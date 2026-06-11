سهم الأسبوع: لام ريسيرش. البائع الهادئ لأدوات الذكاء الاصطناعي.

عندما يتحدث المستثمرون عن الذكاء الاصطناعي اليوم، تتكرر الأسماء نفسها تقريبًا. فقد أصبحت شركات مثل NVIDIA ومايكروسوفت وأمازون وميتا وألفابت رموزًا لثورة تكنولوجية أعادت تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي في غضون سنوات قليلة. كل رقم قياسي جديد في مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي، وكل جيل جديد من نماذج اللغة، وكل إعلان عن بناء مراكز بيانات عملاقة، يتصدر عناوين الأخبار في البوابات المالية فورًا.

تكمن المشكلة في أن معظم السوق يركز حصريًا على النتيجة النهائية.

يرون معالجات NVIDIA، ونماذج OpenAI الجديدة، ومراكز البيانات الجديدة التي تبنيها أكبر شركات التكنولوجيا في العالم. ونادرًا ما يتوقفون للتفكير فيما يجب أن يحدث أولًا - قبل أن تجد أي رقاقة ذكاء اصطناعي طريقها إلى خادم.

في الوقت نفسه، تُعد أشباه الموصلات الحديثة من أكثر المنتجات تعقيدًا التي ابتكرتها البشرية على الإطلاق. يتطلب إنتاج رقاقة واحدة مئات المراحل التكنولوجية وأشهرًا من العمل. على رقاقة السيليكون، تُرسّب طبقات متتالية من المواد، وتُزال، وتُعدّل بدقة تُقاس بالنانومتر. أي انحراف عن المعايير المعتادة قد يعني خسارة رقاقة كاملة تُقدّر قيمتها بمئات آلاف الدولارات.

وهنا تحديدًا يأتي دور شركة لام ريسيرش.

لا تُصمّم الشركة معالجات، ولا تُصنّع ذاكرة، ولا تُطوّر نماذج ذكاء اصطناعي، ولا تبيع خدمات سحابية. بل تُوفّر التقنيات المُستخدمة في أكثر مراحل تصنيع أشباه الموصلات تعقيدًا. يُمكن القول إن لام لا تبيع الذهب نفسه، بل الأدوات اللازمة لاستخراجه.

هذا أحد أسباب بقاء الشركة غير معروفة تقريبًا لدى جمهور المستثمرين. فمن الصعب الحماس للآلات المُستخدمة في مصانع أشباه الموصلات عندما يكون اهتمام السوق مُنصبًّا بالكامل على أحدث إنجازات شركة إنفيديا. ومن المُفارقات، أن هذا الغموض تحديدًا يجعل من لام واحدة من أكثر الشركات إثارة للاهتمام في منظومة الذكاء الاصطناعي بأكملها.

فبينما لم يتعامل مُعظم المُستثمرين مع مُنتجات لام، تعاملت معها تقريبًا جميع الرقائق المُتطورة في العالم.

ويشمل عملاء الشركة أكبر مُصنّعي أشباه الموصلات في العالم. هم مسؤولون عن إنتاج المعالجات المستخدمة في مراكز البيانات، وذاكرة HBM التي تقود تطوير الذكاء الاصطناعي، وأكثر الدوائر المنطقية تطورًا. ورغم تنافسهم على جبهات عديدة، إلا أنهم يشتركون في سمة واحدة: مصانعهم المجهزة بمعدات من إنتاج مجموعة صغيرة من مصنعي معدات أشباه الموصلات المتخصصين. وتنتمي شركة لام إلى هذه النخبة.

لسنوات طويلة، نظر المستثمرون إلى الشركة كشركة ذات دورة اقتصادية تقليدية. فعندما زادت شركات تصنيع الرقائق من نفقاتها الرأسمالية، ارتفعت إيرادات لام بشكل ملحوظ. وعندما خفضت الصناعة الإنفاق، تراجع أداء الشركة بسرعة. كان هذا النموذج التشغيلي معروفًا جيدًا لجميع المشاركين في السوق.

