سجلت مخزونات الغاز الطبيعي لدى إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تغيرات أعلى من المتوقع

تغير مخزون الغاز الطبيعي وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية: 87 مليار (التوقعات: 84 مليار، القيمة السابقة: 76 مليار)
انخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي انخفاضًا طفيفًا بعد صدور البيانات.
الغاز الطبيعي (30 شهرًا)
لا يزال عقد هنري هاب الآجل للغاز الطبيعي (NATGAS) تحت ضغط هبوطي، حيث تتداول الأسعار دون المتوسطات المتحركة الأسية لـ 50 و200 فترة، مما يؤكد استمرار سيطرة البائعين على الاتجاهين قصير ومتوسط المدى. يختبر السوق حاليًا منطقة دعم رئيسية حول 3.15، حيث حاول المشترون مرارًا تثبيت الأسعار، لكن الزخم لا يزال ضعيفًا مع تذبذب مؤشر MACD دون خط الصفر دون تقاطع صعودي واضح. قد يؤدي كسر حاسم دون هذا الدعم إلى تعريض العقد لحركة نحو منطقة 3.10-3.05، بينما يتطلب أي انتعاش أولًا استعادة المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 فترة للإشارة إلى بدء تلاشي الزخم الهبوطي. وحتى ذلك الحين، من المرجح أن يُنظر إلى الارتفاعات على أنها تحركات تصحيحية ضمن الاتجاه الهبوطي السائد بدلاً من كونها بداية لانعكاس صعودي مستدام.
المصدر: xStation5
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