن أبرز المبادرات خلال الربع الثاني:

توقيع اتفاقية مع مجموعة روشن لتطوير بنية تحتية محايدة لشبكة الألياف الضوئية في مشروع "سدرة" بالرياض .

تمديد مذكرة التفاهم مع Humain لإنشاء مشروع مشترك عبر شركة center3 التابعة لـ stc.

استمرار التعاون مع AST SpaceMobile لتطوير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية المباشرة للأجهزة الذكية .

إطلاق سحابة stc المبنية على تقنية Oracle Alloy كحل سحابي سيادي داخل المملكة .

توسع STC Bank في قاعدة العملاء ونمو محفظة الودائع والاستثمارات .

استراتيجية stc للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

تركز خارطة طريق stc لعام 2026 على تسريع التحول الرقمي، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الخدمات السحابية والأمن السيبراني.

وتستهدف الشركة تحقيق عدة أهداف تقنية، أبرزها:

إطلاق منصة سوق واجهات البرمجة API Marketplace.

نقل 37.5% من العمليات إلى المنظومة الرقمية الجديدة .

تطوير بنية ذكاء اصطناعي سيادية .

تطبيق استراتيجية سحابية هجينة ومتعددة الموردين .

تعزيز حلول الأمن السيبراني المتقدمة .

كما تسعى المجموعة إلى تحسين تجربة العملاء من خلال الذكاء الاصطناعي وتقنيات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية منخفضة المدار (LEO)، مع مواصلة توسع شركاتها التابعة في مجالات الخدمات الرقمية، الحوسبة السحابية، المدن الذكية، وإنترنت الأشياء.

نظرة مستقبلية على سهم stc

تعكس نتائج stc السعودية في الربع الثاني 2026 قوة نموذج أعمال الشركة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام، مدعومة بارتفاع الإيرادات، توسع قاعدة العملاء، واستثماراتها في القطاعات التقنية المستقبلية.

ومع استمرار سياسة توزيعات الأرباح الجذابة وتوسع الشركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، تظل stc من أبرز شركات الاتصالات المدرجة في السوق السعودي التي تجمع بين النمو التشغيلي والعائد النقدي للمساهمين.