لكن اليوم، يحدث شيء أكثر إثارة للاهتمام.

يفترض معظم المستثمرين أن ثورة الذكاء الاصطناعي تعني ببساطة زيادة حجم إنتاج الرقائق. وهذا صحيح، ولكن جزئيًا فقط. فالأهم من ذلك بكثير هو أن إنتاج كل رقاقة جديدة يزداد صعوبة.

لعقود، اعتمد تطور أشباه الموصلات بشكل أساسي على التصغير. فكل جيل جديد من الترانزستورات كان أصغر حجمًا وأسرع وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من سابقه. لكن مع مرور الوقت، بدأت قوانين الفيزياء تُبدي مقاومة أكبر. وأصبح تقليص الهياكل أكثر تكلفة وتعقيداً من الناحية التكنولوجية.

استجابت الصناعة لهذه المشكلة بزيادة تعقيد الرقائق نفسها.

تشبه مُسرّعات الذكاء الاصطناعي الحديثة بشكل متزايد هياكل متعددة الطوابق. تُكدّس ذاكرات HBM فوق بعضها البعض. تتكون الأنظمة الفردية من رقائق متخصصة متعددة مُدمجة في وحدة واحدة. تحتوي ذاكرات NAND على مئات الطبقات من المواد، وتتطلب بنى الترانزستور الجديدة عددًا متزايدًا من العمليات التقنية.

وهنا يكمن العنصر الأهم في قصة شركة لام ريسيرش.

بالنسبة للشركة، لا يكمن السر في حاجة العالم إلى المزيد من أشباه الموصلات، بل في أن كل شبه موصل يتطلب عددًا متزايدًا من العمليات اللازمة لتصنيعه.

هذا فرق دقيق ولكنه جوهري.

كلما ازداد تعقيد الرقاقة، ازداد العمل المطلوب من الأدوات المسؤولة عن إنشاء الطبقات والهياكل المتتالية. عمليًا، هذا يعني أن أهمية التقنيات التي تقدمها لام تنمو بوتيرة أسرع من عدد الرقائق الفعلية التي تُنتجها المصانع.

لهذا السبب تحديدًا، تتحدث إدارة الشركة بشكل متزايد ليس فقط عن نمو سوق الذكاء الاصطناعي، بل أيضًا عن تزايد تعقيد البنى الحديثة. بالنسبة لشركة لام، لا يُمثل الذكاء الاصطناعي مجرد مصدر إضافي للطلب، بل هو قوة دافعة تُعزز أهمية التقنيات التي تُقدمها الشركة في جميع مراحل تصنيع أشباه الموصلات.

ونتيجةً لذلك، أصبحت لام أكثر من مجرد مستفيد من طفرة الذكاء الاصطناعي، فهي تُشكل ركيزة أساسية في البنية التحتية لهذه الثورة. لا تُنافس لام شركات مثل NVIDIA أو OpenAI، بل تُحقق أرباحًا لأن العالم بحاجة إلى رقائق متطورة باستمرار، وتزداد صعوبة إنتاج هذه الرقائق.

ولهذا السبب تحديدًا، قد تكون لام ريسيرش واحدة من أكثر الشركات إثارة للاهتمام، وإن كانت لا تحظى بالتقدير الكافي، في منظومة الذكاء الاصطناعي بأكملها. فبينما يُركز السوق على من يبيع أكبر عدد من الرقائق، تستفيد لام من عملية تصنيعها نفسها. وقد أثبت تاريخ التكنولوجيا مرارًا وتكرارًا أن مُزودي البنية التحتية الأساسية غالبًا ما يكونون من أكبر المستفيدين من التحولات طويلة الأجل.

الفصل الأول: كلما زادت تطور الرقاقة، زاد عمل لام.

لفهم سبب وجود شركة لام ريسيرش في هذا الموقع المتميز اليوم، لا بد من البدء بتحول رئيسي واحد: ثورة الذكاء الاصطناعي لا تزيد الطلب على أشباه الموصلات فحسب، بل تُغير جذريًا طريقة تصميمها وتصنيعها.

لسنوات طويلة، كان نمو هذه الصناعة يسيرًا نسبيًا. احتوت الأجيال الجديدة من الرقائق على عدد أكبر من الترانزستورات، واعتمد التقدم بشكل أساسي على تصغير حجمها. أما اليوم، فلم يعد هذا النموذج كافيًا.

يفرض الطلب المتزايد على قوة الحوسبة نهجًا جديدًا. يتجه المصنّعون نحو بنى أكثر تعقيدًا، ومواد جديدة، ودمج رقائق متعددة في نظام واحد.

هذا التحول الهيكلي هو ما يزيد من أهمية شركة لام ريسيرش.

ومن الأمثلة الجيدة على ذلك ذاكرة NAND، التي تطورت من تصاميم بسيطة إلى هياكل تضم أكثر من 300 طبقة. كل طبقة إضافية تعني خطوات إنتاج متتالية ومتزايدة التعقيد، بدءًا من ترسيب المواد وصولًا إلى الحفر والتنظيف الدقيقين.

يظهر اتجاه مماثل في ذاكرات HBM، التي تُعدّ أساسية لبنية الذكاء الاصطناعي التحتية. يتطلب بناء هذه الرقائق تكديس طبقات متعددة عموديًا وربطها بدقة متناهية، مما يُمكّن من تحقيق عرض النطاق الترددي المطلوب لنماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة. في الوقت نفسه، يزيد هذا من صعوبة التصنيع بشكل ملحوظ.

ويبرز هذا الأمر بشكل أكبر في معالجات المنطق الأكثر تطورًا، حيث تُحسّن بنى الترانزستور الجديدة الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة، لكنها تُعقّد عملية التصنيع بشكل كبير.

في هذا السياق، يصبح مفهوم كثافة العملية محوريًا. ويشير إلى عدد العمليات اللازمة لتصنيع رقاقة واحدة ومدى تعقيدها. بالنسبة لشركة لام ريسيرش، غالبًا ما يكون مدى تعقيد عملية التصنيع نفسها أهم من حجم الرقائق.

كلما زادت الخطوات التقنية التي يتطلبها جيل جديد من الرقائق، زاد الطلب على أدوات التصنيع المتقدمة. وبالتالي، يمكن لسوق لام أن ينمو بوتيرة أسرع من قطاع أشباه الموصلات ككل.

لهذا السبب، لا تُركّز الشركة على حجم استثمارات عملائها فحسب، بل أيضًا على التعقيد المتزايد لمصانع أشباه الموصلات الحديثة. بالنسبة لشركة لام، لا يقتصر الأمر على عدد المنشآت الجديدة، بل يتعلق في المقام الأول بما سيتم إنتاجه داخلها.

تشير كل الدلائل إلى أن المستقبل يكمن في الرقائق الإلكترونية ذات التعقيد المتزايد.

وفي سياق الذكاء الاصطناعي، يكتسب هذا الأمر أهمية خاصة. فتطوير نماذج لغوية ضخمة وأنظمة حوسبة متقدمة لا يتطلب فقط المزيد من الرقائق، بل يتطلب بالدرجة الأولى رقائق ذات تعقيد أعلى بكثير.

بالنسبة لشركة لام ريسيرش، يمثل هذا مزيجًا مثاليًا. إذ تستفيد الشركة من تزايد حجم الاستثمارات في قطاع أشباه الموصلات، ومن ازدياد تعقيد الرقائق نفسها. وكلما ازداد تطور الرقاقة، ازداد حجم العمل الموكل إلى لام ريسيرش.

الفصل الثاني: لماذا يُعدّ الذكاء الاصطناعي بالغ الأهمية لشركة لام؟

على الرغم من أن شركة لام للأبحاث تُزوّد ​​مصنّعي أشباه الموصلات بالمعدات منذ عقود، إلا أن صعود الذكاء الاصطناعي برز كأهم عامل يُشكّل آفاق الشركة اليوم. والسبب بسيط نسبيًا، فالذكاء الاصطناعي لا يتطلب المزيد من الرقائق فحسب، بل يتطلب بالدرجة الأولى رقائق أكثر تطورًا.

يتطلب كل جيل جديد من مُسرّعات البيانات المُستخدمة في مراكز البيانات قدرة معالجة أكبر، وسرعة اتصال أعلى، ونطاق ترددي أكبر للذاكرة. ولتلبية هذه المتطلبات، يُطوّر مصنّعو أشباه الموصلات بنى رقائق جديدة، ويزيدون عدد طبقات الذاكرة، ويُطبّقون عمليات تصنيع أكثر تعقيدًا. وهذا بدوره يُترجم إلى طلب أكبر على التقنيات التي تستخدمها شركة لام.

ويتجلى هذا بوضوح في قطاع ذاكرة HBM، التي أصبحت عنصرًا لا غنى عنه في مُسرّعات الذكاء الاصطناعي الحديثة. فزيادة عدد الطبقات، وتطور الوصلات، وارتفاع متطلبات جودة التصنيع، تُزيد من أهمية عمليات حفر الرقائق، والترسيب، والتنظيف، وهي مجالات تتمتع فيها شركة لام بمكانة سوقية قوية.

الأهم من ذلك، أن فوائد الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على الذاكرة فقط. فمع تزايد تعقيد رقائق المنطق، وانتشار بنى الترانزستور الجديدة، وتوسع نطاق استثمارات مراكز البيانات، بات الذكاء الاصطناعي يؤثر فعلياً على جميع قطاعات السوق التي تخدمها الشركة.

لهذا السبب تحديداً، تُشير إدارة شركة لام باستمرار إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره المحرك الأهم للنمو في السنوات القادمة. فبالنسبة للشركة، لا يُمثل هذا مجرد دورة استثمارية أخرى في صناعة أشباه الموصلات، بل هو اتجاه يُعزز حجم إنفاق العملاء ومكانة التقنيات التي تُوفرها لام في عملية تصنيع أكثر الرقائق تطوراً في العالم.

الفصل الثالث: الذكاء الاصطناعي ليس سوى البداية. اتجاهات كبرى أخرى تدعم شركة لام ريسيرش

مع أن الذكاء الاصطناعي يُعدّ حاليًا الموضوع الأهم في صناعة أشباه الموصلات، إلا أنه من الخطأ اختزال قصة نجاح لام ريسيرش في الذكاء الاصطناعي فقط. تستفيد الشركة من عدة اتجاهات طويلة الأجل تُعزز بعضها بعضًا، وتُهيئ مجتمعةً بيئةً مواتيةً للغاية لموردي معدات أشباه الموصلات.

أول هذه الاتجاهات هو تطور سوق الذاكرة. فبينما استحوذت ذاكرة HBM المستخدمة في مُسرّعات الذكاء الاصطناعي على الاهتمام الأكبر مؤخرًا، فإن الاستثمارات في ذاكرة NAND وذاكرة DRAM لا تقل أهميةً عنها. يبدو الوضع في سوق ذاكرة NAND مثيرًا للاهتمام بشكل خاص، حيث ينتقل المصنّعون إلى أجيال تكنولوجية أكثر تطورًا. عمليًا، يعني هذا إعادة تجهيز خطوط الإنتاج الحالية، وضرورة تطبيق عمليات جديدة، مما يُولّد طلبًا متزايدًا على أجهزة لام.

مجال آخر مهم هو التغليف المتقدم، والذي يُشار إليه في الصناعة باسم التغليف المُتطور. قبل بضع سنوات فقط، كان أداء أشباه الموصلات يتحسن بشكل أساسي من خلال تصغير حجم الترانزستور. أما اليوم، فإن طريقة توصيل الرقائق الفردية في نظام واحد تلعب دورًا بالغ الأهمية. بفضل هذه الحلول، أصبحت مُسرّعات الذكاء الاصطناعي الحديثة - حيث تعمل مكونات المعالج والذاكرة والاتصال معًا كوحدة متكاملة - ممكنة. وتشير إدارة شركة لام إلى أن الإيرادات المرتبطة بالتغليف المتقدم تُعدّ حاليًا من بين أسرع قطاعات عمليات الشركة نموًا، مما يُظهر مدى أهمية هذا القطاع بالنسبة للصناعة بأكملها.

كما يكتسب قطاع خدمات الدعم، المُركّز ضمن مجموعة أعمال دعم العملاء، أهمية متزايدة. فعلى عكس مبيعات المعدات الجديدة، التي لا تزال مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بدورة الاستثمار في الصناعة، تُدرّ خدمات الصيانة إيرادات متكررة. ولا يُمكن لمصنّعي أشباه الموصلات تحمّل توقف المصانع، لذا فهم يستثمرون بانتظام في قطع الغيار والتحديثات وتحسين كفاءة الأدوات الحالية. وقد حقق هذا القطاع نتائج قياسية في الأرباع الأخيرة، وأصبح ركيزة أساسية لأعمال شركة لام.

ومن الجدير بالذكر أيضًا التغيرات الحاصلة في سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية. إذ تُخصّص الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وكوريا الجنوبية عشرات المليارات من الدولارات لتطوير قدراتها التصنيعية. قبل عقد من الزمن، تركزت معظم الاستثمارات الجديدة في عدد محدود من الدول الآسيوية. أما اليوم، فنشهد تحولاً إقليمياً تدريجياً في قطاع التصنيع، مما يستلزم بناء مصانع جديدة وتجهيزها بأحدث المعدات. وبغض النظر عن موقع المصنع، تبقى العملية التكنولوجية متشابهة، مما يتيح فرصاً أكبر للموردين مثل شركة لام.

ولا يمكن إغفال التحول الرقمي المتسارع لمصانع أشباه الموصلات نفسها. فالأجهزة الحديثة تولد كميات هائلة من البيانات تُستخدم لتحسين عمليات الإنتاج، ورفع مستوى الجودة، وتعزيز الكفاءة. وتلعب البرمجيات وتحليلات البيانات والحلول التي تستفيد من مكونات الذكاء الاصطناعي لمراقبة العمليات التكنولوجية دوراً متزايد الأهمية. هذا مجال لا يحظى بنفس القدر من الاهتمام الذي تحظى به الأجهزة المادية الجديدة، ولكنه قد يصبح مصدراً إضافياً للميزة التنافسية والإيرادات في السنوات القادمة.

وبالتالي، تقع شركة لام للأبحاث عند مفترق طرق العديد من الاتجاهات طويلة الأجل. ويظل الذكاء الاصطناعي أهمها، ولكنه ليس الوحيد بأي حال من الأحوال. يشكّل تطور الذاكرة، والتغليف المتقدم، ونمو قطاع الخدمات، وتوطين صناعة أشباه الموصلات، ورقمنة المصانع، أساسًا متينًا للنمو، مما يضمن عدم اعتماد قصة نجاح الشركة على سوق أو تقنية واحدة. هذا التنوع في العوامل هو ما يجعل لام أكثر بكثير من مجرد رهان على التوسع المستمر للذكاء الاصطناعي اليوم.

الفصل الرابع: الأرقام تؤكد قصة النمو

تكمن أعظم نقاط قوة لام ريسيرش في أن قصة نجاحها في مجال الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على عروض المستثمرين وتعليقات الإدارة. إنها قصة واضحة في البيانات المالية؛ ففي حالة لام، يظهر أثر الذكاء الاصطناعي جليًا في قائمة الدخل والميزانية العمومية.

في مطلع عام 2024، تراوحت إيرادات الشركة الفصلية حول 3.5 مليار دولار أمريكي. أما اليوم، فتُحقق لام مبيعات تقارب 6 مليارات دولار أمريكي في الربع الواحد. وفي أحدث تقرير لها للربع الثالث من السنة المالية 2026، بلغت الإيرادات رقماً قياسياً قدره 5.84 مليار دولار أمريكي، ما يُمثل زيادة سنوية تُقارب 24%، وزيادة مُقارنةً بالربع السابق بنحو 9%. وفي الوقت نفسه، بلغ ربح السهم 1.47 دولار أمريكي، متجاوزاً توقعات السوق والحد الأعلى للتوقعات السابقة. وعادةً ما يكون هذا المزيج من النمو الديناميكي للإيرادات وتجاوز التوقعات بشكل منهجي هو المحرك الرئيسي لتعديلات التقييم نحو الأعلى.

يؤكد أداء سعر السهم هذا التحول. فمنذ بداية عام 2026، حققت أسهم شركة لام ريسيرش عوائد بنسبة مئوية مضاعفة، متفوقةً بشكل واضح على كلٍ من مؤشر ناسداك 100 ومؤشر ستاندرد آند بورز 500، مما يدل على سرعة إعادة تقييم السوق لقيمة الشركة، مع الأخذ في الاعتبار دورها في دورة الإنفاق الرأسمالي الضخمة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. لم تعد هذه مجرد شركة ذات انكشاف دوري عادي على قطاع أشباه الموصلات، بل أصبحت شركة بدأ المستثمرون ينظرون إليها كمستفيد رئيسي من اتجاه عالمي طويل الأجل.

ويبدو تحليل الربحية أكثر إثارة للاهتمام. ففي العديد من شركات التكنولوجيا، يأتي التوسع السريع في المبيعات على حساب هوامش الربح. أما بالنسبة لشركة لام، فنرى العكس. فقد ارتفع هامش التشغيل من مستويات أقل من 30% في عام 2024 إلى حوالي 35% حاليًا، بينما اقترب هامش الربح الإجمالي من 50%، وتجاوز هامش الربح الصافي 30%. وهذا يعني أن كل دولار إضافي من الإيرادات يولد المزيد من الأرباح للمساهمين. يظهر هنا تأثير كل من حجم الإنتاج ومزيج المنتجات المتميز. وتُعدّ القطاعات الأسرع نموًا تلك المرتبطة بذاكرة HBM، وعمليات المنطق المتقدمة، والتغليف الحديث - وهي مجالات تتطلب أكثر خطوات الحفر والترسيب تطورًا، حيث تتمتع شركة لام بأقوى ميزة تنافسية.

يُضاف إلى ذلك الدور المتنامي لقطاع الخدمات. ففي الربع الأخير، تجاوزت إيرادات قطاع دعم العملاء ملياري دولار أمريكي للمرة الأولى، لتصل إلى حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي، محققةً نموًا سنويًا بنسبة 25%. يُعدّ هذا مؤشرًا بالغ الأهمية للمستثمرين، إذ تتميز إيرادات الخدمات عادةً باستقرارها مقارنةً بمبيعات المعدات الجديدة، ما يُسهم في تخفيف حدة التقلبات الدورية لسوق أشباه الموصلات. كما أن قاعدة الأدوات المُثبّتة المتنامية تُحوّل تلقائيًا إلى تدفق إيرادات متنامٍ ومتوقع من قطع الغيار والخدمات والتحديثات.

وتبدو قدرة الشركة على خلق قيمة للمساهمين - والمقاسة بعائد رأس المال - مثيرة للإعجاب بنفس القدر. فقد ارتفع مؤشر عائد رأس المال المُستثمر إلى حوالي 45% في الأرباع الأخيرة، بينما لا تزال تكلفة رأس المال منخفضة بشكل ملحوظ، في نطاق النسب المئوية المكونة من رقمين. عمليًا، هذا يعني أن كل دولار يُستثمر في توسيع نطاق الأعمال يُحقق عائدًا أعلى بعدة مرات من تكلفة اقتنائه. هذه سمة مميزة لأفضل شركات التكنولوجيا - يشير العائد المرتفع والمستقر على رأس المال المستثمر إلى أن الشركة لا تستنزف رأس المال، بل تستثمر باستمرار في مشاريع ذات حواجز دخول عالية ومزايا تنافسية مستدامة.

تؤكد الميزانية العمومية هذا الوضع. فعلى الرغم من برامج إعادة شراء الأسهم المكثفة وتوزيعات الأرباح المنتظمة، تحافظ شركة لام على وضع سيولة مريح للغاية. في نهاية مارس 2026، بلغ رصيد الشركة من النقد وما يعادله حوالي 4.8 مليار دولار أمريكي، وبعد احتساب الديون، بقي لديها فائض نقدي صافي يتجاوز مليار دولار أمريكي. يمنح هذا الاحتياطي المالي الإدارة مرونة كبيرة لتمويل توسيع الطاقة الإنتاجية، والتطوير التكنولوجي المكثف، وإعادة رأس المال إلى المساهمين في الوقت نفسه.

والأهم من ذلك، أن الإدارة لا تشير إلى أي تباطؤ في الطلب. فبالتزامن مع نشر النتائج، رفعت الشركة توقعاتها لسوق WFE لعام 2026 إلى حوالي 140 مليار دولار أمريكي، وربطت هذا التعديل صراحةً بالطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي، وذاكرة HBM، وعمليات المنطق المتقدمة. وفي الوقت نفسه، أصدرت الشركة توقعات للإيرادات للربع القادم عند 6.6 مليار دولار أمريكي مع الحفاظ على هوامش ربح عالية للغاية، مما يشير إلى أن الربع الثالث القياسي من السنة المالية 2026 قد يكون مجرد خطوة أخرى في دورة النمو الحالية وليس ذروتها.

بالنظر إلى الأرقام وحدها، يصعب تجاهل النمط الواضح. فشركة لام ريسيرش ليست مجرد شركة تستفيد من ظروف السوق المواتية في صناعة أشباه الموصلات. بل تشير النتائج إلى أن الشركة تعزز مكانتها بثبات ضمن النظام البيئي العالمي لتصنيع الرقائق المتقدمة. يتوسع حجم الإيرادات، وترتفع هوامش الربح، وتتزايد عوائد رأس المال، كما ترفع الإدارة توقعاتها لنفسها وللسوق ككل. هذه هي تحديدًا مجموعة المؤشرات التي يرغب المستثمرون في رؤيتها في شركة تُعتبر من أبرز المستفيدين من التوجه العالمي طويل الأجل للذكاء الاصطناعي.

الفصل الخامس: هل تُعدّ لام ريسيرش استثمارًا جذابًا اليوم؟

نقدم في هذا الفصل تقييمًا لشركة لام ريسيرش باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة. تجدر الإشارة إلى أن هذا التقييم لأغراض إعلامية فقط، ولا ينبغي اعتباره نصيحة استثمارية أو تقييمًا دقيقًا.

بعد تحليل نموذج العمل، والتوجهات العالمية، والأداء المالي، يبقى السؤال الأهم من وجهة نظر المستثمر: هل لا يزال سعر السهم الحالي يتيح مجالًا للنمو؟

يُعدّ هذا السؤال بالغ الأهمية، لا سيما بالنسبة للشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. فقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا هائلاً في قيمة العديد من الشركات التي استفادت من طفرة الذكاء الاصطناعي، مما دفع المستثمرين إلى التساؤل عما إذا كان السوق قد استوعب بالفعل نجاحات هذا القطاع المستقبلية.

أما في حالة شركة لام ريسيرش، فيبدو الوضع أكثر توازنًا. فمن جهة، تستفيد الشركة من أحد أقوى التوجهات التكنولوجية الكبرى في العقود الأخيرة. ومن جهة أخرى، ولأنها ليست مُصنِّعة مباشرة للرقائق الإلكترونية أو مُزوِّدة لبنية الذكاء الاصطناعي التحتية، فإن قيمتها السوقية تبقى أكثر اعتدالًا بكثير من قيمة الشركات الرائدة في ثورة الذكاء الاصطناعي.

ويشير تحليل التدفقات النقدية المخصومة إلى قيمة عادلة تبلغ حوالي 367 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وبالنظر إلى سعر السوق الحالي البالغ حوالي 322 دولارًا أمريكيًا، فإن هذا يعني إمكانية تحقيق مكاسب بنسبة 14% تقريبًا.

لا يشير هذا المستوى إلى انخفاض كبير في قيمة السهم. في الوقت نفسه، يصعب الجزم بأن التقييم قد انفصل عن أساسيات الشركة. يبدو أن السوق يدرك المكاسب الناجمة عن طفرة الذكاء الاصطناعي، لكنه يتجنب الخوض في سيناريو متفائل للغاية. عمليًا، يعني هذا أن أي ارتفاع إضافي في سعر السهم سيعتمد بشكل كبير على قدرة الشركة على الحفاظ على زخم إيراداتها الحالي وربحيتها العالية.

تبقى جودة أعمال شركة لام هي الحجة الأقوى لجاذبيتها على المدى الطويل. تعمل الشركة في قطاع يتميز بحواجز دخول عالية، وتتمتع بمكانة تكنولوجية رائدة، وتتعاون مع أكبر مصنعي أشباه الموصلات في العالم. في الوقت نفسه، تحقق الشركة هوامش ربح عالية، وتحافظ على ميزانية عمومية قوية، وتحقق عوائد على رأس المال تتجاوز بكثير الحد الأدنى المطلوب.

مع ذلك، لا يعني هذا أنها خالية من المخاطر. فعلى الرغم من جميع الاتجاهات الهيكلية الداعمة لصناعة أشباه الموصلات، تظل لام شركة تعمل في قطاع دوري. يُظهر التاريخ أن حتى أفضل شركات معدات أشباه الموصلات تشهد بين الحين والآخر انخفاضًا في الطلبات عندما يُقلّص العملاء نفقاتهم الرأسمالية.

كما تبقى الجغرافيا السياسية عامل خطر مهم. فالصين تستحوذ على حصة كبيرة من استثمارات تصنيع أشباه الموصلات العالمية، ومع ذلك فهي لا تزال خاضعة لقيود تصدير متزايدة تفرضها الولايات المتحدة. وقد يؤدي تشديد اللوائح إلى اضطراب مزيج الإيرادات في قطاع معدات أشباه الموصلات بأكمله.

من الجدير بالذكر أيضًا مراعاة المخاطر المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي نفسها. تشير معظم التوقعات الحالية إلى استمرار الإنفاق المكثف على مراكز البيانات والبنية التحتية للحوسبة. في حال تباطأ معدل استثمار عمالقة التكنولوجيا ولم يلبِّ توقعات السوق، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض طلبات شراء الآلات المستخدمة في تصنيع الرقائق الأكثر تطورًا.

على الرغم من هذه المخاطر، تبدو شركة لام ريسيرش من أفضل الشركات استعدادًا للاستفادة من النمو المطرد لسوق أشباه الموصلات. لا تعتمد الشركة على عميل واحد، أو بنية رقاقة واحدة، أو تقنية واحدة. فهي تستفيد من موجة تبني الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه تستمد قوتها من تطور الذاكرة، والتغليف المتقدم، وتوطين سلاسل التوريد، وقاعدة متنامية من إيرادات الخدمات المتكررة.

هذا يسمح للمستثمرين بالنظر إلى لام ليس فقط كرهان على الذكاء الاصطناعي، بل كاستثمار في التعقيد الهيكلي المتزايد لمنظومة أشباه الموصلات بأكملها.